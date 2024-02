Több száz traktor közeledik Róma felé, körbezárták a várost a dühös gazdák

A Rómába vezető országutak majdnem mindegyikén traktorsort látni. A tervek szerint az éjszakát a földeken töltik, melyeket ingyen bocsátottak rendelkezésükre a tulajdonosok.

Északról és déli irányból is megindultak hétfő reggeltől kezdve a több hete tiltakozó gazdák traktorai Róma irányába.

Az elsők között azok érkeztek meg, akik a főváros körüli régióból indultak el. A Nomentana nevű országút római bejáratánál álltak meg, és várják a távolabbról jövők érkezését.

A legnépesebb csoport Toszkánából tart a főváros felé: a közel négyszáz traktor érkezését a késő esti órákban várják. A gépek az országutakon haladnak, sorfaluk jelentősen lassítja a járműforgalmat.

Italian farmers heading towards Rome with their tractors. #Roma