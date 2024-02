Reagált a Temu a vádakra

A cég viharos gyorsasággal robbant be a magyar piacra is: a GKID legfrissebb e-kereskedői tevékenységre fókuszáló Digitális Kereskedelmi Körképe külön foglalkozik a "Temu-jelenséggel". A webshopról szeptemberben a magyarok 99%-a jóformán még nem is hallott, januárra viszont az online vásárlók 9%-a már vásárolt valamit onnan.

A növekedés kapcsán hazai e-kereskedői körökben felmerült, hogy a Temu nem játszik mindig tiszta lapokkal, múlt héten pedig a legnagyobb hazai szövetség, az Ecommerce Hungary konkrétan közölte, hogy beadványt nyújt be a Gazdaságis Versenyhivatalnak (GVH), melyben tételesen felsorolja a Temu vélt jogsértéseit.

Később kelet-európai sajtóügynökségén keresztül reagált a kínai webshop a vádakra, azt írták, hogy

a Temu eltökélt abban, hogy megfeleljen minden olyan ország törvényi szabályozásainak, melyben működünk.

A munkakultúrával, az adatkezeléssel és a dömpingárazással kapcsolatos kritikákra úgy ragáltak, hogy beszállítóinak minden iparági szabályozásnak és egyéb előírásnak meg kell felelniük, a felhasználói adatok kezelése pedig csak azzal a céllal történik, hogy "a vállalat e-kereskedelmi szolgáltatást nyújtson vásárlóinak". A Temu szintén felhívja a figyelmet, hogy az online fizetések esetén a vásárlók haszánlhatnak Apple Pay vagy PayPal tranzakciókat, ez esetben pedig gyakorlatilag semmilyen adathoz (pl. bankkártyaadat) nem fér hozzá a webshop azon kívül, hogy a tranzakció sikeres volt-e vagy sem.

