Olcsóbb lett az üzemanyag az idén? Mégis hogyan?

Januárban az üzemanyagok ára 0,5 százalékkal alacsonyabb volt, mint decemberben - derült ki a KSH pénteken megjelent inflációs statisztikájából. Az adat több helyen felhördülést okozott: hogyan lehet, hogy a jelentős jövedékiadó-emelés hónapjában olcsóbban tankolhattunk? Január végén a benzin ára már 600 forint körül, a gázolajé 630 felett volt, ezek 20-30 forinttal magasabbak, mint december elején. Az eset kiváló lehetőség, hogy belelássunk az inflációszámítás néhány érdekes aspektusába.

Hogy rögtön az elején ellőjük a poént: a KSH számítása helyes. Azt kell tehát megválaszolnunk, hogy hogyan lehet a két hónap (december-január) folyamán bekövetkezett 20-30 forintos drágulásból 0,5 százalékos csökkenést kihozni. A egyszerűség kedvéért rögtön vegyük a kétféle üzemanyag átlagárát. (Ehhez a benzint 75, a gázolajat 25%-os súllyal vettük figyelembe, ami megfelel a lakossági fogyasztás szerkezetének.) Íme:

Az ábrán jól látszik, hogy az üzemanyagok január folyamán gyorsan drágultak, ennek fő oka az év eleji jövedékiadó-emelés megjelenése az árakban. Csakhogy két dolgot fontos figyelembe venni:

A januári üzemanyaginfláció a decemberi átlagos, illetve a januári átlagos árak alapján számolódik. Vagyis bár december során csökkent az ár, a havi átlagos ár magasabb, mint az év végi. És január során drágult ugyan az üzemanyag, de a havi átlagár kisebb, mint a hó végi.

Vagyis bár december során csökkent az ár, a havi átlagos ár magasabb, mint az év végi. És január során drágult ugyan az üzemanyag, de a havi átlagár kisebb, mint a hó végi. Az inflációszámításhoz szükséges árfelírás minden hónap 20. napjáig tart. Ezután kezdődik a nyers adatokból az árindex kiszámítása. Ez egyébként nem magyar sajátosság, több fejlett országban ez a gyakorlat odáig megy, hogy a tárgy hónap 25. napja környékén már előzetes inflációs adatot közölnek a nemzeti statisztikai hivatalok.

Ennek ismeretében nézzük meg újra a fenti grafikonunkat, kiemelve az árfelírás időszakát és az erre az időszakra eső átlagárat decemberben, illetve januárban:

Meglepő, de ahogy a fenti ábránk mutatja, becslésünk szerint az átlagár januárban 0,4 százalékkal kisebb volt, mint decemberben. Ez szinte hajszálra megegyezik a KSH -0,5 százalékos havi árindexével. Az ábra arra is rávilágít, hogy mi okozza a drágulási érzetünk és a kimutatott áremelkedés közötti különbséget: az áremelések egy része egyszerűen a megfigyelési időszak kis részét érinti, sőt, még ki is esik belőle, ezért az átlagárra nagyon kicsi hatása volt januárban.

Vagyis az árindexben van egy természetes késés azáltal, hogy havi átlagos árakkal számol, nem pedig hó végivel. A másik ok a késésre a jövedékiadó-emelés késleltetett megjelenése az árakban. A január 1-től érvényes magasabb adóterhet a Mol mint nagykereskedő január 15-ig csak félig hárította át a kiskereskedőkre, ahol a szereplők (a Mol-kutak is) az árrés szűkítésével reagáltak. Erről részletesebben itt írtunk:

A fentiek nyilván nem azt jelentik, hogy a drágulást nem méri be az inflációs statisztika. Beméri, de ez majd a februári árindexben jelenik meg. Szerdától még drágábban fogunk tankolni, ha feltételezzük, hogy 20-áig ekkora lesz ár, akkor januárról februárra a KSH akár 7%-os havi drágulást is kimutathat.

Adódik még egy kérdés: ha ez így van, akkor miért okozott meglepetést a pénteki inflációs adatban az üzemanyagár alakulása? A fenti információk az előrejelzők számára ismertek voltak, nem kellett volna, hogy meglepetést okozzon a mutató. Csakhogy a kutakon kialakuló kiskereskedelmi árakat nagyon nehéz egy elemzőnek nagy biztonsággal becsülni. A január különösen cifra hónap volt az adó- és árrésváltozásokkal. A közgazdászok különböző hazai és nemzetközi részstatisztikákból, adatgyűjtők számaiból dolgoznak. Ilyen például a holtankoljak.hu, ami az általunk megkérdezett elemzők szerint többnyire jó előrejelzője a KSH üzemanyag-árindexének, de azért időnként így is születnek meglepő adatok. Valójában minden hónapban van némi bizonytalanság a körül, hogy a KSH árfelírásai mennyire klappolnak a különböző alternatív ármegfigyelésekkel.

Ezért a cikk eleji megállapításunkat a végére óvatosan árnyalhatjuk is: a KSH számítása helyesnek látszik, ha az általunk használt adatbázisokból próbáljuk visszatesztelni az üzemanyagár-változást. Ez egyébként a holtankoljak.hu mellett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adataira is igaz, de biztosan vannak olyan adatforrások, amelyek most nem bizonyultak hasznos segítségnek az előrejelzők számára.

