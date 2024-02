Tényleg ilyen szélsőséges időjárás vár ránk? - Elképesztő javaslattal álltak elő a tudósok

A klímaváltozás okozta egyre súlyosbodó környezeti válság hatására végzett legfrissebb kutatások arra a megállapításra jutottak, hogy a hurrikánok ereje oly mértékben növekszik, amely indokolttá teszi egy új, 6-os kategória bevezetését - tudósított a The Guardian

A tanulmányt Michael Wehner, a Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratórium munkatársa és James Kossin, a Wisconsin-Madison Egyetem munkatársa jegyzi, akik azt javasolják, hogy bővítsék ki a jelenlegi Saffir-Simpson hurrikánskálát azon hurrikánok miatt, amelyek tartós szélsebessége meghaladja a 309 km/h-t (192 mérföld/órát).

Az elmúlt évtized során öt vihar esetében figyeltek meg ilyen szélsőséges intenzitást.

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban közzétett kutatásuk szerint az óceánok és a légkör felmelegedése hozzájárul ezeknek a megahurrikánoknak a kialakulásához. Wehner ezen potenciális viharok sebességét Ferrarik sebességéhez hasonlította, és figyelmeztetett arra, hogy pusztító hatásuk lehet.

A Saffir-Simpson-skála, amely az 1970-es évek elején került kidolgozásra, jelenleg öt kategóriában osztályozza a hurrikánokat aszerint, hogy fenntartható szélsebességük mekkora. Az 5-ös kategória azon viharokat foglalja magában, amelyek sebessége eléri vagy meghaladja a 252 km/h-t (157 mérföld/órát). Az utóbbi időben több olyan 5-ös kategóriájú hurrikán is volt, mint például a Katrina vagy a Maria hurrikán, amelyek jelentős pusztítást végeztek.

A javasolt 6-os kategória még ennél is szélsőségesebb időjárási eseményeket írna le.

Wehner aggodalmát fejezte ki ki az Atlanti-óceán és Mexikói-öböl térségében esetlegesen kialakuló szélsőséges viharokkal kapcsolatban. Hangsúlyozta: bár az éghajlatváltozás nem feltétlenül növeli a hurrikánok számát összességében, bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy intenzitásukat viszont igen.

A tanulmány bírálja azt is, hogy a Saffir-Simpson-skála túlzottan csak a szélsebességre koncentrál. A kutatók szerint ez nem ad teljes képet egy hurrikán potenciális veszélyéről, példaként hozták fel az erős esőzéseket és az áradásokat is, mint jelentős veszélyforrásokat. Reményeik szerint egy új besorolás bevezetésével jobban rávilágíthatnak arra, hogyan befolyásolja az éghajlatváltozás ezeket az intenzív időjárási jelenségeket.

Címlapkép forrása: Getty Images