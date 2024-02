Csalódást keltő GDP-adat érkezett – Mit mondanak az elemzők?

Eppich Győző, az OTP Research elemzője

„Az előrejelzések konszenzusa 0,4 százalékos bővülést vetített előre, ehhez képest a stagnálás kifejezetten csalódást keltő” – állapította meg az elemző. Hozzátette: „a negyedik negyedéves GDP-adatok megerősítik a "lassú fellendülés" nézetét, és alátámasztják a 2024-re vonatkozó 2,5%-os GDP-növekedési előrejelzésünket”.

Az, hogy stagnált a magyar gazdaság a negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, „jelentős negatív meglepetést okozott”, mivel az elemzői felmérések 0,9-1%-os éves szintű növekedést prognosztizáltak – mutatott rá az elemző. Azt is hozzátette azonban, hogy a friss adat összhangban volt az OTP Research előrejelzésével, és a saját előrejelzésük, illetve a piaci konszenzus közötti lényeges különbséget elsősorban a harmadik negyedéves GDP-adat eltérő értelmezésére vezette vissza. Akkor meglátása szerint a rendkívül mezőgazdasági növekedés jócskán felfelé tolta a GDP-növekedést, és egyébként is a harmadik negyedévben a legnagyobb az ágazat súlya éven belül, ez azonban a negyedik negyedévben meredeken csökkent.

Emlékeztet arra is, hogy a mezőgazdaság nélküli GDP 4,2%-kal zsugorodott a harmadik negyedévben, míg a teljes GDP csupán 0,4%, ami szintén rávilágított arra, hogy az ágazat erőteljesen, 3,8%-ponttal járult hozzá a növekedési adathoz. Becslése szerint a negyedik negyedévben ez a hozzájárulási mérték 2%-pont körülire mérséklődött, és a mezőgazdaság nélkül 2% körüli GDP-csökkenés következhetett be a negyedik negyedévben, így jöhetett ki a stagnáló teljesítmény.

Utóbbi kapcsán megjegyzi: a gazdasági aktivitás rendelkezésre álló havi mutatói is visszafogott fellendülésre utaltak a negyedik negyedévben: az ipar különösen gyenge volt, és az építőipar sem jeleskedett. Csak a kiskereskedelmi forgalom és a lakáspiac mutatott biztató jeleket a tavalyi év utolsó két hónapjában. Számításai szerint a nem mezőgazdasági GDP (amely mérőeszköz jobban megragadja a mögöttes gazdasági folyamatokat) 2023 első negyedéve óta lényegében stagnált negyedéves alapon (szezonális kiigazításuk szerint mintegy 0,1-0,2%-kal emelkedett 2023 első negyedéve óta). Ez a stagnálás közeli teljesítmény folytatódhatott a tavalyi negyedik negyedévben is, nagyjából összhangban az euróövezetben zajló folyamatokkal – jegyzi meg.

Az éves szinten stagnáló 4. negyedévi GDP-adat alapján megállapítja: ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság 2024-et "alacsony bázisról" kezdte, „ami a gyengélkedő külső környezettel párosulva egyértelműen növeli a lefelé mutató kockázatokat jelent a 2024-es 3%-4%-os növekedésre vonatkozó piaci konszenzushoz képest, és erősíti a mi 2,5%-os növekedési előrejelzésünket”.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója

„Az év végi kiábrándító ipari termelés adatok után lényegében borítékolható volt a gyenge negyedik negyedéves növekedés, azonban a ma reggeli adatközlés még a visszafogott elemzői konszenzustól is elmaradt” – vont mérleget a befektetési igazgató.

„A most megjelent GDP statisztika megerősíti azt a várakozásunkat, hogy a tavalyi recessziós környezetből nehéz és viszonylag lassú lesz a kilábalás. Emiatt továbbra is az elemzői átlagnál alacsonyabb, 2,2 százalékos éves növekedést várunk az idei évre.”

A befektetési igazgató rámutat: „A lassú kilábalás növelheti a nyomást a jegybankon, hogy nagyobb ütemű kamatcsökkentésekkel segítse a gazdaságot, és ennek most már megágyazott az inflációs adat is. Amennyiben újra a nagyobb kamatvágások irányába lendül az inga a Monetáris Tanácson belül, az pozitív lehet a kötvénybefektetőknek, ám egyúttal újra növelheti a volatilitást a forint piacán”.

Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője

Az elemző azt a címet adta kommentárjának: „Ne szépítsük: ez most nulla.” Megjegyezte, hogy a negyedik negyedévben stagnáló GDP nemcsak az elemzői konszenzusnál lett gyengébb, hanem az annál „pesszimistábbnak számító Erste forecastnál (0,3 százalék) is gyengébb lett”.

Az elemző emlékeztet: a részletek egyelőre nem ismertek, a hivatal rövid kommentárja szerint: a gazdasági teljesítmény leginkább a mezőgazdaság, a humán-egészségügy, valamint az infokommunikációs ágazatokban emelkedett. Az ipar, az építőipar és egyes piaci szolgáltatások, elsősorban a kereskedelem visszaesése rontotta a teljesítményt. Felhívja a figyelmet arra, hogy a kibocsátásra negatívan hatott, hogy a tavalyi év utolsó negyedévében kettővel kevesebb munkanap volt, mint az azt megelőző év azonos időszakában: a naptárhatással kiigazított éves index 0,4 százalékos bővülésről tanúskodik.

Az elemző megállapítja: „A 2023 harmadik negyedévében megkezdődött kilábalás megakadt a tavalyi év utolsó három hónapjában. Az idei első negyedévben az autóiparban történt leállás és a mérsékelt felvevőpiaci kereslet hátráltathatja a teljesítményt.”

A kilátásokra tekintve úgy fogalmaz: „A továbbra is kétszámjegyű bérkiáramlás párosulva a normalizálódó inflációs környezettel a fogyasztás beindulását eredményezheti. A kamatkörnyezet fokozatos mérséklődése a beruházási hajlandóság lassú visszaépülését vetíti előre. E tekintetben fontos szerep hárulhat a beérkező uniós forrásokra. Mindemellett a meglehetősen visszafogott globális gazdaság hátráltatja a jelentős hazai kapacitásbővítések exportlehetőségeinek kiaknázását. A mostani, vártnál gyengébb adat fényében hamarosan lefelé korrigáljuk az idei évre vonatkozó, eddigi 3,2 százalékos előrejelzésünket.”

Horváth András, az MBH Bank vezető elemzője

Az elemző megjegyzi: „A gyengébb GDP adat egyik háttéreleme az ipar vártnál gyengébb év végi teljesítménye, főként az exportpiacok gyenge teljesítménye következtében.”

Azt is hozzáteszi azonban: „Azonban a gazdaság megközelítőleg negyedét kitevő hazai ipar idén már erősebb évet tudhat majd magáénak a kissé élénkülő belső és külső keresletnek köszönhetően és idén elérheti a 7%-ot az ipar éves alapú bővülése. Valamint idén és a következő években jelentősen profitálhat a kiemelkedő mértékű működő tőke beruházások üzembehelyezésével. Továbbá a védelmi ipari kapacitások kiépülésével, mivel a hadiipari kiadások szignifikáns növekedése várható a következő években. Kedvező, hogy az ipar tavaly év végi belföldi rendelésállománya továbbra is növekedést mutat – míg az export állomány két hónapja kisebb csökkenést -, a növekedéshez pedig fokozatosan hozzájárulnak az új feldolgozóipari kapacitások is.”

A tavalyi évet értékelve rámutat: „A tavalyi utolsó negyedévben a fogyasztást a reálbérek korábbi időszakhoz képest mérsékeltebb szintje továbbra is kevésbé támogathatta, amiben megjelenik a háztartások elhalasztott fogyasztása is a jelentősen megemelkedett árak miatt. A gyengébb tavalyi konjunktúrában ezen felül szerepet játszik az állami és uniós finanszírozású beruházások jelentős csökkenése, a jelentősen megugrott kamatok hűtő hatása miatt csökkenő beruházások és kereslet, továbbá az európai és a német konjunktúra egy éve tartó gyengélkedése sem segíti a külső kereslet gyors visszapattanását.”

