Zöld rendszámok: Karácsony Gergely radikális ötlettel állt elő

A főpolgármester Párizs legutóbbi lépését méltatja friss Facebook-bejegyzésében, mert az szerinte a fenntartható városfejlesztést szolgálja. Posztjában ezért Karácsony Gergely aziránt érdeklődik követőinél, hogy érdemes lenne-e a francia mintára megszavaztatni a budapestiekkel, hogy "a naponta ingázó, kamu zöld rendszámos autók még ingyen is foglalják a parkolóhelyeket".

Karácsony Gergely felidézi a párizsi példát. A Portfolio is beszámolt arról, hogy vasárnap arról szavaztak a francia főváros lakói, hogy szeretnék-e, ha a jövőben a háromszorosára emelnék meg a terepjárók parkolási díját. Időközben meg is született az eredmény: a szavazók 54,55%-a választotta azt, hogy jobban sarcolják meg a nagyobb autók tulajdonosait a parkolásuk ideje alatt. A BBC ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a szavazás szinte érdektelenségbe fulladt, ugyanis a szavazásra jogosultak csupán 5,7%-a vett részt a népszavazáson. A szavazást Anne Hidalgo szocialista polgármester írta ki, aki azzal érvelt, hogy a terepjárók veszélyesek és károsak a környezetre. Párizs központjának körülbelül 1,3 millió lakosa volt jogosult szavazni. Őket azonban nem érinti az eredmény, mivel a helyi lakosok utcai parkolása változatlan marad. A szavazás a fővárosba érkező ingázókat célozza leginkább. Kivételeket is meghatároznának a szabályok között: így a triplázódó díj nem vonatkozna a teljesen elektromos autókra, a taxisokra, a kereskedőkre, az egészségügyi dolgozókra és a fogyatékkal élőkre.

Erre a párizsi történetre csatlakozna most rá a budapesti főpolgármester. Azt írta ugyanis hétfői bejegyzésében, hogy "ha fenntartható városfejlesztés, akkor Párizs!"

"A francia főváros vezetése megkérdezte a párizsiakat, hogy szükségesnek látják-e, hogy az átlagos méretű autóknál jóval nagyobb és nehezebb SUV-ok magasabb parkolódíjat fizessenek. A szavazás végeredménye szerint igen!" - fogalmaz Karácsony Gergely a posztban, amelyben azonban nem tartotta fontosnak megemlíteni sem a szavazás pontos eredményét, sem a részvételi arányt.

Majd kitér arra, hogy "ma Budapesten minden zöld rendszámos autó ingyen parkolhat". "Akkor is, ha nem is teljesen elektromos. Akkor is, ha egy normál autónál sokszorosan nagyobb a mérete. Akkor is, ha tulajdonosa nem is budapesti… A parkolódíjak azért vannak, hogy általuk szabályozzuk a város forgalmát" - sorolja. Azt ugyanakkor belátja, hogy

van logika abban, hogy a városra kevésbé ártalmas, zéró kibocsátású autók ingyen parkolhassanak.

Majd felteszi a kérdés:

na de abban, hogy a naponta ingázó, kamu zöld rendszámos autók még ingyen is foglalják a parkolóhelyeket, abban mi a logika?

Facebook-bejegyzése végén pedig a követőihez fordul. Arra kíváncsi, hogy szerintük érdemes lenne-e kikérni erről a budapestiek véleményét?

Ki dönthet az ügyben?

Legutóbb 2022 decemberében került a figyelem középpontjába a zöld rendszámmal közlekedők ingyenes parkolása a fővárosban. A kérdésben (parkolási jogosultságokról való döntésben) a Fővárosi Közgyűlés is illetékes. Akkoriban a Portfolio megkeresésére a Fővárosi Önkormányzat azt közölte, hogy nincs napirenden olyan javaslat, ami megszüntetné az elektromos autók ingyenes parkolását.

Már akkor hozzátették ugyanakkor, Karácsony Gergely mostani Facebook-posztjának tartalmához hasonlóképp, hogy "a ma hatályos központi jogszabályok olyan járműveknek is biztosítják a zöld rendszámot (és ezzel együtt az ingyenes parkolást), amelyekkel kapcsolatban nem lehetett ez az eredeti jogalkotói szándék". "Ezen a helyzeten a központi jogszabályok módosításával lehetne változtatni. Ha ez nem történik meg belátható időn belül, érdemes lehet mérlegelni, hogy milyen eszköz vezethető be annak érdekében, hogy az álzöldrendszámos autók ingyenes parkolása felülvizsgálható legyen, anélkül, hogy az hátrányosan érintené a valódi zöld rendszámos autóval közlekedőket" - írták akkor kérdésünkre.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos