Lerohanja Európát az új autóipari szuperhatalom: megszökni nem lehet, csak megszokni

Az elektromosautó-gyártás ellátási láncába történő kínai befektetések legfontosabb tényezőit, trendjeit és következményeit vizsgálja a V4 országokra (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) fókuszálva Szunomár Ágnes, a Corvinus egyetem Globális Tanulmányok Intézetének vezetője egy friss tanulmány keretében. A szerző szerint visszafordíthatlan transzformációs folyamatról van szó, ami jelentős hatással lesz a V4 országok autóipari tevékenységére és ezek súlya miatt a gazdaságaikra. Választási lehetőség nem sok maradt, az országoknak be kell kapcsolódniuk az EV-gyártási értékláncba, ha nem akarnak lemaradni.

Kihívások az európai EV-gyártásban

Az elmúlt évtizedben Kína a globális EV-piac megkerülhetetlen szereplőjévé vált, miután korán felismerte az elektromobilitás jelentőségét, komoly kormányzati támogatásokat nyújtott az ágazatnak, valamint jelentős kontrollt szerzett az akkumulátorgyártáshoz használt nyersanyagok bányászata és feldolgozása felett. Ennek köszönhetően Kína nemcsak több mint kétszer annyi EV-t értékesít, mint Európa és az USA együttvéve, hanem jelentős versenyelőnyre tett szert az EV-értéklánc szinte minden területén - vázolja a helyzetet a tanulmány.

Az elektromobilitásra való átállás ugyanakkor kihívások elé állítja Európát. A szerző szerint a kínai gyártású elektromos járművek behozatala drámaian meg fog nőni az EU-ban, ami veszélyezteti az európai gyártókat. A közép-európai országok, amelyek eddig nagymértékben függtek a hagyományos belső égésű motorral hajtott autók gyártásától, és amelyek regionális ellátási láncai főként a német autógyártók köré összpontosulnak, különösen érintettek. Viszont a kínai vállalatok is egyre inkább érdekeltek a helyi gyártásba való befektetésben, hogy jobban be tudjanak hatolni az európai piacra. Ez a helyi gazdaságok számára egyszerre jelent kockázatot és lehetőséget.

"A V4-országok közül legalábbis néhánynál úgy tűnik, hogy még mindig jobb, ha lehetővé teszik a kínai befektetéseket az európai autógyártásba, mintha a kínai elektromos autóimport elárasztaná az európai piacokat, hiszen így a régió több hozzáadott értéket tud teremteni. Annak érdekében, hogy elkerüljék a gazdasági és technológiai lemaradást, a V4 országoknak nincs igazán választási lehetőségük, amikor arról van szó, hogy bekapcsolódjanak-e az EV-gyártási folyamatokba vagy sem. Abban azonban van némi választási lehetőségük, hogy hogyan kapcsolódnak be és kivel működnek együtt" - mondja Szunomár Ágnes, a tanulmány szerzője.

Jönnek a kínai befektetések

Kína a közép- és kelet-európai régiót (KKE) egy blokknak tekinti, de egyes országok a befektetések szempontjából vonzóbbak. Az adatok szerint a V4 országok vonzzák a tágabb értelemben vett KKE-régióban Kína összes közvetlen külföldi befektetésének

több mint 70 százalékát.

Ez a koncentráció elsősorban két tényezőnek tudható be: a kínai vállalatok a kereskedelmi akadályok megkerülése érdekében inkább az EU-tagállamokban létesítenek vagy vásárolnak telephelyeket;

és stratégiailag olyan országokat céloznak meg, ahol már vannak amerikai, japán, vagy német befektetések (és gyártási tapasztalat), különösen az olyan iparágakban, mint az elektronika és az autóipar.

A 2000-es évek eleje óta a V4-ek közül Magyarország, Csehország és Lengyelország a kínai befektetések fő célpontja. A visegrádi négyek 2021-ig több mint 5,5 milliárd dollárnyi kínai közvetlen külföldi tőkebefektetést halmoztak fel. Magyarország ebben élen jár, de érdekes módon Lengyelországhoz képest jóval kevesebb kínai vállalatnak ad otthont. Ez az eltérés annak tulajdonítható, hogy Magyarországra elsősorban nagy multinacionális vállalatokat jönnek, amelyek mindegyike jelentős beruházási értéket hoz az országba, míg a többi V4-ország elsősorban kisebb kínai vállalatok célpontja.

