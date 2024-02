Tovább folynak az összecsapások a Vörös-tenger kapujában – Teljesen eltűnhet egy termék a boltok polcairól

Súlyos problémákkal kell szembenéznie az indiai rizsexportnak, amely a globális élelmiszerellátást is fenyegeti – írta meg a South China Morning Post

Az indiai rizsexport kihívásai jelentős hatással vannak a globális rizspiacra, amelynek hátterében belföldi strukturális problémák valamint geopolitikai feszültségek állnak. A jemeni húszi felkelők az izraeli-Hamász háború következtében több kereskedelmi hajó ellen is rakétacsapást hajtottak végre a Vörös-tenger bejáratánál, ez pedig a globális hatást gyakorolt. Számos cég jelentette be, hogy elkerüli a kritikus útvonalat, és inkább a hosszabb, Afrikát megkerülő úton haladnak. A megnövekedett távolság és idő a költségek emelkedésével is jár, ez pedig

érzékenyen érintette az indiai basmati rizs exportját, amely az előző év azonos időszakához képest 50%-os csökkenést szenvedett el.

India kulcsszereplője a globális rizskereskedelemnek, hiszen a világ rizsszállítmányainak mintegy 40%-át adja, és több mint 150 országba exportál. A helyzetet tovább bonyolította, hogy Újdelhi júliusban kiviteli tilalmat rendelt el bizonyos rizsfajtákra. A lépés a szállítmányok harmadát érintette. Ezt követően indultak el a támadások a Báb el-Mandeb tengerszorosban, amely zavart okozott a globális hajózási útvonalakon. Az emiatt fellépő késések nagyjából három-négy hetes csúszást jelentenek a vásárlóknak.

A globális rizspiacra az is hatást gyakorol, hogy Kínában és Indonéziában valószínűleg csökkenni fog a termelés a területek csökkenése és a késleltetett ültetés miatt.

A Világbank szerint december óta 4%-kal nőtt a rizs ára, éves szinten pedig 39%-os emelkedést mutat.

A globális ellátás problémáit tovább súlyosbítja rossz időjárás. Az El Nino-jelenség hatásai fenyegetik a kulcsfontosságú termőterületeket, a terméshozam emiatt leeshet. A valódi megoldásokat az indiai exporttilalom enyhítése hozna, amely stabilizálhatná az árakat is. Délkelet-Ázsiát jelentős mértékben érintheti az Indiából érkező alacsonyabb szállítmányok hiánya: bár Thaiföld, Vietnam és Pakisztán eladásai növekednek, ez valószínűleg nem pótolja teljes mértékben a kieső indiai rizsmennyiséget. Szakértők szerint India exportkorlátozásainak enyhítése javíthat az ellátási problémákon, de a jelenlegi helyzet élelmiszerhiányt idézhet elő a világ számos pontján.

