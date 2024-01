Fordulat jön az időjárásban egy anticiklon miatt

Ma a zúzmarás köd és rétegfelhőzet helyenként csak lassan oszlik fel, sőt egyes részeken akár egész nap is megmaradhatnak. Nagy anticiklon alakítja kontinensünk nagy részének időjárását, szerdától, csütörtöktől már egyre enyhébb időben lesz részünk - jelentette a HungaroMet.

Időjárás Magyarországon

A zúzmarás köd és rétegfelhőzet helyenként csak lassan oszlik fel, sőt egyes - főként a Dunától keletre fekvő - részeken akár egész nap is megmaradhatnak. Másutt derült, napos idő várható. Csapadék nem lesz. A déli szél csak a Dunántúl északi felén élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos országrészekben 5 és 9, másutt 0 és +4 fok között valószínű

- írta reggeli időjárás-előrejelzésében a HungaroMet.

A heti időjárás kérdéseiről tegnap megírták: most leginkább a köd képződésének és megmaradásának pontos viszonyai okozzák a legnagyobb fejtörést,

szerdától, csütörtöktől már egyre enyhébb időben lesz részünk.

Nagy anticiklon alakítja kontinensünk nagy részének időjárását, délies áramlással pedig meleg légtömeg nyomul térségünkbe. Hatására már az elmúlt napokban is sorra dőltek meg kontinensünkön a maximum-hőmérsékleti rekordok. (Vasárnap például az Egyesült Királyság területén a Skót-felföldön regisztráltak új januári maximum-hőmérsékleti rekordot 19,6 fokkal.)

A következő napokban hazánk területét is elérik az egyre enyhébb, melegebb léghullámok, így a hét második felében már a 13, 14 fokot is elérheti helyenként a csúcsérték. A hőmérsékleti anomália is jól előrevetíti a melegedést, az ilyenkor megszokottnál pár fokkal melegebb időben lesz részünk a héten Európa-szerte

- közölték.

Hó Magyarországon

A fentiek fényében nem meglepő, hogy az Időkép friss hótérképe szerint

nem várható havazás Magyarországon.

Kép forrása: Időkép

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images