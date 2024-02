Teljesen megváltozott volna az élet a távmunkával?

A Covid idején a vállalatok rákényszerültek arra, hogy online meetingeken videóhívások keretében folytassák le az ügyfeleikkel való egyeztetéseket az addig alapvetően személyes találkozók keretében megtartott tárgyalások helyett. Amikor a koronavírus-járvány lecsengése után a világ újra visszatért a régi kerékvágásba, sok cégvezető felismerte, hogy az üzleti utazások nagy részét ki lehet váltani online meetingekkel, időt és pénzt spórolva meg. A céges utak mégsem tűnnek el, egyre több, alapvetően távmunka vagy hibrid modellben működő nagyvállalat ugyanis nem sajnálja a pénzt az alkalmazottai utazásaira, ha annak célja, hogy az amúgy egymástól nagy távolságban, távmunkában dolgozó kollégákat összehozza egy kiemelten fontos meetingre, workshopra. A cégek ugyanis a Covid időszakának tapasztalataiból kiindulva felismerték, hogy igazán a személyes találkozók révén lehet nagymértékben erősíteni a munkatársak közötti együttműködést, az alkalmazottaik munka iránti elköteleződését.

A Covid idején elterjedt online meetingek, illetve azok további, a koronavírus-járvány lecsengését követően is megmaradt széles körű használata az elmúlt években igen súlyos csapást mért az üzleti utazások iparágára. Tavaly számos légitársaság – különösen az amerikai fapadosok – jelentős pénzügyi veszteségekről számoltak be részben az üzleti utak terén tapasztalt visszaesések miatt. Az üzleti utazások iparágában érdekelt szereplőket összefogó nemzetközi szervezet, a Global Business Travel Association tavalyi jelentése szerint azonban az ágazatban a költések mértéke idén már várhatóan meghaladja a járvány előtti 1400 milliárd dolláros szintet. Ez a fordulat így két évvel korábban történhet meg, mint ahogy azt az elemzők eredetileg előre jelezték.

Nem az ügyfél miatt utaznak

Az iparág gyors visszaépülésében akár szerepet játszhat az is, hogy egyre több vállalat az ügyfelekkel való kapcsolattartás helyett más célra, mégpedig a távmunkában dolgozó saját munkavállalói közötti személyes találkozóra kezdi felhasználni a céges utakra elkülönített büdzséjét – jegyzi meg a BBC egy nemzetközi kutatásra hivatkozva. Az American Express Global Business Travel (Amex GBT) nemzetközi B2B utazási platform, illetve a Harvard Business Review üzleti folyóirat közös felmérése szerint ugyanis míg a Covid előtt az üzleti utak alapvetően az adott cég termékének, szolgáltatásának értékesítésével voltak kapcsolatosak, addig ma már egyre több az olyan céges út, amelynek célja nem az ügyfelekkel való kapcsolattartás, hanem a cég saját munkatársai közötti találkozók elősegítése (az utóbbi céges utakra a jelentés a non-customer travel kifejezést használja).

Az Amex GBT kutatása azt vizsgálta meg, hogy a nagyobb vállalatok miként használják fel a céges utazásokat arra, hogy összehozzák az egymástól földrajzilag igen nagy távolságban, távmunkában dolgozó munkavállalóikat annak érdekében, hogy a videóhívásokon keresztül létrejövő úgymond virtuális összekapcsolódások helyett valódi, személyes kapcsolatok alakulhassanak ki közöttük, amelyek aztán jelentősen segíthetik az egy-egy projektben való közös munkát.

Fontossá váltak a személyes találkozók

A felmérésben 425 olyan vezető beosztású szakembert kérdeztek meg szerte a világból, akik saját cégüknél az üzleti utakért felelnek. A megkérdezettek jellemzően nagyvállalatokat képviseltek, háromnegyedük 500 főnél több embert foglalkoztató cégnél dolgozott, minden harmadik pedig több mint 10 ezer főt alkalmazó vállalatnál. A felmérésben szereplő cégek kétharmada pedig távmunkára alapozott, vagy az irodai napokat és a távmunkanapokat egyenlő mértékben alkalmazó munkarendben működik.

