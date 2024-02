Csapdában a benzinkutak: nem kéne tovább fosztogatni az üzemanyagszektort

Nemrég a lélektanilag fontos 600 forintos szint fölé kúszott a benzin literenkénti ára Magyarországon, ez pedig kormányzati körökben is kisebb frusztrációt okozott, ugyanis Nagy Márton a Mol képviselőivel egyeztetett a kialakult helyzetről. A nemzetgazdasági miniszter megüzente: túl drága a magyar benzin, de "látni az esélyt az árak kiigazítására". Hogy pontosan mire utalt ezzel a miniszter, azt egyelőre nem tudni, de elemzésünkben több módot is felsoroltunk arra, amiken keresztül közelebb lehetne húzni a régiós átlaghoz a magyar benzinárat - már csak az a kérdés, hogy ennek milyen ára lesz?

Üzent a kormány: túl drága a benzin

Február elején ismét a lélektanilag fontos 600 forintos szint fölé ugrott a benzinár, az elmúlt hetekben tapasztalt áremeléssel 2023 novembere óta nem látott szintre ért el a jegyzés - az emelkedés hátterében több ok is meghúzódik, lehet itt gondolni

a januárban két lépcsőben érvényre juttatott jövedékiadó-emelésre ,

, de a nyugati olajtermék Brent drágulása

és a forint gyengülése is a hazai üzemanyagárak drágulásának irányába hatott.

A hatossal kezdődő kiírás a benzinkutak totemoszlopain a legfelsőbb körökben is frusztrációt okozott, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis szerdán a Magyar Ásványolaj Szövetség, köztük a Mol képviselőivel egyeztetett az árakról. A vonatkozó közlemény szerint a felek "a rendszeresen megrendezésre kerülő találkozókon áttekintik az üzemanyag-ellátásra és az árakra ható hazai és nemzetközi eseményeket és gazdasági folyamatokat".

Nagy Márton az egyeztetésen kihangsúlyozta, hogy a cél az ellátásbiztonság és a megfelelő üzemanyagárak kialakítása, így arra kéri az üzemanyagforgalmazókat, hogy törekedjenek a regionális szinten is versenyképes árszínvonalú üzemanyagok biztosítására. Ebben a tekintetben azt kell tudni, hogy bár a januárban két lépcsőben érvényre juttatott jövedéki adóemelést követően sem lett a legdrágább a magyar benzin és a dízel a régióban, de mindkét finomított olajtermék esetében a dobogón szerepelnek a hazai termékek.

Nagy Márton a Magyar Ásványolaj Szövetség, köztük a Mol képviselőivel történő tárgyaláson kijelentette, hogy

A BENZINÁRAK TEKINTETÉBEN LÁT ESÉLYT AZ ÁRAK KIIGAZÍTÁSÁRA,

a gázolaj esetében azonban nem azonosítható ilyen lehetőség.

De pontosan mire utalhatott a nemzetgazdasági miniszter, milyen módon lehet közelebb húzni a régiós üzemanyagárakhoz a hazai benzint és dízelt? Több alternatívára is lehet gondolni - kis túlzással egyik rosszabbul hangzik, mint a másik.

Nyerészkednek a kutak?

Első körben azt lehet megnézni, hogy vajon a kútüzemeltetők mennyire "élnek vissza" a helyzettel, mennyire nyerészkednek az üzemanyagárakon - leegyszerűsítve: hogyan alakul a kiskereskedelmi árrés?

Ezzel kapcsolatban Pletser Tamás, az Erste energetikai elemzője szólalt meg: a szakember frissítette az alábbi grafikont, ahol annak járt utána, hogy mennyi lehet a magyar kiskereskedelmi piacon a bruttó árrés - az ábra a bruttó árrés (Ft/liter) alakulását mutatja 2021. január 1-étől a mai napig.

A bruttó árrés számítása: a kiskereskedelmi bruttó forintban számolt (ÁFA, jövedéki adó és készletezési díj nélküli) termékárnak és a rotterdami nagykereskedelmi nettó termékárnak (forintban) a különbsége. Ez nem a benzinkutak teljes haszna, ebből le kell még vonni olyan nehezen számszerűsíthető tételeket, mint a nagykereskedelmi árrés, szállítás költség, közvetett adók (pl. 3%-os kiskereskedelmi különadó), személyzet bére, kamatteher, amortizáció, egyéb díjak és járulékok.

Pletser kiemeli, hogy ez a mutató így is jól mutatja a benzinkutak hasznának változását. A fő konklúzió az ábrát nézve a következő: a jelenleg árak alapján a magyar piacon nem érvényesült a január 1-én bevezetésre került jövedéki adó emelés, a bruttó árrés ugyanis körülbelül 20 forinttal csökkent, vagyis

a teljes, 41 forintos adóemelésnek (jövedéki adó + erre rárakodó ÁFA) csak a fele jelent meg a fogyasztói árakban.

