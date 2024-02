Szijjártó Péter: zavartalanul halad a Paks II. építése

Ütemesen, zavartalanul folynak a paksi atomerőmű bővítési munkálatai, most a talajszilárdítási és cölöpelhelyezési feladatok zajlanak, és év végéig reális az első beton öntése is a jövő márciusra tervezett dátum helyett - jelezte kedden a sopronbánfalvai kihelyezett kormányülés szünetében Szijjártó Péter egy Facebook-videóban . A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy telefonon tárgyalt nemrég Alekszej Lihacsovval, az orosz Roszatom vezérigazgatójával, aki hamarosan ismét hazánkba látogat, hogy áttekintsék a folyamat állását és az ahhoz kapcsolódó jogi ügyeket. Szijjártó azt is jelezte, hogy április körül kezdődhet meg a reaktortartály gyártási folyamata Oroszországban, míg a szintén nagyon fontos olvadékcsapda áprilisra vagy májusra el is fog készülni.