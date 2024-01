Állami ingyenmilliók autóvásárlásra: ez aztán a csavar a történetben!

Az elmúlt hetekben több cikkünkben is beszámoltunk a 30 milliárd forint keretösszegű pályázati programról, melyben magyar cégek indulhatnak több millió forintos támogatásért, ha új elektromos autót vennének. Átfogó cikkünkben arra is kitértünk, hogy a pályázati feltételekben szereplő 20 hónap múlva kötelező tulajdonba vétel megnehezítheti a cégek számára az olyan finanszírozási forma választását, amellyel költséget tud optimalizálni, vagyis a lízing opciót. Ennek kapcsán kiemeltük: a magyar állam szempontjából logikus lépésnek tűnik az alternatív finanszírozások kizárása, mert így az újautó megvásárlása után megfizetendő áfabevétel lecsapódik az államkasszában (ne felejtsük, mindez a plusz áfabevétel az EU-tól érkező források hatására pörög fel), vagyis hozzáadódik a nagy tortához, ha pedig a levonás engedélyezett lenne, akkor éppen hiányozna az a költségvetésnek. Pont emiatt viszont érdemes megvizsgálni a kérdést a pályázók oldaláról, hogy számukra mi a racionális döntés üzletileg, pénzügyileg.

Éppen ezért a Via Credit szakértői végeztek egy számítást, hogy az új elektromos autó vásárlásakor milyen vételi megoldások jöhetnek szóba az állami támogatás mellett, és azoknak milyen előnyei lehetnek. Alex Papadimitropulosz, a Via Credit ügyvezető igazgatója cikkében felhívja a figyelmet, hogy ha a KKV támogatás nélkül vásárol, akkor:

lízingszerződéssel vásárolna (nyílt végű);

legalább az áfa felét vissza tudja igényelni;

a lízing kamatát levonhatja a társasági adóból – ez a kulcsmomentum;

nem kell a teljes árat kifizetni;

azt az összeget, amit nem kell a kocsi teljes vételárára kifizetni vissza tudja forgatni a vállalkozásába vagy állampapírba fektetni.

Részletes számításai alapján lényeges következtetése, hogy

szigorúan a pénzügyi logika mentén nem éri meg 9 milliósnál drágább autót venni a pályázati pénzből.

Megítélése szerint a pályázattal két szereplő biztosan jól jár: az e-autó piac, valamint az állam. "Körülbelül 10 ezer elektromos autóra lehet összesen támogatást kapni, amivel a 2023-as elektromos autó eladások már most borítékolható módon duplázódni fognak. Az állam is jól jár, mert ezeknél az autóknál egyből be is kell fizetni az áfát, hiszen a lízingkonstrukció reálisan nem jöhet szóba, azaz nincs áfa levonási lehetősége a cégeknek" - magyarázta a szakember.

Számításai szerint ha valaki a pályázat keretében vásárol új elektromos autót, melynek nettó ára 20 millió forint, akkor 21,4 millió forint tényleges pénzkiadással jár egy nettó 20 millió forintos autót megvenni. A pénz azonnal kiáramlik a cég számlájáról. Ezzel szemben, ha nem veszi igénybe a támogatást, hanem a lízingkonstrukciót választja, akkor egy nettó 20 millió forintos kocsi esetében a nettó cash flow 18,2 millió forint.

Összefoglalva, ha valaki kihasználja az adózásban rejlő, mindenki számára egyenlő módon elérhető lehetőségeket, akkor a támogatott árhoz képest is több, mint 3 millió forinttal jár jobban. Hiszen így a nettó 20 millió forintba kerülő autót nem kell azonnal kifizetnie. A lízingelés miatt kevesebbet kell befizetnie, és a fennmaradó összeget pedig a vállalkozás érdekében tudja forgatni, befektetni, miközben élvezi a valamennyi adóelőnyt, ami ezzel jár.

A Via Credit szakembere cikkében részletes táblázatokban mutatja be, hogy a különböző kategóriákban (akkuméret szerint) mennyire éri meg a pályázati támogatás és mennyire éri meg a lízingkonstrukció. Ezek után Alex Papadimitropulosz elemzése végén egy költői kérdést is felvet.

