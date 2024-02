Negyven éve nem történt ilyen a kis európai országban

Az Európai Unió agrárpolitikája ellen demonstráltak traktorokkal és teherautókkal pénteken földművesek Máltán, ahol utoljára több mint negyven éve volt gazdatüntetés.

A máltai gazdák egyebek között "Az EU megöli a farmereit" és "Ha nincsenek gazdák, nincs élelem, nincsen jövő" feliratú traktorokkal vonultak a főváros, Valletta melletti városkába, Florianába, ahol Robert Abela miniszterelnök találkozott velük, hogy meghallgassa panaszaikat.

"Azért vagyunk itt, mert elegünk van abból, hogy a semmiért dolgozunk. A költségeink nőttek, de minket elfelejtettek. Nélkülünk nem lesz étel az asztalon" - jelentette ki az egyik gazdálkodó.

A máltai gazdák szerint az olcsóbb külföldi importáru kiszorítja, illetve versenyképtelenné teszi terményeiket, és tiltakoznak túlzónak tartott uniós környezetvédelmi előírások ellen is, amelyek szerintük megemelik a költségeiket és csökkentik a termelékenységet. Emellett csalódottak azon uniós szabályok miatt is, amelyek meglátásuk szerint a földjeiket parlagon hagyó földtulajdonosokat jutalmazzák, miközben - az Eurostat adatai szerint - a máltai mezőgazdasági földterületek az uniós átlag húszszorosába kerülnek. A tüntetők felhívták továbbá a figyelmet az uniós szabadkereskedelmi megállapodások kockázataira is.

Nem csak Máltán okoz komoly felháborodást az uniós agrárpolitika, például Franciaországban is zajlanak a gazdatüntések a Párizs és más nagyvárosok körüli bevezető utakon, de több európai országot követve a spanyol gazdák is tüntetésekre készülnek, miután a három legnagyobb spanyol gazdaszervezet kedden megállapodott a megmozdulásokról. Ezen felül tegnapi fejlemény, hogy gazdák csaptak össze rendőrökkel az Európai Parlament brüsszeli épületénél, a rendfenntartók vízágyúval oszlattak az uniós intézmény előtti Luxembourg téren.

