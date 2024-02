Megdrágulnak az autók a vörös-tengeri fennakadás miatt?

Portfolio 2024. február 02. 19:46

A Vörös-tengernél történő fennakadások miatt Afrikát megkerülve hosszabb úton jutnak el a konténerhajók Kínából Európába, ez különböző iparági bejelentések szerint több termék esetében is hiányhoz és jelentős dráguláshoz vezethet. Most a Fitch is megszólalt az ügyben, mégpedig autópiaci fókusszal: az autóalkatrészek hosszabb úton történő behozatala nem befolyásolja a hitelminősítő várakozásait az európai árképzés további normalizálódásáról. Az új járművek ára a szállítások átütemezése ellenére sem fognak jelentősen emelkedni, nem kell akkora árrobbanásra számítani, mint a pandémiát követő chiphiány idején.