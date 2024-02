Kiderült: nem lesz új orosz importszankció a 13. uniós szankciós csomagban

Az uniós tagállamok hétvégi egyeztetései alapján az Európai Bizottság nem fog új importszankcióra javaslatot tenni a 13. uniós oroszellenes szankciós csomagban, amit a háború kétéves évfordulójára igyekeznek elfogadni, helyette inkább újabb magánszemélyeket és cégeket tesznek fel a szankciós listára és tovább szűkítik azon orosz cégek körét, amelyek számára uniós intézmények kettős felhasználási célú eszközöket, termékeket eladhatnak - közölte vasárnap késő este a Reuters . Ezzel összhangban a Politico hétfő reggeli hírlevele is azt írja, hogy a korábban meglebegtetett orosz alumíniumimport betiltás egyelőre nincs napirenden, majd egy későbbi csomagban jöhet. A hírügynökség információi szerint a 14. csomagot már rögtön a 13. elfogadása után elkezdik összeállítani.

Amögött, hogy a 13. szankciós csomagban nem lesz új orosz importtilalom, az áll, hogy az EU gyorsan akarja elfogadtatni a tagállamokkal az Ukrajna elleni orosz invázió 2022. február 24-i kezdete óta eltelt második évfordulóra időzített új intézkedéseket. Bár néhány tagállam exporttilalmak kiterjesztését sürgette korábban például az alumínium esetében, a Bizottság egy olyan javaslatot dolgozott ki, amely minimális vitát generál és gyors jóváhagyást tesz lehetővé. Ez azért is fontos, mert a szankciók elfogadásához minden tagállam egyhangú támogatása szükséges.

A hírügynökség információi szerint a közelgő csomag széleskörű listát foglal majd magában, többek között szervezeteket és egyéneket célozva meg, de igazán nagy orosz vállalatokat most nem tesznek fel a szankciós listára. A tervek szerint tovább bővítik az orosz vállalatok körét, amelyeknek tilos lesz kettős felhasználású termékeket vásárolniuk uniós cégektől. Ezek az áruk olyanok, amelyek mind polgári, mind pedig katonai célokra - beleértve a fegyvergyártást is - felhasználhatók.

A 13. szankciócsomag bevezetése után már folynak a munkálatok a 14. csomag tervein is, ami újabb importkorlátozásokat vezethet be. Az EU eddig jelentős korlátokat állított Oroszországgal szembeni exportra vonatkozóan, beleértve a tengeri úton történő kőolajimportot és a gyémántkereskedelmet is. Azonban további korlátok bevezetése - mint például az orosz nukleáris fűtőanyagra vagy a cseppfolyósított földgázra vonatkozó intézkedések - jelenleg nehezen valósíthatónak tűnik, mert nincs tagállami egyhangú támogatottság a témák mögött.

Az EU emellett arra is készül, hogy jogszabályokat fogadjon el annak érdekében, hogy átcsoportosíthassa az orosz befagyasztott vagyonokból származó váratlan bevételeket Európán belül (a lefoglalt kötvények kamatfizetését elkülönített számlára helyezik). Ezáltal négy éven belül akár 15 milliárd eurót is átirányíthatnak Ukrajna újjáépítési erőfeszítéseinek támogatására.

A Politico hétfő reggeli hírlevele is megerősíti, hogy az idő rövidsége és az egyhangúságot követelő döntés miatt nem valószínű, hogy nagy horderejű lenne a 13. uniós oroszellenes szankciós csomag, inkább szimbolikus lehet a jelentősége, és a kettős felhasználási célú uniós exportot veszi célba egyéni cégek és magánszemélyek szankciós listára tétele mellett. Az orosz alumíniumimport esetleg teljes betiltása, mint szankciós elem egy későbbi csomagban jöhet.

A lap egy másik potenciális szankciós lépésre is utal idővel: a britek elkezdik szorgalmazni az EU-nál, hogy tiltsák be az orosz LNG-importot, mert műszakilag másként nem lehet kizárni annak esélyét, hogy orosz gázmolekula kerül a brit gázrendszerbe, márpedig a britek már egy éve betiltották a direkt orosz LNG-importot.

