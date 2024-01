Az elektromos autózás sötét oldala: csúnyán lemaradhat az átállásban a régió és Magyarország

Nagy téttel fogad Európa az autóipari elektromos átállásra, azonban a benzines és dízeles autók értékesítésének 2035-re kitűzött betiltása eltérő mértékben érinheti a különböző EU-s piacokat. Amíg az észak- és nyugat-európai piacok jobban pozícionáltak a növekvő EV-értékesítésre, addig Közép-Kelet-Európában egészen más piaci viszonyok uralkodnak, így megfelelő támogatások nélkül az európai autópiacon jelentős eltolódásra lehet számítani az előbbiek javára - derült ki a Top Tier Consultants legfrissebb előrejelzéséből.

Feltagolhatja Európát az elektromos átállás

A jármű elektromosítás eddigi fejlődése egészen más utat rajzol ki különböző európai piacokon a Top Tier Consultants 2024-ben megjelent elemzése alapján. Amennyiben az elektromos járművek (BEV) vásárlásának jelenlegi tendenciái fennmaradnak, az előrejelzések szerint Észak- és Nyugat-Európában a nulla károsanyag-kibocsátású járművek elfogadása teljes mértékűvé válik és 2035-re eléri a 100%-os piaci részesedést, ami mérföldkőnek számít a fenntartható és környezetbarát közlekedés fejlődésében.

Ezzel szemben Dél-Európa, valamint a Közép- és Kelet-Európa (KKE) piacainak kilátásai éles ellentétet mutatnak.

Ezen piacokon, előrejelzéseink szerint 2035-re a járműeladásoknak csak 55%-át tenné ki a nulla emissziós hajtás, pusztán a piaci keresletre építve és feltételezve a jelenlegi autóvásárlási szokások folytatódását. A különbség jelentős a gazdagabb országok piacaihoz képest és egy olyan súlyos következménye lenne, hogy a járműeladások fennmaradó 45%-a nem felelne meg a nulla kibocsátású európai törvényi előírásnak, így eladhatatlanná válna.

A 2022-ben elfogadott „Fit for 55” EU szabályzás ugyanis előírja, hogy 2035-től kezdődően a 27 tagállamban csak zéró károsanyag kibocsátású járműveket, elsősorban elektromos autókat lehet majd értékesíteni. Ez a szabályzás az EU ambiciózus éghajlati célkitűzéseire épül, vagyis 2050-re olyan jövőt irányoz elő, amelyben a hagyományos benzin- és dízelüzemű járműveket fokozatosan kivonják az elektromos alternatívák javára.

Az árazásban van a kulcs

Régiónkban az alacsonyabb kereslet fő okát abban megjelölni, hogy itthon alacsonyabb a GDP, vagy a rendelkezésre álló jövedelem egy téves leegyszerűsítése a folyamatoknak. Legalább ennyire fontos, hogy a robbanómotoros autók árkülönbsége Európán belül országonként 30%-nál több is lehet, mivel a termékek magas nyereségessége az autógyártók részéről megengedi a differenciált árazást. Az alacsonyabb jövedelmű régiók autóvásárlói megszokták, hogy a robbanómotoros autók ára lényegesen kedvezőbb, mint a magasabb jövedelmű országokban. Az elektromos járművek magas előállítási költsége viszont nem tesz lehetővé árelőnyt az alacsonyabb jövedelmű régióknak, sőt ha figyelembe vesszük az ÁFA különbségeket is, például Magyarországon kifejezetten drágább elektromos termékeket is megfigyelhetünk.

Ez azt jelenti, hogy az alacsonyabb vásárlóerő és az árérzékenység miatt nehezebb megfizetni az elektromos átállást és a kereslet alacsonyabb szinten stabilizálódik.

Sőt a megkövetelt alacsonyabb károsanyag kibocsátású robbanómotoros autók is drágább környezetvédelmi technológiával kell, hogy rendelkezzenek, így az olcsó benzines autók kora végérvényesen véget ér. Népszerű, kis méretű benzines autók ára – mint a Ford Focus, a Volkswagen Polo, a Jeep Renegade, a Suzuki Ignis – a COVID óta Euróban mérve is 25-40%-al emelkedett, ami rendkívül jelentősnek számít, hiszen az azt megelőző 10 évben az árak kevesebb, mint 10%-al emelkedtek Nyugat-Európában. Az elektromos autók még ennél is átlagosan 35%-al drágábbak ugyan, de ezen termékek kínálatához egyre inkább hozzáadódnak a kisebb méretek és megfizethetőbb autók. A kérdés az, hogy milyen árszínvonalon fog az emelkedő robbanómotoros és a csökkenő árú elektromos kínálat találkozni és stabilizálódni.

Vegyünk néhány példát. A Volkswagen 2021-ben bemutatta ID.Life kis elektromos autóját, amit 2023-ra áttervezett ID.2all koncepció autó néven és amelyet várhatóan 2026-ban fog a cég ID.2 néven piacra dobni 25 000 eurós céláron. Úgyszintén 2025-26-ra megjelenhetnek az európai piacon ennél kedvezőbb árú elektromos autók a Stellantis csoportnál (Citroen e-C3) vagy a Renault csoportnál, amelyeknek célára 20 000 euró. Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy míg a 25 ezer eurós Volkswagen ID.2 hatótávolsága várhatóan 450 km lesz, addig a 20 ezer eurós elektromos autók hatótávja papíron is csak alig 300 km felett van, míg valódi használatban ez inkább 250 km egy töltéssel. Ebből kifolyólag a belépő szintű elektromos autók jórészt csak városban használhatók, míg áruk eléggé borsos 8 millió forint körül lesz, általános használatra viszont 10 millió forint alatti elektromos autó aligha lesz Európában a 2020-as évek második felére.

Eltolódás

E kihívások ellenére az európai piac nem csökken 2023-tól 2035-ig, megmarad a jelenlegi éves 15-16 millió eladott autó mennyiségnél. Az eladások megoszlása azonban megváltozhat:

a fejlettebb piacok jelenlegi részaránya emelkedne a 2023-as 69%-ról 2035-re 78%-ra, miközben a fejletlenebb piacoké 22%-ra csökken.

A gyártók erőfeszítéseket tesznek az elektromos járművek költségeinek mérséklésére, de ezeket a törekvéseket a növekvő nyersanyagköltségek és az inflációs nyomás akadályozza. A gyártók számára a piaci részesedés megtartása az alacsonyabb árszinteken nem tekinthető kritikus fontosságúnak, mivel a piac eltolódása nem befolyásolja jelentősen a pénzügyi eredményüket.

Ezen egyenlőtlenségek kezelése azonnali beavatkozást tesz szükségessé a leginkább veszélyeztetett piacok védelme érdekében.

Mivel az EU 2035-re tűzte ki a belső égésű motorral hajtott járművek értékesítésének megszüntetését, a lehetséges korrekciós intézkedések közé tartozhat az EU által finanszírozott támogatási rendszerek bevezetése lehet. Szintén elképzelhető a piacra belépő teljesen új autógyártók-, illetve az olyan országokban, mint például Magyarország, újonnan épülő üzemek támogatása, ami csökkenti a költségeket és elősegítheti az elektromos járművek szélesebb körű elterjedését. Azonban a Top Tier Consultants szerint ezen lépések a 2035-ös határidőt túllépő időszakban valósulhatnak meg, ami kihívások elé állítja a régiót az elektromos járművekre való átállásban.

Címlapkép forrása: Shutterstock