Jelentősen csökkent idén a kiskereskedelmi árrés. Forrás: Pletser Tamás Erste

A kutak tehát Pletser szerint nem nyerészkednek a helyzeten, sőt:

január óta szemmel láthatóan romlott a jövedelmezőség,

mert az üzemeltetők nem akarják (vagy nem tudják) a fogyasztókra terhelni a januári adóemelés mértékét. Ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy míg az idei évben a kiskereskedelmi árrés a 2021-es szintet közelíti, eközben az árrésre rárakódó egyéb tényezők is (bérnövekedés, különadók) lényegesen csökkentik a jövedelmezőséget.

A Molnak kéne lépnie?

A kisker-árréseken tehát nincs sok mozgástér az üzemanyagár-csökkentés tekintetében, de felmerülhet egy olyan megoldás is, hogy a beszerzésen realizált nyereséget, azaz a nagykereskedelmi árrést kéne csökkentenie a Molnak. Ezzel

gyakorlatilag "elszakítaná" a nagyker-árat a piaci árak aktuális alakulásától a hazai olajcég,

ezáltal is közelebb húzva a magyar üzemanyagjegyzéseket a régiós átlagárhoz.

Ennek a megoldásnak elméletben egyébként lenne is tere, a mögöttünk álló hónapokban ugyanis kifejezetten magasan alakult mindkét finomított olajtermék esetében a finomítói prémium. Ahogy azonban a lenti grafikon is mutatja, ez a gondolatmenet nehezen összeegyeztethető Nagy Márton üzenetével, ő ugyanis kiemelte, hogy csak a benzinárak tekintetében látnak esélyt a kiigazításra, a dízelnél nem. Márpedig a dízel esetében nagyobbat nőtt a marzs az elmúlt hetekben, mint a benzinnél.

Finomítói marzsok alakulása a benzinnél (sötétkék) és a dízelnél (világoszöld). Forrás: Neste

Nem teljesen kizárt egyébként, hogy a dízel esetében történt már hasonló machináció tavaly: az októberi folyamatokat nézve lettünk figyelmesek arra, hogy az izraeli-palesztin háború kirobbanásával hiába ugrott meg az olaj világpiaci ára, a magyar autósok egyre alacsonyabb árakkal találkozhattak a benzin és a dízel esetében is, ez főleg az utóbbi esetében volt meglepő - időközben ugyanis beesett a nemzetközi benzinárrés, ez teret nyitott a hazai benzinár csökkenésének. A benzinnel ellentétben azonban a finomítói prémium nem zuhant be a dízel esetében, de más piaci folyamatok sem támasztották alá azt, hogy nem emelkedett az olajárral párhuzamosan a finomított gázolaj hazai ára. Az egyik lehetséges magyarázat Gaál Gellért, a Concorde elemzője szerint a fent leírt nagyker árrésszűkítés lehetett, ezt a gondolatmenetet egy másik, nevének mellőzését kérő hazai elemző is alátámasztotta a Portfoliónak.

Ez a mechanizmus egyébként nemzetközi kitekintésben nem egyedi megoldás, például a választások előtt Lengyelországban is zajlott informális kommunikáció a vezető olajcég Orlen és a kormány között, ahol ugyancsak a nagyker-árrés csökkentésére kérte a kormányzat a vállalatot.

Persze ennek a megoldásnak is megvan a hátulütője,

jelentős versenyhátrányt okozna ugyanis a Mol számára

a regionális olajvállalatokkal szemben, ha egy kormányzati döntést (vagy kérést) követően csökkentenie kéne a marzsát. Ennek, illetve a kisker-árrés csökkentésének ötletét így foglalta össze tömören Pletser:

A magyar kiskereskedőket, de még a Mol csoportot sem lenne jó tovább fosztogatni, mert az visszaüt, mint a bumeráng.

... vagy jöhet megint az árstop?

Ha tehát nincs különösebb tér a benzinkutak hasznának (kisker-árrés) visszavágására, és a Mol sem csökkentené a beszerzésen realizált nyereségét (nagyker-árrés), akkor még mindig ott lehet a kormányzat kezében a jól ismert fegyver: az üzemanyagárstop. Gulyás Gergely egy tavaly szeptemberi kormányinfón nem is vetette el az árstop-intézkedésnek a visszahozását, mondván, hogy bár alapvetően ez egy rossz intézkedés, de sokkal rosszabb helyzet kialakulását lehet megelőzni vele.

Sokakban fájó emlékként villanhat be az intézkedés és annak a piacra gyakorolt hatásai, éppen ezért a Mol és a Magyar Ásványolaj Szövetség is a szeptemberi kormányinfót követően a hazai üzemanyag piac stabilitásának fontosságát hangsúlyozta, a MÁSZ főtitkára azt is elmondta, hogy

ha a kormány visszavezeti a hatósági árakat, akkor nagyon rövid időn belül komoly hiányok alakulnának ki.

De pontosan mi is volt a baj az intézkedéssel? Múltidézés következik.

