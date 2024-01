Elmondták az elemzők, mi vár Magyarországra 2024-ben

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztálya 2024. január 25-én rendezte meg évadnyitó konferenciájaként az Előrejelzők Fórumát. Az elemzők a magyar gazdaság folyamatainak várható alakulását vitatták meg. Az idei infláció alakulása kapcsán az elemzői konszenzus 4-6% között van, a második félévben a gazdaság élénkülésével párhuzamosan a fogyasztói árindex enyhe növekedésére számítanak a szakértők. Az idei gazdasági növekedés 2,5-3,3%-között lehet, de annak szerkezetét tekintve már eltérőek az álláspontok. Az inflációt és a gazdasági növekedést is befolyásolhatják a költségvetési hiány leszorítására tett kormányzati erőfeszítések, a fő kérdés, hogy ez milyen szerkezetben valósulhat meg. A foglalkoztatási szint továbbra is magas marad a vállalati szféra munkaerőfelhalmozása miatt, de a feszes munkaerőpiac középtávon kedvezőtlenül hat a növekedési kilátásainkra.

Vitaindítóként Madár István, a Portfolio vezető elemzője ismertette felvezető gondolatait a magyar gazdaság helyzetéről. Az infláció kapcsán kiemelte, hogy 2023 utolsó hónapjaiban a negyedéves évesített maginflációs mutató már az árstabilitáshoz közeli szintre csökkent. A dezinfláció folytatódásának még vannak kockázatai, hiszen feszes a munkaerőpiac, és a bérdinamika meg fogja haladni 2024-ben a termelékenység növekedési ütemét, valamint a költségvetés (esetleges) kiigazítása esetén annak szerkezete is befolyásolja majd az infláció alakulását. A fő kérdést az jelenti, a 2023-ban tapasztalt gyors dezinfláció folytatódik-e 2024-ben is vagy az infláció újbóli emelkedése valószínűsíthető?

A 2024-es növekedési kilátások már lényegesen jobbak, hiszen 2023 harmadik negyedévétől már élénkül a magyar gazdaság. A gazdaság növekedését támogatja majd a reálbérek érdemi bővülése a háztartások fogyasztásának élénkülésén keresztül. Az energiaválság negatív sokkjai már lecsengtek, viszont a növekedést kedvezőtlenül befolyásolhatja a külső környezet kedvezőtlen alakulása és a költségvetés kiigazítási kényszeréből fakadó várható keresletcsökkenés. Kérdésként merül fel, hogy az MNB kamatcsökkentési ciklusa - az árstabilitás figyelembevételével - milyen mértékben tudja támogatni a gazdasági növekedést és ennek nyomán éleződhet-e (tovább) az ellentét a gazdaságpolitikai szereplők között. Felvetette, hogy a növekedés-infláció-pénzügyi stabilitási körben milyen mozgástere van a gazdaságpolitika szereplőinek. A gazdaságpolitika fókuszában a kormány részéről jelenleg a magasnyomású gazdaságpolitika áll (a magasnyomású gazdaságpolitika kihívásairól betekintést ad [1]-[2]). 2015 és 2019 között a magasnyomású gazdaságpolitika jelentősen tudta dinamizálni a gazdaságot komolyabb inflációs veszély nélkül. Felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi megváltozott makrohelyzetben mi lehet az optimális gazdaságpolitikai mix a kormány és a jegybank részéről?

A panelbeszélgetést Madár István (portfolio.hu vezető makrogazdasági elemzője, MKT elnökségi tagja) moderálta négy makrogazdaság elemző-szakértő részvételével:

– Baksay Gergely (MNB Közgazdasági és Költségvetési előrejelzésekért felelős ügyvezető igazgatója, MKT elnökségi tagja, a Versenyképességi Szakosztály elnöke),

– Palócz Éva (Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója, MKT alelnöke),

– Tardos Gergely (OTP Bank Nyrt. Elemzési Központjának igazgatója) és

– ifj. Becsey Zsolt (UniCredit Bank Hungary Zrt. vezető makrogazdasági elemzője)



Az Előrejelzők Fóruma teljes panelbeszélgetés elérhető itt.

Infláció, monetáris politika, forintárfolyam: Kell-e félni az infláció visszatérésétől?