A kilátások kapcsán úgy fogalmaz: „A gyenge tavalyi első félévi teljesítmény után a harmadik negyedévtől a visszaesett energiaárak átgyűrűzésének, a gyengébb bázishatásnak és az egyes, már ismert alágazatok korábbi negyedévhez képesti pozitívabb teljesítményének köszönhetően elindult a pozitív fordulat, amit a mezőgazdaság visszapattanása és jó teljesítménye is támogatott. A beruházási komponenst a magas kamatok és az állami beruházások visszafogása csökkenti, de a jelentős beáramló FDI részben ellensúlyozhatja ezt. A hazai és összeurópai kilátásokat a korábbinál érdemben alacsonyabb szinten stabilizálódott energiaárak segítik, azonban az ukrajnai háború és a magas globális kamatok miatt lassuló belső és külső kereslet beárnyékolja azokat. A gazdasági teljesítményt 2023 végén a nettó export tovább támogathatta, miután az importvolumen tovább mérséklődik, többek közt az alacsonyabb belföldi felhasználásnak köszönhetően. Az export a külső kereslet gyengélkedése ellenére is mérsékelt pozitív tényezőt jelent, majd ez a pozitív exporthatás 2024-ben is megmarad, de már jóval kisebb mértékben.”

Úgy látja: „Az idei év elejétől az EU-s források harmadát jelentő 10,2 milliárd eurónyi feloldott és fokozatosan beérkező EU-s források növekedésösztönző szerepe is támaszt nyújthat, főként a beruházásokon keresztül, illetve a beruházási fázisban lévő feldolgozóipari kapacitások üzembe helyezése is támogatja az ipart és a növekedést. Az idei növekedést ezen felül támogatják az érdemben helyreálló reálbérek, az elhalasztott fogyasztás pótlása és a mérséklődő kamatok hatására várhatóan élénkülő beruházások. Az utóbbiak különösen 2025-ben lehetnek erőteljesek a kamatszint mérséklődésből következően, továbbá a tervek szerint számos jelentős feldolgozóipari fejlesztést helyeznek majd üzembe, köztük a BMW, valamint a CATL első gyára is megkezdi a termelést – és a BYD építése és esetleges próbaüzeme is segíti a növekedést –, ami részben megalapozza a 2025-ös, az idei évhez képest kismértékben gyorsuló növekedést”.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza

A közgazdász megállapította, hogy „A magyar gazdaság teljesítménye a negyedik negyedévben a várakozásoknál jóval kedvezőtlenebbül alakult” és megjegyezte, hogy az egyes elemzők között igen nagy szórás volt a várakozásokat illetően.

Ő úgy látja, hogy „ahol meglepetés lehetett, azok leginkább a szolgáltatások. A szolgáltatások esetében vegyes kép rajzolódik ki: míg a kiskereskedelem hozzáadott értéke csökkent, addig az információ, kommunikáció, a szociális ágazat és az egészségügy növelte a hozzáadott értékét. A mezőgazdaság hozzáadott értéke a gyenge bázis miatt növekedni tudott – kérdés, hogy a bővülés mértéke elérte-e a várakozásokat. Felhasználási oldalon a havi kiskereskedelmi adatok alapján a fogyasztás bővülésére számítottunk, itt sem kizárt egy negatív meglepetés, de természetesen a beruházásoknál is érkezhetett a vártnál kedvezhőtlenebb adat, bár a várakozás alapvetően itt sem volt kedvező, tekintettel az építőipari adatokra, illetve a jól ismert tényezőkre (kamatkörnyezet, uniós források, bizonytalanság, forráshiány). Ugyanakkor a nemzetközi turizmus becslésünk szerint felfelé húzhatta a gazdasági növekedést.”

Véleménye szerint „Továbbra is fékezheti a bővülést az alacsony belső kereslet, amiben most már inkább a háztartások óvatossági motívumának van szerepe, de a külső kereslet sem alakul kedvezően – a negyedik negyedévben az Európai Unió gazdasága is stagnált, hasonlóan a magyarhoz.”

Az egész tavalyi éves folyamatok kapcsán megjegyzi: „A gyenge negyedik negyedéves teljesítménnyel a 2023-as recesszió is nagyobb lett a vártnál, a nyers adatok szerint 0,9 százalék. Ebben szerepe volt annak is, hogy a KSH az előző negyedévek negyedéves alapú növekedését is minimálisan, 0,1-0,1 százalékponttal lefelé korrigálta. A 0,9 százalékos recesszió azt is jelenti, hogy nem meglepetés, hogy a költségvetés bevételi oldala is kedvezőtlenebbül alakult az előzetesen tervezettnél, hiszen az alacsonyabb növekedéshez alacsonyabb adóbevételek társulnak.”