Az üzemanyagárstop kezdetektől fogva nehezen fenntarthatónak, illetve a piaci viszonyokat erősen torzítónak bizonyult, ezért a kormány a kivezetése előtti hónapokban több körben is átdolgozta az intézkedést, egymás után vonva ki az árstop hatálya alól a fogyasztók egyre nagyobb részét. A kormány még 2021 végén rendelte el a 480 forintos hatósági árat, amit több lépcsőben, 2022 utolsó napjáig meghosszabbított. A következő problémák és nehézségek léptek fel 2023-ban, mielőtt kivezették az intézkedést:

Március elején egyre erősebbek lettek azok a hangok a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének irányából, amelyek az ellátási lánc zavaraira hívták fel a figyelmet. Erre a kormány reagált is egy kormányinfón ismertetve a válaszlépéseket, amelyek az üzemanyagpiacot voltak hivatottak érinteni azzal a céllal, hogy fennmaradjon a benzinárstop és az ellátás biztonsága. Első ízben ekkor szűkítették a 480 forintos rögzített benzinárra jogosultak körét, egész pontosan a 7,5 tonna feletti magyar gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi járművek is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron.

hívták fel a figyelmet. Erre a kormány reagált is egy kormányinfón ismertetve a válaszlépéseket, amelyek az üzemanyagpiacot voltak hivatottak érinteni azzal a céllal, hogy fennmaradjon a benzinárstop és az ellátás biztonsága. Első ízben ekkor szűkítették a 480 forintos rögzített benzinárra jogosultak körét, egész pontosan a 7,5 tonna feletti magyar gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi járművek is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron. Aztán május végén jött a bejelentés, hogy az üzemanyagturizmust elkerülendő, Magyarország eltérő üzemanyagárakat szab meg a külföldi rendszámmal, illetve a magyar rendszámmal rendelkező járműveknek. EZZEL A DÖNTÉSSEL KAPCSOLATBAN ELJÁRÁST INDÍTOTT MAGYARORSZÁG ELLEN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG: felszólították a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket.

felszólították a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket. Július végén aztán újabb korlátozás jött, a 480 forintos árat ezt követően csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra és mezőgazdasági erőgépekre tartották fent. A szigorítás előzményeként a Molnál bejelentették a százhalombattai finomító karbantartás miatti leállítását, amivel nehezebb helyzetbe került a benzinellátás az országban – Gulyás Gergely megfogalmazása szerint az ellátás két útja az import és a stratégiai készletek elővétele lehet. Az utóbbi csak egy bizonyos mértékig lehetséges, az importból való fedezés pedig nem volt opció, mert A KÜLFÖLDI CÉGEKNEK EZEN A HAZAI RÖGZÍTETT ÁRON NEM ÉRTE MEG MAGYARORSZÁGRA EXPORTÁLNI.

Novembertől a Mol korlátozta a tankolást az összes hazai töltőállomásán, a gyorstöltő oszlopokon a tankolási limit 100 liter/tranzakció lett − más hálózatok ennél (jóval) alacsonyabb limiteket is bevezettek a hatósági áras termékekre.

a gyorstöltő oszlopokon a tankolási limit 100 liter/tranzakció lett − más hálózatok ennél (jóval) alacsonyabb limiteket is bevezettek a hatósági áras termékekre. Az elhúzódó százhalombattai finomítói karbantartási munkálatok és a hazai üzemanyag-felhasználás korábban 30 százalékát adó import kiesése miatt november végén egyre súlyosabbak lettek az üzemanyagellátási problémák, és felvásárlási pánikreakció indult a lakosság részéről, gyakorlatilag a Mol teljes hálózatán részleges üzemanyaghiány alakult ki. Ezt követően vezették ki az eredetileg tovább tervezett üzemanyagár-stopot.

Konklúzió

Összegezve a történetet:

igazán jó megoldás nincs, rossz megoldásokkal viszont kis túlzással Dunát lehet rekeszteni, már csak az a kérdés, hogy melyiket fogja a kormányzat a "legkisebb rossznak" vélni.

Pletser szerint a jelenlegi helyzetben bármit is tesznek kormányzati oldalról, az "csak ideig-óráig fog segíteni", mindössze pár hónapig lehet lejjebb viszi az árakat, ám ezt követően kis túlzással nem lesz olyan szereplő a piacon, aki hajlandó lenne olajterméket eladni, legfeljebb jóval magasabb árréssel.

Ha tágabb perspektívából nézzük a dolgot, akkor látszik: a mostani üzemanyagpiaci helyzet jól bizonyítja az árstopok hosszú távú romboló hatását, a kiskereskedelmi árrés ugyanis még mindig nem ért le az árstop előtti szintre, a veszteségek, az üzelti bizalom romlása és a kockázatok beárazása miatt pedig

a mostani helyzet társadalmilag még mindig rosszabb eredményre vezet, mint a tartósan versenypiaci környezet.

Címlapkép forrása: Getty Images