Orbán Viktor: elkezdődött a kormányülés

"Elkezdődött a háromnapos kormányülés Sopronbánfalván.” - ezzel a címmel tett ki egy fotóalbumot a Facebookra Orbán Viktor.

Korábban az Index is írt arról, hogy rendkívüli kormányülés lesz.

Az utóbbi időszak eseményei között számos téma kerülhet napirendre. Csütörtökön egy rövid rendkívüli EU-csúcson sikerült megállapodniuk a tagállamok vezetőinek az Európai Unió többéves pénzügyi keretének (MFF) felülvizsgálatáról, amely magában foglal egy 50 milliárd eurós támogatást Ukrajna számára is. Orbán Viktor miniszterelnök a szavazást követően nyilatkozott arról, hogy korábban nem jutottak megállapodásra, mert Brüsszel nem nyújtott megoldást két magyar problémára. A miniszterelnök elmondása szerint aggódott amiatt, hogy a Magyarországnak járó uniós források Ukrajnánál landolhatnak. Azonban most kapott egy ajánlatot, amelyet elfogadhatónak talált, beleértve egy ellenőrzési mechanizmust is, ami garantálja a források észszerű felhasználását.

A jegybank által végrehajtott 75 bázispontos kamatcsökkentés is fontos téma lehet, hiszen jelentős hatása van a gazdaság növekedésére és a költségvetésre is.

Emellett fontos kiemelni az önkormányzati és uniós választások közeledtét is.

A helyszín választása nem meglepő, mivel a kabinet rendszeresen tart üléseket Sopronbánfalván, az ottani karmelita kolostorban. Korábban, tavaly februárban és júliusban is itt zajlottak megbeszélések aktuális témákban.

