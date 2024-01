Szomorú Brexit-évforduló: a britek 70 százaléka szerint káros volt a kilépés

A britek 70 százaléka szerint káros hatást gyakorolt a brit gazdaságra Nagy-Britannia kerek négy évvel ezelőtti kilépése az Európai Unióból (Brexit) - derült ki az Ipsos közvéleménykutató szerdán ismertetett felméréséből, amelyet az évfordulóra időzített.

A felmérésben 1003 ember vett részt, reprezentatívnak számít és az derült ki belőle, hogy a brit választók 57 százaléka általánosságban, a gazdasági hatásokon túl is kudarcnak minősíti a Brexitet, és mindössze 13 százalék nevezte sikeresnek a Brexit-folyamatot.

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, miután a brit EU-tagságról 2016 nyarán megtartott népszavazáson a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe. Az uniós tagság megszűnése utáni 11 hónapos átmeneti időszak lejártával Nagy-Britannia az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. A konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az EU-állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát -, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.

Az Ipsos szerdán ismertetett évfordulós felmérése szerint

különösen a fiatal, 35 év alatti korosztály tartja sikertelennek a Brexitet: ebben a korcsoportban a válaszadók 70 százaléka minősítette kudarcnak a brit EU-tagság megszűnése óta lezajlott folyamatokat.

Az átlagon belül, minden korosztályt egybevetve a londoniak 67 százaléka, országosan az egyetemi végzettségűek 73 százaléka nyilvánított negatív véleményt a Brexitről.

Az utóbbi időszakban más reprezentatív felmérések is azt jelezték, hogy a britek jelentős többsége most már kedvezőtlenül ítéli meg a Brexit hatásait. A UK in a Changing Europe nevű, elsősorban az Európai Unió és az Egyesült Királyság gazdasági-kereskedelmi kapcsolatrendszerének kutatására szakosodott londoni elemzőház és a Public First nevű közpolitikai kutatócsoport nemrégiben ismertetett közös vizsgálata szerint a britek 52 százaléka úgy tartja, hogy a Brexit rosszul vagy nagyon rosszul végződött, és mindössze 9 százalék mondta azt, hogy az ország jól vagy nagyon jól járt a kilépéssel.

A 4005 felnőtt brit állampolgár bevonásával elvégzett felmérésben a válaszadók 60 százaléka közvetlenül a Brexitet okolta az elmúlt évek kiugró inflációjáért, az ezt kísérő megélhetési válságért és általában a brit gazdaság teljesítményének hanyatlásáért. Azok közül, akik szerint a Brexitnek rossz vagy nagyon rossz vége lett, 74 százalék jósolta azt, hogy a brit EU-tagság megszűnésének soha nem is lesznek kedvező eredményei.

Címlapkép forrása: Shutterstock