A globális hódításra törekvő kínai autóipari vállalatok különböző stratégiákat alkalmaznak piaci jelenlétük bővítésére, beleértve a helyi kereskedőkkel és beszállítókkal való partnerségek kialakítását, az árképzési stratégiák kiigazítását a hagyományos gyártókkal való versengés érdekében, valamint helyi gyárak létrehozását. Ez a megközelítés nemcsak a költségek kezelését és az esetleges uniós vámok elkerülését segíti, hanem megkönnyíti a helyi autóipari ellátási láncokba való integrációt is.

Tekintettel a V4 régió autógyártó kompetenciáira, a kínai befektetők felismerték a térség stratégiai jelentőségét. Magyarország például 2022-ben 0,44 millió autót gyártott, míg abban az évben a magyar autóipar az ország teljes exportjának mintegy 21 százalékát, az ipari termelés 33 százalékát, és a magyar feldolgozóipar mintegy 28 százalékát adta. Az ágazatban 500 vállalat működik, amelyek mintegy 100 ezer embert foglalkoztatnak az országban. Míg a járműgyártás a magyar GDP mintegy 5-6 százalékát teszi ki, addig az autóipari beszállítókkal együtt 8-9 százalékát. A legtöbb autót és autóalkatrészt német vállalatok gyártják, és a termelés 90 százalékát exportálják.

Az alábbi táblázatból látszik, mekkora tényező az autóipar az egyes visegrádi országok gazdaságaiban (2020-as adatok).

A beruházások időzítése és helye attól függ, hogy az egyes országok mennyire fogékonyak az EV-iparra és a közvetlen kínai tőkebefektetésekre.

Szunomár szerint Magyarország és Lengyelország élen jár az EV-ipar kihívásaihoz való alkalmazkodásban a V4-eken belül.

2022 augusztusában az európai lítiumakkumulátor-gyártó kapacitások 13,3 százaléka Közép- és Kelet-Európában (CEE) volt, amihez Magyarország és Lengyelország jelentős mértékben hozzájárult.

A tanulmány szerint Magyarország különösen erős fogékonyságának köszönhetően, itt valósul meg a legtöbb EV-khez kapcsolódó kínai beruházás a régióban. Ezen beruházások túlnyomó többsége az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódik, az alábbi listából csak a Volvo és a Sanhua képez kivételt - bár például a BYD szegedi beruházásnak mérete egyelőre nem ismert (az értesülések szerint 5 milliárd euró), ezért nem került fel a listára.

Magyarország vonzerejét növeli a kormányzat nyitott hozzáállása és az országban beruházó vállalatoknak nyújtott nagyvonalú állami támogatások. Az alábbi lista mutatja, hogy az egyes kínai beruházások mekkora állami támogatást kaptak Magyarországon.

Konklúzió

Kína már két évtizeddel ezelőtt felismerte az elektromobilitásban rejlő lehetőségeket, és hatalmas erőforrások felhasználásával tudatosan fejlesztette ezt a szegmenst, melynek eredményeképpen a globális EV-piac vezetőjévé vált, ráadásul jelentős versenyelőnyre tett szert az EV-értéklánc szinte minden területén. Mindeközben az európai autógyártóknak negatív hatásokkal kell szembenézniük: nemcsak kiszorulnak a kínai piacról, hanem a hazai piacaikon is egyre nagyobb versennyel szembesülnek a kínai társaik miatt, akik ezúttal nemcsak olcsóbb, hanem minőségileg is erős termékekkel érkeznek.

A következményeket az autóipartól leginkább függő gazdaságok szenvedhetik el.

Tekintettel az autóipar stratégiai jelentőségére az európai gazdaság számára - valamint az EU klímacéljaira, beleértve a benzines és dízeles autók értékesítésének 2035-ös betiltását - az elektromobilitás már nem eldöntendő kérdés, hanem a jövő. Épp ezért Szunomár szerint Európának alkalmazkodnia kell az új kihívásokhoz azáltal, hogy elfogadja az elektromosautó-gyártással kapcsolatos beruházásokat, befektet a következő generációs akkumulátor-technológiákba és a jobb töltési infrastruktúra kialakításába.

