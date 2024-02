Nincs megállás, 4 százalék alá zuhant a magyar infláció

Majdnem hároméves mélypontra, 3,8 százalékra esett januárban a fogyasztói árak emelkedésének üteme – derül ki a KSH pénteki beszámolójából. Az adat ismét kellemes meglepetést okozott, hiszen az elemzők 4 százalék feletti értéket vártak. Ezzel 2021 februárja óta először került a jegybank célsávján belülre az infláció.

A decemberi 5,5 százalékról 3,8 százalékra esett vissza, ezzel 2021 februárja óta, vagyis majdnem három éve a legalacsonyabb volt az áremelkedés üteme. A maginfláció az előző havi 7,6 százalékról 6,1 százalékra esett vissza, míg a nyugdíjas infláció 3,9 százalék volt. Egy hónap alatt 0,7 százalékkal emelkedtek az árak a statisztikai hivatal beszámolója szerint.

Éves összevetésben a szolgáltatások 10 százalék feletti áremelkedése volt a legjelentősebb, a szeszes italok és dohányáruk ára 8,1 százalékkal, míg a ruházkodási cikkeké 6,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszerek esetében 3,6 százalékra lassult az áremelkedés üteme tavaly januárhoz képest. Havi alapon viszont kiemelkedett az élelmiszerek 1,2 százalékos áremelkedése, illetve az utóbbi időszakkal ellentétben a gázszerződések elszámolása miatt a háztartási energia ára is 0,9 százalékkal emelkedett. Ezeket viszont kompenzálta az, hogy a ruházkodási cikkek több mint 2 százalékkal olcsóbbak lettek decemberhez képest.

Áralakulás (2024. jan., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 1,2 3,6 Szeszes ital, dohány 1,0 8,1 Ruházkodás -2,1 6,2 Tartós fogy. cikk 0,5 -1,4 Háztart. energia 0,9 -11,3 Egyéb cikk, üzemanyag 0,3 -0,7 Szolgáltatások 0,5 10,4 Fogyasztói árindex 0,7 3,8 Maginfláció 0,4 6,1 Nyugdíjas infláció 0,8 3,9 Forrás: KSH, Portfolio

Rövidebb áralakulási periódust vizsgálva kicsit ellentmondásosabb a kép. A negyedéves évesített maginflációs mutató 4,2% lett, ez azt jelenti, hogy az elmúlt három hónap áralakulása még nem jelent árstabilitást. Ráadásul a mutató az utóbbi három hónapban enyhén emelkedett. Ez arra utal, hogy az átárazási döntések kissé intenzívebbé váltak. Nagyon túlmagyarázni ugyanakkor nem kell ezt az emelkedést, hiszen az év eleje mindig a drágítások időszaka. Ezt elvileg a szezonális igazítás szűri, de ilyenkor mégis nagyobb a bizonytalanság. Mindenesetre a mutatót érdemes lesz figyelni a kövekező hónapokban, hiszen amennyiben a visszatekintő árazás (a tavalyi magas éves átlagos infláció alapján történő drágítás) az első negyedévben domináns lesz, az infáció csökkenése elakadhat.

A monetáris politika szempontjából is érdekes a ma megjelent adat, hiszen

2021 februárja óta először került a jegybank inflációs célsávjába az infláció.

Az MNB 3 pluszmínusz 1 százalékos sávot lőtt be az ideálisnak, ebbe a sávba került most vissza az áremelkedési ütem. Vagyis a mostani adat megerősítheti azokat a várakozásokat, hogy a Monetáris Tanács gyorsíthat a kamatcsökkentések tempóján. Már januárban szavaztak a tagok egy 100 bázispontos lazításról is az eddigi havi 75 bázispontos ütem mellett, végül „nagy többséggel” maradtak a kitaposott úton. Azonban azzal, hogy megint a várakozásoknál alacsonyabb lett az infláció, a február végi döntés még izgalmasabbnak ígérkezik.

A mostani adattal a magyar visszatekintő reálkamat 6,2 százalékra emelkedett, ennél magasabb 2009 márciusa óta sosem volt.

A fentiek miatt a forint inkább gyengüléssel reagálhat az adatra, hiszen fokozódhatnak a kamatcsökkentési várakozások. Ez látszik rögtön az első percek árfolyamreakciójából is.

Címlapkép forrása: Getty Images