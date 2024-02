A McDonald's azzal kísérletezik, hogy javítja hamburgereinek minőségét és persze az ízét, hogy még több vásárlót vonzzanak be. Az elmúlt időszakban - részben az áremelések és a magasabb jövedelmű vásárlók bevonzása révén - a McDonald's kiemelkedett versenytársai közül. A harmadik negyedévben viszont csökkenést tapasztaltak az amerikai forgalomban, mivel az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók ritkábban tértek be az éttermekbe - tudósított a CNBC

Elemzők a StreetAccount becsléseire hivatkozva arra számítanak, hogy a negyedik negyedévben mérsékelt, 4,4%-os növekedést érhet el az amerikai üzletek forgalma, ami jelentős csökkenés az előző negyedévi 8,1%-os növekedéshez képest. A McDonald's és más gyorsétteremláncok komoly nyomás alatt állnak, hogy áremelések nélkül növeljék a forgalmukat.

A úgynevezett "Best Burger" kezdeményezés bevezetése azt tükrözi, hogy a McDonald's igyekszik javítani hamburgereinek ízét és minőségét anélkül, hogy feladnák a hagyományokat. Mason Smoot, a vállalat amerikai étteremigazgatója szerint ezek a változtatások inkább apró módosítások, mintsem magának a marhahúspogácsának megváltoztatása.

Ilyen változtatás például az egyszerre sütött húspogácsák számának csökkentése és hagyma hozzáadása sütés előtt.

A "Best Burger" fejlesztéseket körülbelül egy évvel ezelőtti bevezetésük után már országosan és olyan kulcsfontosságú nemzetközi piacokon is implementálták mint Ausztrália és Kanada. Chris Kempczinski vezérigazgató még decemberben arról beszélt, hogy ezt 70 további piacon is bevezetik. A célkitűzés szerint

2026-ra majdnem minden McDonald's piacon elérhetővé válnak ezek az újított hamburgerek.

Bár Wall Streeten vegyes vélemények uralkodnak arról, hogy milyen hatást gyakorolhatnak ezek a változtatások a McDonald's növekedésére; néhány elemző lát benne potenciált jövőbeli forgalomnövekedést generálni míg mások szkeptikusabbak.

