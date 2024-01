Erős szakmai programmal jön a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment konferenciája

Amint a Portfolio ősszel elsőként megírta: Magyarországon volt messze a legmagasabb a villamos energia ára az Európai Unióban a közepes és nagyvállalati fogyasztók körében 2023 első felében, és a gázáraknál is kirívó volt a helyzet több fogyasztói sávban. Mindez jelentős költségoldali versenyképességi hátrányt okozott sok cégnek, és bár azóta a gáz- és áramárak jócskán mérséklődtek a nagykereskedelmi piacon, de még mindig két-háromszoros árszintekről beszélhetünk a hosszú távú átlaghoz képest.

Emiatt tavaly áprilisi nagy sikerű Vállalati Energiabeszerzés konferenciánk után továbbra is indokolt körbejárni a vállalatok áram- és gázbeszerzési lehetőségeit, a mostanában jellemző szerződéses kereteket, azok potenciális kockázatait, továbbá az energiaárak várható alakulását és a fedezési stratégiákat, felkészülve a következő gáz- és áramévre. Ezekről és a költségek szempontjából szintén lényeges tényezőről, a CO2-kvótáról, is szó lesz a program első szekciójában többek között energiakereskedők és nagyobb ipari energiafelhasználók segítségével.

Az első szekció címének ezt adtuk: „Energiaár kilátások, energiabeszerzési és energiakereskedelmi tendenciák a turbulens időszak után – Vissza a nyugodt hétköznapokba?”, és terveink szerint három előadás és egy panelbeszélgetés keretében járjuk körbe a témát.

A második szekció a tudatos energiamenedzsment szempontjából a kiinduló helyzettel és a megoldási irányokkal foglalkozik. Így tehát egyrészt azzal, hogy tudják-e egyáltalán a vállalkozások: mire mennyi energiaköltségük megy, ami a mérés, az adatok és az okos, innovatív és digitalizációs megoldások, rendszerszintű felmérés és tervezés fontosságára irányítja rá a figyelmet. Emellett azzal is foglalkozunk, hogy hogyan (tervezés) és milyen megoldási irányok mentén tudják mérsékelni az energiafelhasználásukat (végrehajtás) a vállalkozások. Végig kell tehát gondolniuk, hogy milyen jövőbeli energiafelhasználási pályát terveznek, az milyen költségcsökkentési lehetőségekkel jár, és ezt a tervezett energiafogyasztási profilt hogyan, milyen irányokból tudják fedezni. Ezek mellett azt is érdemes végig gondolniuk, hogy milyen bevételi lehetőségek rejlenek egy ipari termelő üzem energiafelhasználásának rugalmas átalakításában, így például a kereslet-oldali válaszban, és a szabályozhatóság felajánlásában.

Ezeket a kérdéseket járja körbe a második szekciónk, amelynek ezt a címet adtuk: „Az energiafelhasználás mérése és a csökkentésének irányai - Optimalizálás, rugalmasság, digitalizáció, okos megoldások”. Terveink szerint a szekcióban konkrét vállalati esettanulmányokat, gyakorlati tapasztalatokat is bemutatunk majd, hogy minél több kézzelfogható javaslatot, megoldási irányt adjunk a rendezvényünk résztvevői számára.

A harmadik szekcióban azt a kérdést járjuk körbe, hogy az a vállalkozás, amely már tudja a saját energiafelhasználását tudatosan mérni és az okos megoldásokkal, optimalizációval, kisebb energiahatékonysági átalakításokkal már mindent megtett a csökkentés érdekében, az mit tehet még? Melyek a nehezebben elérhető „gyümölcsök”, a nagyobb energiamegtakarítással járó átfogó beruházások? Azt is körbejárjuk, hogy hogyan érdemes ezeket a projekteket megtervezni és végrehajtani, illetve az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) előnyeit hogyan lehet kihasználni anyagi értelemben is. Ezek miatt adtuk harmadik szekciónknak ezt a címet: „Energiahatékonysági beruházások a tudatos energiamenedzsment szolgálatában – A könnyebbtől a nehezebben elérhető gyümölcsökig vezető út”. Terveink szerint ebben a szekcióban is bemutatunk konkrét vállalati eseteket, gyakorlati tapasztalatokat, illetve ezt a témát egy panelbeszélgetés keretében is körbejárjuk.

A negyedik szekcióban a vállalatok zöldítési törekvéseit, hangsúlyosan a megújuló energiafelhasználásban rejlő lehetőségeket és (csatlakozási, rendszerhasználati) kihívásokat járjuk körbe, rámutatva az energiaközösségekben rejlő lehetőségekre, illetve a végig gondolandó feladatokra, megtérülési kérdésekre. Számos kérdés felmerül ugyanis a saját célú zöld áramtermelés megvalósítása, illetve a gyorsan növekvő naperőművi kapacitások terén, így például az, hogy hogyan összehangolni az időjárásfüggő megújulók ingadozó termelését és az áramfelhasználási szükségletet. Emellett új lehetőségek is megnyíltak például a nagyobb ipari szereplők számára a mérőn túli világ jogszabályi változtatásaival, és a tárolótelepítési pályázattal. Mindezek miatt a negyedik szekciónk címének ezt adtuk: „Zöldítési törekvések, saját energiatermelés megújulókkal – Lehetőségek és kihívások”, és terveink szerint a januártól hatályos ESG-törvény energetikai lehetőségei mellett gyakorlatorientált előadások és panelbeszélgetés keretében járjuk körbe a komplex témát.

