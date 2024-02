Világossá tette a miniszterelnök: az euró a hivatalos fizetőeszköz Koszovóban

Koszovóban az euró a hivatalos fizetőeszköz, a központi bank euróról szóló januári döntése nem a szerb dinár ellen, hanem a hivatalos koszovói fizetőeszköz védelmére irányul, a célja pedig a törvénytelen pénzmozgás megakadályozása - hangsúlyozta Albin Kurti koszovói miniszterelnök abban a hivatalos nyilatkozatban, amelyet kedd este tett közzé az X közösségi oldalon.

Albin Kurti a nyilatkozatban leszögezte, hogy a miniszterelnöki hivatal teljes mértékben támogatja a koszovói központi bank függetlenségét és azt a szakszerűséget, amellyel ellátja a feladatait.

A nemzeti bank döntése nem a szerb dinárról szól, csupán az eddigi informális pénzmozgásokat igyekszik formális keretek közé zárni.

A bejelentés előzményeiről itt írtunk:

"Koszovó hivatalos pénzneme az euró, és a rendelet csaknem tizenhat évvel a függetlenségünk kikiáltása után született" - hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: a központi bankok felelőssége a külföldi valuta beáramlásának a szabályozása. "Az ilyen szabályozás hiánya pénzmosáshoz, a terrorizmus finanszírozásához és más illegális tevékenységekhez vezethet" - húzta alá.

A koszovói miniszterelnök arra is rámutatott, hogy a döntés gyakorlatilag csak annyi módosításhoz vezet, hogy a fizetéseket vagy a nyugdíjakat a koszovói szerbek továbbra is kaphatják dinárban, de a pénz az euróban vezetett számláikra kerül átváltást követően. Otthon természetesen tarthatnak továbbra is szerb dinárt.

Albin Kurti arra is rámutatott, hogy mivel a koszovói szociális segélyek és más állami támogatások eddig is az emberek eurószámláira érkeztek,

így komoly bizonyíték van arra, hogy a helyi szerbeknek vannak euróalapú számláik.

"A koszovói szerb közösség közel 35 százaléka kap nyugdíjat a kormányunktól eurószámlára. A Szerbiától kapott nyugdíjakat ugyanezekre a számlákra lehetne átutalni" - magyarázta. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a hivatalos bankfiókokon kívül számos olyan pénzintézet van, ahol a Szerbiából származó nyugdíjakat bankszámlák hiányában is ki lehet fizetni. Mindemellett az új bankszámlanyitást és -vezetést a kormány ingyenessé tette.

A kormányfő elismerte, hogy szükség lett volna bővebb tájékoztatásra, hogy senki ne vegye támadásnak a központi bank döntését, de ez a tájékoztatási kampány most megkezdődött, ahogy az észak-koszovóiak euróra történő átállásának az átmeneti időszaka is. "A hónap folyamán gondoskodunk arról, hogy minden szükséges információt és segítséget megadjunk ahhoz, hogy ez az átmenet a lehető legzökkenőmentesebb legyen" - tette hozzá.

A koszovói nemzeti bank január elején jelentette be, hogy februártól Koszovó egész területén kizárólag euróval lehet fizetni, minden más pénznem csak a külföldi tranzakciók megvalósítására használható. A lépés felháborodást keltett a helyi szerbek körében, és Belgrád is reagált, mivel a hivatalos adatok szerint a koszovói szerb lakosság mintegy fele kapja nyugdíját, fizetését vagy a szociális támogatást a szerb költségvetésből dinárban.

Az észak-koszovói, többségében szerbek lakta településeken mindig is a szerb dinár volt a fő fizetőeszköz. Akkor is az maradt, amikor lezárult az 1998-1999-es koszovói háború, és azt követően is, hogy Koszovó 2008-ban egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét Szerbiától, míg az ország többi részén előbb a német márka, majd az euró vált a hivatalos pénznemmé.

Címlapkép forrása: Getty Images