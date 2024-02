Nagy a baj Kínában – Megtalálták a szigorú állami cenzúra ellenszerét az elégedetlenkedők

Kínában a hatóságok nagyon szigorúan ellenőrzik a lakosság megnyilvánulásait, amely súlyos következményekkel járhat. A mindenre kiterjedő szigor miatt az elégedetlen állampolgároknak alternatív megoldásokhoz kell folyamodniuk a véleményük elmondására. Ilyen lett például az Egyesült Államok pekingi nagykövetségének az oldala. A jelenség legfrappánsabb esete egy olyan bejegyzés volt a Weibón (ez egy kíni közösségi médiás platform), amely eredetileg a vadzsiráfok védelmét hivatott népszerűsíteni, ám váratlanul több mint 130 000 kommentet és 15 000 megosztást eredményezett vasárnapig, sok esetben teljesen eltérve az eredeti témától.

Az egyik hozzászóló például azt javasolta:

Nem tudnátok nélkülözni néhány rakétát, hogy szétbombázzuk a sanghaji tőzsdét?

Ez jól mutatja a kínai gazdaság iránt érzett mély csalódottságot az ország lakosságának egy részében. Egy másik felhasználó pedig „a kínai kisbefektetők siratófalának” nevezte az amerikai nagykövetség Weibo fiókját, kiemelve annak szerepét a szigorú online cenzúra közepette.

A frusztráció hátterében a kínai tőzsde jelentős visszaesése áll.

A CSI300 indexe meredeken zuhant a múlt hónapban, 6,3 százalékot esett és ötéves mélypontot ért el. Ez a piaci bizalom erősítését célzó kormányzati intézkedések ellenére következett be, amelyeket többek között az elhúzódó ingatlanpiaci visszaesés és a gyenge belső fogyasztás is aláásott. Válaszként január végén az állami média arról számolt be, hogy Li Csiang miniszterelnök vezetésével a kínai kormány erőteljes intézkedéseket tervez a befektetői bizalom helyreállítása érdekében. Azonban ezek az erőfeszítések nem várt szkepticizmust váltottak ki az országban.

Az amerikai nagykövetség még nem reagált az ügyben.

Ez az esemény nem csupán Kína gazdasági problémáira világít rá, hanem az országban uralkodó cenzúra és közbeszéd összetett helyzetét is bemutatja.

