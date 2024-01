Meghosszabbítja védőhálóját az MNB

Újabb egy évvel meghosszabbítják az EKB és az MNB közti repo megállapodást, így a magyar jegybank bármikor hozzáférhet 4 milliárd eurónyi forráshoz, ha szüksége lenne rá – közölte honlapján az MNB.

Az Európai Központi Bank (EKB) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2020 júliusában repo megállapodást kötött egymással, amely eurolikviditást biztosított a magyar pénzügyi intézmények részére a koronavírus-járvány miatt fellépő piaci zavarok miatti esetleges devizalikviditási igények kezelésére. A megállapodás több alkalommal, legutóbb 2022 decemberében került meghosszabbításra az elhúzódó orosz-ukrán háború miatt kialakult pénzpiaci feszültségre való tekintettel. Az MNB kezdeményezésére az EKB 2024 januárjában a repo eszköz újabb meghosszabbításáról döntött, mellyel a megállapodás lejárata 2025 január végéig kitolódik – közölte az MNB hétfőn.

A magyar jegybank üdvözli a megállapodás meghosszabbítását, melynek eredményeként a megnövekedett geopolitikai kockázatok miatt jelenleg is turbulens pénzpiaci környezetben továbbra is rendelkezésére áll többek között az EKB által nyújtott védőháló. A megállapodás támogatja, hogy a jegybank szükség esetén eurolikviditást tud juttatni a magyar pénzügyi intézmények részére, ezáltal is erősítve a monetáris transzmissziót és a pénzügyi stabilitást. Az MNB és az EKB meghosszabbított megállapodása értelmében a jegybank 4 milliárd euro likviditáshoz juthat ezen repo-ügylet keretében.

