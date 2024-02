Hogyan fizesd ki okosan az egészségügyi kiadásaid? Exkluzív táblázatban a válasz!

Az első részben megnéztük a legtöbb megoldást a magán egészségügyi ellátásunk finanszírozására (itt). Most azt szeretnénk körüljárni, hogy ha valaki online szeretne a lehető legkedvezőbb áron egészségbiztosítást magának, akkor a bankok, pénztárak milyen megoldásokat kínálnak. Vigyázat, részletekbe megyünk!

Magánemberként kevés lehetőségünk van egészségbiztosítást kötni. Nem sok biztosító kínál szolgáltatásfinanszírozó megoldást, sok benne a korlát és helyenként igen borsos árakat találunk. Szakmámból adódóan el kell mondanom, hogy a legjobb megoldás, ha a munkáltatónk köt ránk egészségbiztosítást. Sokaknak azonban ez még nem adatott meg. Számukra jelent kiváló megoldást, hogy egy csoportos egészségbiztosításhoz csatlakozzanak és magánszemélyként élvezzék a jobb feltételeket, kedvezőbb árakat. Ilyen van? Nem is kevés. 11-et találtam.

Jelenleg a neten 3 féle formáját találtam ennek a csoportképzésnek. Első az egészségpénztár, ahol sokszor a tagok automatikusan kapnak egy minimális szolgáltatási csomagot, de komolyabb csomagokat is vehetnek. A második megoldást 1-2 bank kínálja, illetve van még az MVM és egy önsegélyező pénztár is.

Az első megoldásként a pénztárak havi kb. 100 Ft-ért automatikusan adnak minden tagnak egy olyan csomagot, ami újonnan kialakult betegségek esetén minimális diagnosztikai ellátást szervez és finanszíroz, azonban komolyabb képalkotó diagnosztika vagy egynapos sebészet esetén jelentős támogatást is nyújthat. Mitől 100 Ft havonta? Csoda nincs. Azért ilyen olcsó, mert:

mindenki automatikusan kapja, így hatalmas a kockázatközösség és sok tag nem is tud róla, hogy van neki ilyen,

csak ritka esetekben nyújt ellátást (pl. MR vagy kisműtét, max. egy vérvétel),

csak újonnan, előzmény nélkül kialakult betegségnél használható (kivéve MBH).

Fentiek ellenére kezdetnek nem rossz és a legtöbben még egészségügyi szervezési szolgáltatást is nyújtanak nekünk, még ha a szakorvosi számlákat nem is fogják kifizetni (nem fedezett szolgáltatások esetében).

Sok pénztárnál van továbblépési lehetőségünk és innentől még érdekesebb a dolog (lásd táblázat). Havi párezer forintért ki tudjuk egészíteni a csomagunkat járóbeteg-szakellátás és kisdiagnosztika szervezéssel és finanszírozással is. A szolgáltatási kereteink pillanatok alatt elérhetik a sok százezres, de akár az 1 milliót is. Sokan alkalmaznak különböző belső kereteket is, mondjuk a bőrgyógyászatra vagy laborra, de alapvetően jól használható csomagokat lehet elérni havi 6-8-10e Ft-ért. Figyelembe véve azt, hogy a pénztárban lévő pénzünkre – amiből végül az egészségbiztosítás díját fogják levonni – még adóvisszatérítést is kaphatunk (20%), egészen kedvező ajánlatokról beszélhetünk.

A másik vonal a bankokon és az MVM-en keresztül elérhető egészségbiztosítás, ami a fentiektől értelemszerűen abban különbözik, hogy forint bankszámla vezetés vagy MVM-szerződés szükséges hozzá. Mivel a bankok az Unionnal dolgoznak együtt és az Union sajátossága, hogy a meglévő betegségeket részben automatikusan vállalja, ezért ez mindenképpen előnyt jelent. Viszont az a dilemma is ott van, hogy akar-e az ember bankot váltani emiatt?

Az MVM árait érdemes górcső alá venni, továbbá azt is, hogy sok ember már most is az ügyfele, így nem kell sehova belépni, az Izys Önsegélyező Pénztár különlegességét pedig a termék kialakítása és szűréssel variálhatósága adja.

Az összehasonlító táblázatban az extráknál jeleztem, hogy sok helyen (általában a Prémium szinten) prevenciós szűrést is tartalmaz a csomag. Érdemes figyelni arra, hogy pontosan milyen szűréseket és mikortól lehet igénybe venni. A szűrési felárak jók, de a várakozás túl hosszú is lehet.

Az exkluzív, csak a Portfolio-n közölt táblázatok nagyobb felbontásban ide, valamint ide kattintva letölthetők.

