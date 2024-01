Teljes fordulat érik a dízelpiacon, nagy árat fizethet mindenki

A közelmúltban az Ádeni-öbölben a Trafigura nyersanyagkereskedő által üzemeltetett hajó ellen elkövetett houthi támadások az üzemanyag-tartályhajók és a gázolaj árainak globális emelkedését idézték elő. Mindez az európai dízeláraknál már jelentős emelkedés indult, ami nem pusztán az autósoknak jelent problémát, de a fuvarozási díjakon, mezőgazdasági többletköltségeken keresztül az élelmiszerárakban és egyéb fogyasztási cikkeknél is drágulást hozhat.

A legutóbbi húszi-támadás – amely az Ádeni-öbölben a Trafigura nyersanyagkereskedő cég egyik hajóját érte – felhajtotta az üzemanyag-tartályhajók tarifáit és a gázolaj árát, a hajózási vezetők és az olajpiaci elemzők pedig további emelkedést jósolnak mindkettő esetében – írja a Financial Times.

A támadás következtében a fuvardíjak már most soha nem látott szintre emelkedtek, a Gibson londoni hajózási bróker szerint a legnagyobb tartályhajók charterárai az elmúlt héten megduplázódtak, és elérték a napi 101 500 dollárt. A támadás számos tankert arra késztetett, hogy hosszabb útvonalat válasszon a Jóreménység-fok körül, ami hozzájárult ahhoz, hogy az Öbölből Észak-Európába tartó utak hossza 70 százalékkal nőtt a szuezi útvonalhoz képest.

Jacob Meldgaard, a Torm szállítási cég vezérigazgatója megjegyezte, hogy a Zöld-foki-szigeteken történő elterelések szűkítik a piacot, 5%-kal növelve a termékszállító tartályhajók iránti világszintű keresletet. Ez egy olyan időszakban történik, amikor a tankerflották kihasználtsága eleve magas.

A hosszabb utak várhatóan hatással lesznek a globális gázolajárakra, amelyek már háromhavi csúcsra, 845 dollár/tonna szintre emelkedtek, tükrözve az Ázsiából Európába irányuló esetleges ellátási zavarok miatti aggodalmakat. Európa, a finomított kőolajtermékek egyik fő vásárlója, ellátási kihívásokkal szembesült, miután az EU betiltotta az orosz gázolaj vásárlását, helyette pedig a Közel-Keletről kezdett importálni – számolt be a lap.

A Vörös-tengeri válság jelentős zavarokat okozott a hajózási piacin, és az elemzők szerint az emelkedő fuvardíjak hosszabb távon is fennmaradnak, ha az olajtermékek iránti kereslet változatlan marad. A szakértők arra számítanak, hogy a nyersolaj-tartályhajók tarifáinak emelkedését további útvonal-változtatások is támogatják majd. Bár a nyersolajszállító tartályhajókat jellemzően előre bérlik, a hosszabb távolságok valószínűleg felhajtják a tarifákat, különösen a szuezmaxok, a legnagyobb tartályhajók számára, amelyek képesek teljesen megrakodva használni a csatornát. De az olajszállítók esetében is problémák lehetnek majd az ellátásnál, valamint ezek kapacitása is egyre drágább lehet.

A helyzet egyre aggasztóbb az európai gazdaságra gyakorolt lehetséges hatások miatt: az EU nagymértékben támaszkodik a dízelre, mint a különböző ágazatok – többek között a teherszállítás, a légi közlekedés és a fűtés – egyik legfontosabb üzemanyaga. A gázolaj árának emelkedése a szállítási, vagy a mezőgazdasági munkagépek üzemeltetési növekvő költségein keresztül a fogyasztói termékek, például az élelmiszerek árában is megjelenhet, ami fokozhatja az inflációs nyomást a kontinensen.

Címlapkép: Tartályhajók a tengeren 2024. január 17-én Dzsibutiban. A jemeni húszi lázadócsoport kereskedelmi hajók elleni támadásai - amelyekkel Izrael gázai háborúja ellen tiltakoznak - veszélybe sodorták a Jemen és Dzsibuti között húzódó, az Ádeni-öblöt és a Vörös-tengert összekötő Bab-el-Mandeb-szoroson át vezető létfontosságú globális hajóutat. A fotó forrása: Luke Dray/Getty Images