Reptérvásárlás: 80 százalékos tulajdonrészt szerezhet az állam

A tulajdonosi határozat alapján úgy tűnik, hogy első lépésben a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és a francia Vinci 80:20 százalékos arányban szerzi meg Budapest Airport üzemeltető anyavállalatának, az Aiport Holding Tanácsadó Kft. részvényeit, az ehhez szükséges pénzt pedig már el is különítette az állam. Később azonban katari befektetőket vonhatnak be, és 51 százalékra csökkenhet az állam tulajdonrésze a Budapest Airportban - számolt be a 24.hu