Baksay Gergely, az MNB ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az infláció visszatérése azért sem kívánatos, mert 2023-ban látható volt, hogy az mennyire károsan hat a gazdasági növekedésre. Az árstabilitás elérése és fenntartása segíti leginkább az ország hosszú távú fejlődését, az alacsony infláció elérésének kedvező növekedési hatásai vannak (erről bővebb összefoglalást lásd [3]). A dezinfláció folytathatósága kapcsán három kockázatot nevesített.

Először is felhívta a figyelmet az infláció legyőzése felett érzett túl korai „öröm” veszélyeire és gazdaságtörténeti példaként felidézte, hogy a ’70-es években az első inflációs hullám után következett be egy második inflációs hullám még a második (1979) olajárrobbanás előtt mind az EU-ban és az USA-ban is.

A dezinflációt nehezítő második tényező az ún. világgazdasági megatrendek, melyek közép-és hosszú távon felfelé nyomják az fogyasztói és termelői árindexeket. Ilyen például a geopolitikai feszültségek nyomán bekövetkező deglobalizáció, amely csökkentőleg hat a világkereskedelem bővülésére, nehezítve a fejlődő országok bekapcsolódását a globális termelési értékláncokba. A megatrendek csoportjába tartozik a zöld átállás is, ami a vállalatok számára beruházás oldalról jelent plusz költséget.

Harmadik dezinfláció ellen ható tényezőként emelte ki a magyar gazdaság inflációs hajlamát, amelyben a termelékenység alacsony szintje és a magas energiaintenzitás játssza a főszerepet. A termelékenység alacsony szintje jellemző különösen a magyar élelmiszeriparra, emiatt a szektort ért költségsokkok azonnal megjelennek az élelmiszerárakban. Az inflációs hajlam csökkentése közép- és hosszú távon a termelékenység és a versenyképesség javításával, az energiaintenzitás csökkentésével valósulhat meg (a nemzetgazdasági ágak reál munkatermelékenységéről, energiaintenzitásáról és a hozzáadott érték deflátor alakulásáról összefoglalást ad [4])

Becsey Zsolt, az Unicredit vezető elemzője szerint a két számjegyű inflációs tartomány visszatérése nem valószínű még újbóli energiaár- vagy egyéb költségsokkok esetén sem. 2024 első negyedévében a dezinflációt jelentősen támogatja még a bázishatás, ezt követően viszont a gazdaság várható élénkülése miatt az infláció lassú emelkedése valószínűsíthető, ennek mértéke akár a 6%-ot is meghaladhatja év végére. Az inflációra felfelé ható kockázatok közül utalt a szolgáltatások inflációjának várható átárazódására, különösön az étterem-vendéglátás (2023. decemberi minimálbér és garantált bérminimum emelés), fuvarozás és szállítmányozás (üzemanyagok jövedéki adó emelése), valamint a telekommunikációs (visszatekintő árazás) szektorok esetében. 2024-ben a várhatóan fokozatosan gyengülő forintárfolyam pálya is a dezinfláció ellen hat, valamint a költségvetési helyzet is felfelé mutató kockázatot jelenthet a kiigazítás lehetséges szerkezete miatt. A jövőbeli kamatcsökkentések mértékét a januári inflációs adat fogja meghatározni, akár a jegybanki célsávba is kerülhet az infláció, ami nagyobb mozgásteret biztosítana az MNB-nek. A forintárfolyam fokozatosan gyengülő pályájára számít, év végén 400 körüli euróárfolyamot valószínűsít.

Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója hozzászólásában kifejtette, hogy 4-5% körüli inflációra számít, viszont az infláció 4-5%-os szinten való „beragadásának” kockázatára hívta fel a figyelmet, ami hosszú távon kedvezőtlen lenne a gazdaság számára. A bázishatás segíti az infláció csökkenését, de a januári átárazódások jelentősek lehetnek. Az éven belüli lefutásban az infláció élénkülésére számít a második negyedévtől.

Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ igazgatója hozzászólásában elmondta, hogy 2023-ban a 2% körüli januári átárazódás lényegesen meghaladta a korábbi évkezdetek 0,5% körüli drágításait. 2024 januárjában újra 2%-nál kisebb havi átárazódás várható, mert az inflációs közeget még a gyenge kereslet, visszafogott fogyasztás, az árfolyam korábbi visszaerősödése révén a dezinfláció jellemzi. Ez a jelenlegi inflációs rezsim változhat, ha a fogyasztás elkezd bővülni és a nominális bérköltségek – inflációt meghaladó – két számjegyű növelésére kerül sor. Számításai szerint az év közepén 3-3,5%-on eléri az alját az infláció és utána kezd el majd emelkedni. A kamatcsökkentési ciklus várható alakulása kapcsán megjegyezte, hogy a jegybanknak megvan a kellő mozgástere a visszatekintő reálkamatszint magas szintje (5-6%) miatt a kamatvágásra, de a pénzügyi stabilitási szempontok korlátozó tényezőként jelennek meg. Az egyensúlyi forintárfolyam becslése szerint kissé erősebb szinten van, mint a jelenlegi. Ennek ellenére a 2023. év végi forintárfolyamhoz képest 2% körüli nominális gyengülésre számít 2024-ben 390 HUF/EUR körüli év végi forintárfolyammal, de gyengülés irányába mutató kockázatokkal. A külső egyensúly helyreállása támaszt ad a forintnak, a jegybank nem érdekelt a jelenlegi szinteknél lényegesen gyengébb forintárfolyamban, meglátása szerint egy stabil, nem túlságosan sokat gyengülő árfolyam jelent prioritást (az árfolyam és az infláció kapcsolatáról összefoglalást ad az MNB 2023. júliusi tanulmánya [5]).

Gazdasági növekedés, fogyasztás, beruházás, nettó export: hogyan alakulnak majd a növekedési motorjai?

Becsey Zsolt a 2024-re 3,3%-os gazdasági növekedést becsült. Támogató tényezőként említette, hogy az akkumulátorgyártásban épülnek ki új termelési kapacitások (30 GWh). A fogyasztás kapcsán lassú helyreállásra számít, mert a fogyasztói bizalom csak fokozatosan térhet vissza, és egyes jövedelmi negyedekben eltérő a fogyasztási határhajlandóság, amit a háztartások mérlegalkalmazkodása is befolyásol. A gazdasági növekedési kilátások negatív kockázatai főleg a külső környezet bizonytalanságaiban jelentkeznek: a vörös-tengeri háborús helyzet eszkalációja növelheti a szállítási költségeket, a német gazdaság dekonjunktúrája miatt az ipari export megrendelésállományának csökkenése várható, a kínai gazdaság gyengélkedik, az EKB eddig megtett kamatlépési csak most kezdik kifejteni lassító hatásukat.

Baksay Gergely hozzászólásában elmondta, hogy a növekedés ellen ható fő tényező 2023-ban az infláció volt, a magas infláció jelentősen csökkentette a reáljövedelmeket, keresletet, beruházásokat és végül a termelést is. Az infláció csökkenésével élénkülni fog a belső kereslet, ami az akcelerátor hatás miatt a belföldi termelést és beruházást is növeli. 2024-ben a lakossági fogyasztás helyreállásával már a belföldre termelő iparágak beruházásai is nőhetnek. A fogyasztás helyreállását lassíthatja a reálmegtakarítások visszaépítése, ami kihat a belföldre irányuló ipari termelés helyreállására is. A külső kereslet várhatóan kedvezőtlen alakulása miatt csökkentette a jegybank a 2023. decemberi Inflációs jelentésben a növekedési előrejelzését. Míg a nemzetközi környezetben a „soft landing” kérdése áll a fő fókuszban, addig Magyarországon a „soft-takeoff” (óvatos felszállási pálya) van a középpontban, vagyis az a kérdés, hogy milyen erős lehet a visszapattanás a tavalyi recessziót követően. Az állami infrastrukturális beruházások visszafogása lassítja a nemzetgazdasági beruházások növekedését, így a teljes nemzetgazdaságban csak mérsékelt növekedési rátával számol 2024-re, de szerinte mind a nettó export, mind a beruházások hozzá fognak járulni a gazdasági növekedéshez.

