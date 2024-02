Fájdalmas meglepetést okozhatnak a februári gázszámlák

Major András 2024. február 03. 06:25

Bár a hazai telek egyre enyhébbek, az idei tél eddig eltelt részében több olyan időszak is akadt, amely a szokásosnál hidegebb időjárást hozott Magyarországon; ilyen volt december első harmada, de januárban is több hideghullám érte el az országot. Ilyenkor a földgáz- és a villamosenergia-felhasználás is megemelkedik, így számos háztartás magasabb rezsiszámlákat kaphat.