A megkérdezettek döntő többségének véleménye szerint a stratégiai fontosságú meetingekre vagy workshopokra, tréningekre a munkatársakat összehozó céges utak igen hatékony módjai annak, hogy a kollégák közötti együttműködés, kollaboráció minél intenzívebb legyen, ami aztán jelentősen tudja erősíteni a dolgozók munkájuk iránti elköteleződését és a cégen belüli vállalati kultúrát. A felmérésben szereplő nagyvállalatoknál, gyakran multinacionális cégeknél az ilyen találkozókra igen nagy távolságokból érkeznek a kollégák. A jelentés például említ egy esetet, ahol az egyik cég New Jersey-ben dolgozó vezető beosztású munkatársa egy floridai csapatot irányít.

A válaszadók 88%-a azt mondta, hogy a személyes találkozások kulcsszerepet töltenek be a munkavállalók közötti hosszú távú pozitív kapcsolatok megteremtésében.

A videóhívások keretében megtartott értekezletek ugyanis nem minden tekintetben tudják megfelelően kiváltani a személyes meetingeket: a megkérdezettek 71%-a szerint a döntően távmunkán alapuló munkavégzési modellben a munkavállalók elkülönültnek érezhetik magukat saját cégüktől. A válaszadók több mint fele (52%) szerint vállalatuknál a Covid időszakában csökkent a munkavállalók elköteleződése a cégük, munkájuk iránt azáltal, hogy kevesebb személyes meetinget tartottak.

A hibrid modellben vagy döntően távmunkarendben működő vállalatok számára így a személyes találkozókra lehetőséget adó üzleti utak kiemelten fontossá váltak.

A felmérés szerint a megkérdezettek 79%-a szerint csapatépítéshez és a más-más földrajzi régióban élő munkatársak közötti kapcsolat erősítéshez a személyes meetingek megtartása a legmegfelelőbb megoldás, és csak 19% mondta azt, hogy ezen eseményeknél az online értekezlet a legjobb megoldás. A brainstormingok kapcsán a megkérdezettek 70%-a, míg a képzések terén 58%-uk mondta azt, hogy a személyes meetingek a legmegfelelőbbek.

Céges út másként: a lényeg a szórakozás

A távmunka keretei között működő cégek esetében az irodába való bejárás eltűnésével egyfajta űr keletkezett, amit ezek az újfajta céges utak tölthetnek be – véli az Amex GBT HR-vezetője. Patricia Huska szerint miután a hibrid munkarend tartósan velünk marad, így az üzleti utaknak – igaz más tartalommal, mint korábban – továbbra is fontos szerepük lesz. Erre lehet jó példa a brit online bútorplatform, a Ufurnish által bevezetett gyakorlat is. A 16 fős – a Covid óta teljes mértékben távmunkában működő – cég évente kétszer szervez céges utat a dolgozóinak, ahol a munkatársak személyesen átbeszélhetik a céggel kapcsolatos aktuális kérdéseket.

Januárban egy hétre egy külföldi szállodába megyünk, ahol áttekintjük az előző évet, és meghatározzuk az aktuális év prioritásait és céljait, mind cégszinten, mind a cég egyes részlegein belül

– emelte ki Ufurnish alapítója, Deirdre Mc Gettrick a BBC-nek. „Aztán szeptemberben egy rövidebb kirándulásra megyünk az Egyesült Királyságon belül, ahol nem foglalkozunk a munkával. Ez pusztán arról szól, hogy összejöjjünk, együtt szórakozzunk például sörkóstolás vagy agyaggalamb-lövészet közben” – tette hozzá.

Kiemelte: ezek a kirándulások „óriási hatással” vannak a munkavállalók motivációjára. „Ez egy lehetőség arra, hogy összehozzuk az embereket, és esélyt adjunk nekik arra, hogy kapcsolatba kerüljenek azokkal, akikkel együtt fognak dolgozni, valamint olyanokkal az egész cégen belülről, akikkel általában nem találkoznának” – jegyezte meg. A cégvezető szerint így az alkalmazottai majd sokkal könnyebben lépnek kapcsolatba egymással, ha valamilyen kérdésben egyeztetniük kell.

A távmunka, illetve a cégen kívüli helyszíneken való többnapos személyes találkozók ötvözete olyannyira bevált a Ufurnish számára, hogy a tervek szerint idén már évi három céges utat szerveznek, az év eleji és a szeptemberi kiruccanás mellett májusban is elutaznának közösen. A májusi időpont azért is lenne különösen alkalmas az újabb business tripre, mert ekkor közösen át tudnák tekinteni az első negyedév tanulságait, amely az év legforgalmasabb időszaka a cég számára.