A tanulmány szerint az európai autógyártók mostanra túlzottan függnek a kínai beszállítóiktól, miközben a kínai márkák elfogadottsága Európában rohamosan nő, ráadásul a kínai EV-cégek viszonylag rövid idő alatt megvetették a lábukat Európában, és ez a tendencia a jövőben várhatóan tovább fog erősödni. Beruházásaikat elsősorban olyan országokba irányítják, ahol az autóipar hagyományosan erős, beleértve a V4-eket is. Ugyanakkor az érkező kínai befektetések eloszlása nem kiegyensúlyozott:

a négy országból háromban történtek befektetések a közelmúltban, de csak egy V4-országban, Magyarországon volt jelentős növekedés;

A projektek többsége az akkumulátorgyártáshoz, kisebb hányada a járműösszeszereléshez kapcsolódik, míg a K+F tevékenység elhanyagolható. A helyi beszállítóknak - legalábbis egyelőre - kevés esélyük van bekapcsolódni az értékláncba, részben a tapasztalat hiánya, részben pedig az EV-gyártás miatt (a belsőégésű motorkhoz képest) lecsökkenő alkatrészszám miatt - áll az elemzésben.

A helyi beszállítók lehetőségeinek hiánya mellett a V4 országok számára az is kihívást jelent, hogy a helyi munkavállalókat kiszoríthatják az olcsóbb vendégmunkások. Emellett az akkumulátorgyártással kapcsolatban környezetszennyezési aggályok is felmerültek, de az is kérdéses, hogy milyen szerepet fognak játszani ezek az újonnan épített akkumulátorgyárak, ha a piacon a jelenlegi lítium-ion akkumulátoroktól eltérő új technológia jelenik meg. Ezek a kihívások nemcsak Kínára jellemzőek, hanem az EV-ipar minden szereplőjére vonatkoznak. Mivel az EV-gyártásra való áttérés nagymértékben függ a külföldi beruházásoktól, a V4 növekedése továbbra is függő növekedés marad, és nem javítja ezen országok erősen függő helyzetét az autóipari ellátási láncokban - írja Szunomár.

A tanulmányban szerint jelenleg nem tűnik valószínűnek az a forgatókönyv, hogy akár az EV-ipar általában, akár Kína utat biztosítana a V4-országok számára felfelé az értékláncokban: továbbra is az összeszerelés az elsődleges tevékenység, bár kevesebb alkatrésszel, aminek hosszabb távon negatív hatásai lehetnek, különösen a helyi pótalkatrész-beszállítókra nézve. Ez idővel némileg megváltozhat, mivel több vállalat fog bekapcsolódni a termelés különböző szegmenseibe, amint megszerzik a szükséges tudást és tapasztalatot. A másik oldalon pozitívum, hogy a V4-ben működő kínai EV-vállalatok nyitottnak tűnnek az együttműködésre a K+F tevékenységek terén, például az akkumulátorok élettartamának meghosszabbításában és újrahasznosításában, ami hosszabb távon jó lehetőséget jelenthet a helyi egyetemek és tudásközpontok számára, valamint potenciálisan technológiai transzferhez vezethet.

Bár az EU vizsgálja, hogy a kínai EV-vállalatok részesültek-e illegális támogatásokból, nehéz elképzelni, hogy az uniós klímavédelmi célok teljesíthetők lennének az EV-ágazatban jelenleg vezető szerepet betöltő kínai vállalatok nélkül, legalábbis rövid távon - írja a szerző, hozzátéve, hogy még az is kétséges, hogy az uniós vizsgálat egyáltalán sikerrel jár-e.

A tanulmány szerint a V4-országok közül néhány számára úgy tűnik, hogy még mindig jobb, ha engedik a kínai befektetéseket az európai autóösszeszerelésben, mintha a kínai elektromosautó-import elárasztaná az európai piacokat, mivel így a régió több hozzáadott értéket tud teremteni.

Végső konklúziójában a szerző azt írja, hogy annak érdekében, hogy elkerüljék a gazdasági és technológiai lemaradást, a V4-országoknak nincs igazán választási lehetőségük, amikor arról van szó, hogy bekapcsolódjanak-e az elektromos autók gyártási folyamataiba vagy sem. Bizonyos fokú választási lehetőségük van azonban a tekintetben, hogy milyen módon kapcsolódnak be, és kivel működnek együtt. Szunomár úgy látja, hogy amíg mások nem határozták el magukat teljesen,

Magyarország előre sietett, és azt a stratégiát választotta, hogy egyáltalán nem válogat sem a tevékenységek, sem a befektetők tekintetében.

Az elemzés szerzője arról már nem ír, hogy ez-e a helyes stratégia.