Palócz Éva 2024-re 2,7%-os gazdasági növekedésre számít. A reálbérek változása csak lassan hat a fogyasztásra, a 2023. szeptemberben regisztrált 1,7%-os év/év alapú reálkeresetnövekedés még csak statisztikai hatás, ez még nem hatott jelentősen pozitívan a kiskereskedelmi forgalomra és a háztartások fogyasztására. A fogyasztói bizalom csak lassan fog visszatérni, mivel a fogyasztók által érzékelt infláció nagyobb, mint a KSH által mért inflációs adat. A fogyasztásban csak 2-3%-os növekedés valószínűsíthető, ami a tavalyi jelentős visszaesés nyomán csak a helyreálláshoz lesz elég. A beruházások 3% körüli értékben nőhetnek, ami a tavalyi két számjegyű visszaesést tekintve nem lesz dinamizáló erejű. A távol-keleti működőtőke-import kapcsán megjegyezte, hogy ezek az FDI-beruházások nagyon importigényesek, ezért a növekedési hatásuk ereje bizonytalan. Szerinte a külső környezet nem tekinthető kedvezőtlennek, mivel az eurózónában 0,8%-os növekedésre számítanak, ami - noha nem robosztus - lehetőséget ad az exportunk növelésére. Összességében a gazdasági növekedés szerkezetében a belső motorok gyengeségére számít, nem a külső dekonjunktúra lesz a szűk keresztmetszet.

Tardos Gergely elmondta, hogy az OTP Elemzési Központ idei növekedési várakozása 2,5%. A fiskális politikában idén nem számít jelentős kiigazításra, ami a makrokeresletet jelentősen szűkítené, de a külső keresleti kockázatok erősödésére számít. A hazai beruházási ráta magas szintjét részben a beruházási javak drágulása is magyarázza (erről összefoglalást ad [6]), de a korábbi magas növekedési várakozások, a negatív reálkamatok és a kedvezményes hitelprogramok is hozzájárultak a GDP-arányos beruházási ráta KKE-régióban tapasztalt kiugróan magas szintjéhez. 2024-ben a fent említett faktorok már nem járulnak hozzá a beruházások növekedéséhez, így a beruházási ráta stagnálására számít legjobb esetben is 2024-ben. Bár a kormány számára a hitelkereslet ösztönzése prioritás, ám a kamattámogatások további jelentős bővítésére már nem látnak lehetőséget 2024-ben a szűk költségvetési mozgástér miatt. 2023 második felében 0 körüli értékre esett vissza a nettó hitelkihelyezés nagysága, ennek a kedvezőtlen trendnek a megfordítására irányulnak a kormányzati erőfeszítések.

Munkaerőpiac, foglalkoztatás, munkatermelékenység: az enyhe recesszió ellenére miért magas a foglalkoztatottság?

Baksay Gergely megállapította, hogy három negyedéven át tartó recesszió ellenére nőtt a foglalkoztatottság Magyarországon. A munkaerőfelhalmozás („labour hoarding”) áll a jelenség hátterében (a részletekről áttekintést nyújt [7]), erre a hosszabb távú demográfia trendek is késztethetik a vállalati szférát. Évente 50 ezer fővel csökken a munkaképes korúak létszáma, ami szűkíti a hosszú távon a bevonható munkaerőt. Összegzésképpen megállapította, hogy a munkaerő mennyiségi (extenzív) növekedése helyett minőségi (intenzív) növekedésre szükséges áttérni, növelni kell az egy munkaerőre jutó termelékenységet, ez eredményez hosszú távon fenntartható felzárkózást.

Becsey Zsolt egyetértett abban, hogy jelenleg szűk a bevonható szabad munkaerőtartalék a magyar gazdaságban, a munkanélküliségi ráta leszorításában sincs már jelentős munkaerőpiaci többlet. A termelékenységnövekedés irányait tekintve kedvező, hogy a feszes munkaerőpiac a cégeket olyan beruházásra ösztönzi, ami kiváltja a hiányzó munkaerőt, ezek a beruházások elsősorban technológiai jellegűek lehetnek. A potenciális növekedés és a gazdaság ciklikus pozíciója kapcsán aláhúzta, hogy a gazdaság élénkítése akkor célszerű, ha ez a gazdaság termelékenységnövekedésével párosul.

