A legrosszabbkor mérgesedik el a konfliktus Ukrajna és egyik legfontosabb szószólója között

A lengyel rendőrség közölte, hogy vizsgálja azt az esetet, amikor lengyel gazdák megállítottak egy ukrán gabonát szállító kamiont vasárnap a határátkelőn, és rakományát a földre engedték.

A közösségi médiában képek jelentek meg az incidensről. A lengyel gazdák pénteken vonták blokád alá a lengyel-ukrán határátkelőket, és forgalomlassító akciót is tartottak a lengyelországi közutakon az Európai Unió zöld megállapodása és az ukrán mezőgazdasági termékek európai uniós behozatala ellen tiltakozva.

️The Embassy of in Poland has turned to the police regarding the incident with spilled grain and expects a decisive reaction from the Polish side following the incident, as reported by European Pravda, citing the Ukrainian ambassador to , Vasyl Zvarych. #Ukraine