Nagy Márton a győri Audi új igazgatósági elnökével egyeztetett

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta az Audi Hungaria új igazgatósági elnökét, Michael Breme-et - derült ki a Nemzetgazdasági minisztérium közleményéből.

A felek a járműiparra ható gazdasági folyamatok alakulása mellett áttekintették az ágazat versenyképességi kérdéseit, a rövid és hosszútávon jelentkező kihívásokat.

Nagy Márton az egyeztetés keretében hangsúlyozta: az Audi Hungaria a magyar kormány stratégiai partnere, a felek közötti együttműködés és kapcsolattartás példaértékű és folyamatos. Közös cél, hogy az Audi Hungaria versenyképessége az átalakuló járműipari viszonyok mellett – különös tekintettel az elektromobilitás térhódítására – is fennmaradjon, tovább erősödjön. Ennek alapját az elektromos és fenntartható járműgyártásra való átállás képezheti, amelyben kulcsfontosságú előrelépést jelent a vállalat nemrég elindított új elektromotor-gyáregysége.

A miniszter jelezte, hogy a Versenyképességi Tanács informális ülésén kezdeményezte, hogy az általános zöld és digitális átállás támogatása helyett ágazati megközelítés valósuljon meg. Ezért arra tett javaslatot, hogy egy új közös uniós program jöjjön létre, amely az elektromos autók dedikált támogatását célozza mind fogyasztói mind pedig gyártói oldalról. Nagy Márton mindezek mellett kiemelte, hogy a járműipar a hazai növekedés motorja, az ágazat szűken értelmezve közel 100 ezer főt foglalkoztat, míg tágabban értelmezve a 150 ezret is elérheti ez a szám. Középtávon a magyar járműipar GDP arányos termelési értéke akár a GDP 30 százalékát is megközelítheti, amely jelentős előrelépés a mostani 20 százalékos értékhez képest. Ezt támogatja az is, hogy a következő években több mint 6300 milliárd forintnyi fejlesztés érkezhet az ágazatba, amivel 20 ezer új munkahely létesülhet.