Az elemző összességében úgy látja: „A kedvezőtlen negyedik negyedéves GDP-adat több következménnyel is járhat. Áthúzódó hatása miatt a 2024-es növekedésre is kedvezőtlen hatást gyakorol a mai adat, bár az uniós források egy részének beérkezése és a reálkeresetek várható növekedése miatt egy 3 százalék körüli, kismértékben talán a fölötti növekedés továbbra sem tűnik elképzelhetetlennek, a legnagyobb kockázatot talán a háztartások óvatossága mellett a külső kereslet jelenti.” Hozzáteszi: „A mai GDP adat alapján ugyanakkor már kevésbé tűnik meglepőnek a januári inflációs adat: a gyenge negyedik negyedéves GDP gyenge keresletet jelez a gazdaságban, amelynek nyomán a vállalkozások kevésbé mertek átárazni, így ez segíti az infláció letörésének folytatását.”

Megjegyzi: „A vártnál rosszabb GDP adat kedvezőtlenül hathat az ország kockázati megítélésére, amely a forint árfolyamát kedvezőtlen irányba befolyásolhatja. Ennek nyomán a jegybanknak továbbra is óvatosnak kell lennie, miközben a gazdaság erősítése az alacsonyabb kamatokat tenné szükségessé. Ugyanakkor az alacsonyabb kamatok ellen szólhat a tegnapi amerikai inflációs adat, amely a tengeren túli kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozásokat hűtötte.”

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője

Az elemző megállapította, hogy a KSH által a negyedik negyedévre közölt stagnáló GDP-teljesítmény „alacsonyabb a piaci konszenzushoz képest, és jóval rosszabb az ING előrejelzésénél”. Hozzáteszi: „Ez csak az első becslés a Statisztikai Hivatal részéről, ami azt jelenti, hogy csak néhány részletet osztott meg a növekedés szerkezetéről. Amit azonban kaptunk, az összhangban van a szerkezetre vonatkozó várakozásainkkal. A szolgáltatási szektor egyes részei és a mezőgazdaság segítették a növekedést, míg az ipar, az építőipar és a kereskedelemmel összefüggő piaci szolgáltatások nagymértékben hátráltatták a gazdaság bővülését.”

Felhívta a figyelmet, hogy „A korábbi adatok revíziója miatt Magyarország mégiscsak egy négy negyedéves technikai recesszión ment keresztül, ami a harmadik negyedévben egy egyszeri fellendüléssel ugyan véget ért, hogy aztán a negyedik negyedévben ismét borzasztóan gyenge teljesítményt produkáljon a gazdaság. Mindez tovább árnyalja az eddig is borús képet 2023 kapcsán.”

Úgy látja: „Egy ilyen gyenge tavalyi évzárás talán azt is megmagyarázhatja, hogy a kormány miért szorgalmazza olyan erőteljesen a növekedést támogató intézkedéseket. Emellett magyarázatul szolgálhat a hamarosan magasabbra húzott GDP-arányos hiánycélra is. Egyrészt a nominális GDP, vagyis a GDP-arányos hiánymutató nevezője is gyengébb lehetett a vártnál, másrészt pedig a gazdaságot élénkítő intézkedések a kiadási oldalt terhelik majd”.

Az elemző a kilátások kapcsán úgy fogalmaz: „Ezzel a gyenge negyedik negyedéves teljesítménnyel a 2024. évi úgynevezett áthúzódó hatás is a vártnál sokkal gyengébb lesz. Az ING számításai szerint olyan 0,4 százalék körüli. Vagyis egy egész éves stagnálás mellett 2024 folyamán 0,4 százalék körül lenne az éves gazdasági növekedés. Egy jó évzárással ez ennek a duplája, háromszorosa is lehetett volna.”

Végül az elemző leszögezi: „Mindez azt jelenti, hogy a kormányzat által várt 4 százalékos gazdasági növekedéshez rendkívül erős negyedéves növekedéseket kellene hozni 2024 folyamán, ugyanis a bázis nagyon keveset segít majd. Az ING ennél pesszimistább, 3 százalékos GDP-növekedési előrejelzése is azonban veszélybe került, látva a tavaly év végi gazdasági teljesítményt, így egyértelműen lefelé mutató kockázatokat azonosítunk a növekedési kilátásokat illetően.”