Tardos Gergely a foglalkoztatás magas szintjét a jelenlegi gazdasági környezetben azzal magyarázta, hogy a termelési szerkezet optimalizálása során a finanszírozási költségek gyors emelkedésével párhuzamosan a bérköltségek az infláció jelentős növekedése miatt reálértelemben csökkentek, emiatt a vállalatok számára a munkaerő relatíve olcsóbbá vált, ami munkaintenzívebbé tette a termelés. A feszes munkaerőpiac miatt középtávon valószínűleg alacsonyabb növekedéssel kell szembenézni, mint az ezt megelőző évtizedben.

Palócz Éva szerint az extenzív növekedés tartalékai nem tekinthetők szűk keresztmetszetnek, amennyiben munkaerőimportra kerül sor. Ugyanakkor egy magasabb hozzáadott értékű gazdasági növekedés elérése érdekében a termelékenység jelentős javulásának követelményét a munkaerőimport fokozottabb igénybevétele nem tudja kiváltani. Összegzésképpen megállapította, hogy a magyar gazdaság termelékenységének növekedése elmarad a régiós versenytársakhoz képest és kívánatos lenne, hogy a kibocsátás szerkezete elmozduljon a magasabb hozzáadott értékű termelés felé.

Költségvetési politika: hogyan alakulhat az államháztartási hiány?

Palócz Éva szerint a várható fogyasztásnövekedés automatikusan javítja majd költségvetési egyensúlyt az ÁFA-bevételek növekedése révén. Megítélése szerint az államháztartási hiánynak csökkennie szükséges, ennek ütemezése azonban még kérdéses. A 2,9%-os költségvetési hiánycél 4-4,6%-ra történő emelésére számít 2024-ben.

Tardos Gergely szerint 2023-ban a költségvetés kiadási szerkezetében meghatározóak voltak a rezsivédelmi kiadások, ami 2024-ben jelentősen csökkenhet az energiaárak visszaesése nyomán. Ez automatikusan javítja majd a költségvetési egyenleget az idei évben. Az állami beruházások visszafogása szintén javítja a költségvetés egyenlegét és a működési kiadások felett is szigorúbb lehet a költségvetési kontroll. Alappályán 4,5-5%-os költségvetési deficittel számol 2024-ben, további kiigazítás nélkül. Hozzátette, hogy valószínűleg egy 5% körüli hiányadatot a piac még tolerálhat 2024-ben a választási év miatt, nem valószínű, hogy ez önmagában pénzpiaci turbulenciát okoz.

Baksay Gergely elmondta, hogy a Rezsivédelmi Alap kiadásai a GDP 2%-val csökkenhetnek 2024-ben a tavalyi évhez képest az MNB számításai szerint, ez önmagában lehetővé tesz egy érdemi hiánycsökkenést. Álláspontja szerint a költségvetési hiány és az államadósság-ráta fokozatos csökkentésére van szükség az országkockázati prémium leszorításához, ami a kamatszint csökkenésén keresztül hozzájárul az infláció csökkenéséhez és a gazdasági növekedés minél gyorsabb helyreállásához is.

Becsey Zsolt szerint a költségvetési politika alapvetően két korláttal néz szembe. Egyfelől az EU fiskális (EDP) szabályai, másfelől pedig a régiós versenytársak költségvetési hiányban mért fiskális teljesítményei jelentenek fegyelmező erőt a magyar költségvetési politika számára. Ez utóbbi azt jelenti, hogy ha a régiós országokban nő a költségvetési hiány (mint jelenleg), akkor a magyar költségvetési politikának is nagyobb a mozgástere. A régióban a legmagasabbak között van a magyar külső finanszírozási igény és a GDP-arányos államadósság. A szakértő megállapította, hogy finanszírozási oldalról a költségvetési hiánycél egyre kevésbé tudja horgonyozni a piaci várakozásokat, de ez a forint jelentős kamatelőnye miatt nem érdekli jelenleg annyira a befektetőket. Előretekintve, a kamatelőnyünk várható szűkülésével a költségvetési hiánycél teljesülésének kérdése a befektetői értékítéletben előtérbe kerülhet. Várakozása szerint márciusban lesz felülvizsgálva a 2024-es deficitcél, a UniCredit Bank 4,6%-os költségvetési hiányt becsül 2024-re.

Laczkó Tihamér, az MKT Gazdaságpolitikai Szakosztályának titkára

