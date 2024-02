Előfordulnak dupla vírusfertőzések, meglepő szövődményeket okoznak az idei megbetegedések

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alapján január utolsó hetében közel 233 400 ember fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, ezen belül 36 900-an influenzaszerű panaszokkal. Az érintettek több mint egyharmada gyermek volt, 9 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A légúti figyelőszolgálat adatai szerint az influenzavírus 2023 január közepétől kezdve felülmúlta a koronavírust. A sentinel orvosok által jelentett számok szerint egy hét alatt 28 ezerből 37 ezerre emelkedett az esetek száma, ami hasonló tendenciát mutat a tavalyi év azonos időszakához képest. Idén több a légúti fertőzéses megbetegedés, ami

Rusvai Miklós víruskutató szerint az oltási hajlandóság csökkenésének köszönhető.

Az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma területenként eltérő volt, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyékben regisztrálták a legtöbb esetet. A laboratóriumi vizsgálatok során az influenza (30,3%) mellett a SARS-CoV-2 (8,8%) és RSV vírusok is jelen voltak a mintákban.

A súlyos esetek tekintetében 222 ember került kórházba, közülük 19-en intenzív ellátásra szorultak.

Kiemelkedően magas volt az RSV-pozitív kisgyermekek és az idős Covid-pozitív betegek aránya.

Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos szerint nehézséget okoz megkülönböztetni az influenza és a koronavírus okozta tüneteket (legtöbb esetben a poszt-Covid hatásokból, a betegség utóéletéből derül ki), ráadásul sok esetben egyszerre zajlik le mindkét fertőzés. Hozzátette:

Bár előfordulnak dupla vírusfertőzések, ezek nem viselik meg jobban az emberek szervezetét.

A doktornő szerint az oltások iránti érdeklődés csökkenése mellett bizonyos atipikus tünetek is megjelentek, mint például hányás vagy hasmenés. Ezenfelül vannak olyan esetek is, amikor komolyabb szövődmények lépnek fel, például tüdőgyulladás miatt kórházba kell szállítani a beteget.

Van olyan, hogy az illető összeesik, ugyanis keringési problémákat is kiválthat az influenza, amire nem is gondolnánk. Mellkasi panasz, nehézlégzés, erős izomfájdalom is jelentkezhet a betegeknél

– jelentette ki. A doktornő azt is elárulta, hogy a visszaesők között végzett torokváladék-tenyésztés már fiataloknál is kimutatott övsömört vagy Epstein-Barr vírust. Ez legutóbb az intenzívebb koronavírus-járvány idején volt jellemző a légúti fertőzést követően.

Rusvai Miklós elmondta, hogy a hetekig elhúzódó légúti fertőzésekből induló megbetegedések és az oltás után ajánlott maszkot hordani. Előbbi esetén a legyengült immunrendszer kevésbé tud védekezni egy újabb kórokozóval szemben, utóbbi esetben pedig a szervezet azzal van elfoglalva, hogy a beadott vírusra termeljen ellenanyagot.

A professzor azt is elárulta, hogy azok védettsége, akik szeptember-októberben vették fel az oltóanyagot, az influenzaszezon várható márciusi végéig is kitarthat.

Címlapkép forrása: Getty Images