A cikksorozat előző részében azt mutattam be, hogy a magánszemély milyen finanszírozási lehetőségek közül választhat a magánegészségügyi költései kapcsán:

Kisbetűs részek

Szeretném azt hinni, hogy minden kisbetűs részt megtaláltam, a következőket mindenképpen érdemes figyelembe venni:

Kezdet. Sajnos hazánkban gyakran előfordul, hogy valaki akkor akar biztosítást kötni, amikor már baj van. Az egészségbiztosításoknál is előfordul, hogy a családban valakinek nem sikerül az állami rendszerben gyors és megnyugtató megoldást találni, ezért hirtelen valami alternatív megoldást keres. Tegnapra. Az egészségbiztosítások, így a pénztáron keresztül elérhető verziója is erre nem alkalmas. A legtöbb helyen a kockázatviselés kezdete a következő hónap elseje, de sokaknál csak akkor, ha a jelentkezésünk még 15.-e előtt volt. Több helyen, ha a hónap második felében lépünk be és rendeljük meg az egészségbiztosítást, akkor csak a következő utáni hónap elseje lesz a kezdet. Ez még nem minden. Ez csak az adminisztrációs időszak volt.

Várakozási idő. A legtöbb szolgáltató a technikai kezdet napján még nem nyújt szolgáltatást. Szinte mindenhol vannak szolgáltatások, melyek pár hét vagy akár pár hónap elteltével vehetőek először igénybe. Általánosságban elmondható, hogy a pénztárban/bankban való szolgáltatás megrendelésétől számított 1,5-2 hónap múlva lehetséges először ellátást igénybe venni (technikai kezdet + várakozási idő). Több olyan szolgáltatást is találni, amire 3-6 hónap a várakozási idő van (pl. egyes helyeken terhesgondozás vagy kritikus betegség térítés).

Tehát ezek a megoldások nem nyújtanak segítséget gyors ellátási igény esetén, hanem hosszútávon segítik a biztos, magas színvonalú gyógyulást. Miután azonban a fenti határidőket kivártuk a szolgáltatásunk nagyon sokáig zavartalanul használható lesz. Feltételezve, hogy most egészségesek vagyunk.

Meglévő betegség. Ez az egyik legnehezebben átadható információ, hogy a szolgáltatás kezdetén már ismert betegségeinket, panaszainkat hogyan kezeli a biztosító. Alapszabály, hogy a szolgáltatás indulásának napján (technikai kezdet) már ismert betegség, kivizsgálás alatt lévő panaszok, de egyes esetekben akár csak a panasz megléte is (pl. visszér) meglévő betegségnek számít. Vannak, akik ezeket teljesen kizárják és csak az új panaszokra, újonnan kialakuló betegségekre nyújtanak ellátást. Mondhatjuk, hogy ez így nem korrekt, de ha belegondolunk, akkor cascot sem azután kötünk az autónkra, ha már megrepedt a szélvédőnk. Vannak azonban olyan szereplők is, akik részben vállalják a meglévő betegségeket is, ilyenek a bankok és a Prémium EP. Ők mind a járóbeteg-szakellátásra és a kisebb diagnosztikai vizsgálatokra akkor is szervezési és finanszírozási szolgáltatást nyújtanak, ha az már egy meglévő betegség miatt szükséges, de most új panaszt okoz. Van, aki szinte minden ellátásra bevállalja az ismert betegségeket. Csak ne lenne önrész.

Önrész. A Prémium EP azt mondja, hogy vállalja a meglévő betegséget a szakorvosok és kisdiagnosztika esetén, azonban 5e Ft önrészt kér. Végülis korrekt. A CIB hasonlóan önrészt kér, azonban mindenre 10e Ft-ot vár el. Másoknál az önrész legfeljebb 1-1 szolgáltatás esetén fordul elő (pl. házivizit). Az önrészt úgy kell érteni, hogy mondjuk a szakorvos kér 35.000 Ft-ot egy vizit miatt, amiből mi előre kifizetünk 5 vagy 10e Ft-ot és a többit a biztosítás állja (ott, ahol van önrész). De vajon hány évesen léphetünk be?

Korhatár. Engem meglepett, hogy már van, ahol 3 hónapos kortól lehet valaki családtagként biztosított, és az is, hogy a felső határ néhol 75 év, de akár még több is. Ez különösen érdekes lehet a már nyugdíjas korosztály számára is.

Összefoglalva. Lassan nélkülözhetetlen számunkra, hogy az állami ellátást kiegészítsük privát megoldásokkal. Sokféle megoldás létezik a piacon, ami segítségünkre lehet a finanszírozásban (lásd előző cikk), de a fentebb taglalt megoldások elég pénztárcabarátok. Ha az esetleges adóvisszatérítést is figyelembe vesszük, akkor igazán jól járhatunk. Jól járhatunk, de csak akkor, ha a belépéskor még nincs baj és van időnk kivárni, míg minden szolgáltatás életbe lép. A legjobban azonban úgy járunk, ha egészségesek maradunk. Mi fontosabb van ennél?

