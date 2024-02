Philippe Legrain: Európának most fel kell fegyvereznie magát, különben Putyin támadni fog

Philippe Legrain, London School of Economics

Donald Trump esetleges 2025-ös visszatérése a Fehér Házba komoly veszélyt jelent Európa biztonságára. Azzal, hogy Ukrajnában még mindig dúl a háború, az európai országoknak meg kell erősíteniük védelmüket Vlagyimir Putyin orosz elnök revansista agressziójával szemben, mielőtt túl késő lesz.

Az a lehetőség, hogy egy gátlástalan és józan eszét elvesztő Trump beváltja fenyegetéseit, és feladja az Egyesült Államok történelmi elköteleződését Európa védelmével kapcsolatban, olyannyira riasztó a legtöbb európai vezető számára, hogy úgy tűnik, maguknak sem ismerik be a tényleges helyzetet. Az iowai kaukuszon és a New Hampshire-i előválasztáson elért jelentős győzelmei után azonban most már elmondható, hogy Trump szinte biztosan a Republikánus Párt elnökjelöltje lesz a novemberi választáson. Tekintettel arra, hogy az országos felmérésekben és számos csatatérállamban is vezet Joe Biden elnök előtt, a hatalomba való visszatérése valós és azonnali veszélyt jelent.

Első elnöki ciklusa alatt Trump többször is azzal fenyegetőzött, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a NATO-ból, abból a katonai szövetségből, amely biztosítja az amerikai nukleáris védernyő Európa feletti kiterjesztését. Erről vezető külpolitikai tanácsadói, köztük John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó lebeszélték. Trump egyre izolacionistább retorikája azonban azt jelzi: ha ismét megválasztják, akkor inkább bólogató emberekkel fogja körbevenni magát, mint az establishmenthez tartozó nagy tapasztalattal bíró személyekkel.

Bár Trumpnak a NATO-ból való kilépéshez a kongresszus jóváhagyására van szüksége, az Amerika által biztosított biztonsági garanciákat az USA NATO-ból való kilépése nélkül is megnyirbálhatja.

Csupán annyit kellene kijelentenie, hogy az USA nem fog az európai országok védelmére kelni, ha azokat támadás éri. És most éppen ezt mondta: ahelyett, hogy megvédene egy Oroszország által megtámadott NATO-országot, „bátorítaná” Oroszországot arra, hogy „azt tegyen, amit akar”, ha Trump úgy ítéli meg, hogy az érintett NATO-szövetséges nem költött eleget a védelmi kiadásokra.

Európának fel kell készülnie a legrosszabbra ahelyett, hogy csupán reménykedik a legjobb forgatókönyvben, miszerint Bident újraválasztják, aki továbbra is támogatja majd Ukrajnát, valamint fenntartja Amerika védelmi vállalásait NATO-szövetségesei felé. Ideális esetben a legrosszabbra történő európai felkészülésnek sokkal korábban meg kellett volna kezdődnie már azután, hogy Putyin 2014-ben annektálta a Krímet, vagy azután, hogy Trump 2016-ban megnyerte az elnökválasztást.

Ha a NATO-n belüli európai védelmi unió alapjait már egy évtizeddel ezelőtt lerakták volna, az Európai Unió ma már élvezhetné a megerősített együttműködésen alapuló védelmi kutatás és a hatékonyabb védelmi beszerzési stratégia előnyeit. Legalábbis több európai kormánynak követnie kellett volna Lengyelország és Észtország példáját, és jelentősen növelnie kellett volna védelmi költségvetését az Ukrajna elleni orosz invázió óta eltelt két évben.

Bár nem lehet visszamenni az időben, a mostani cselekvés elmulasztása a felelőtlenség csúcsa lenne.

Először is, Európának fokoznia kell Ukrajna háborús erőfeszítéseinek támogatását. Mivel az amerikai képviselőház republikánus többsége elutasította Biden kérését az Ukrajnának szánt további 60 milliárd dolláros katonai segély ügyében, a háborút vívó ország kezd kifogyni a fegyverekből és lőszerekből. Szerencsére az EU végre jóváhagyta az Ukrajnának szánt négyéves, 50 milliárd eurós (54 milliárd dolláros) segélycsomagot, amelyet Magyarország Putyin-párti miniszterelnöke, Orbán Viktor decemberben még megakadályozott. Európának arra is ígéretet kellene tennie, hogy hosszú távon támogatja majd Ukrajnát, még akkor is, ha az USA már nem fogja ezt tenni. Ha Orbán nem lenne hajlandó ebbe belemenni, akkor a többi 26 tagállamnak meg kell kerülnie őt, és biztosítaniuk kell Ukrajnának a szükséges forrásokat.

Mostanra teljesen világossá vált, hogy ha Oroszországot nem győzik le Ukrajnában, Putyin más európai országokat is meg fog támadni.

A Kreml már most is az európai demokráciák destabilizálásán dolgozik azzal, hogy szélsőjobboldali és szélsőbaloldali EU-ellenes pártokat finanszíroz, és netes botok armadájának bevetésével választásokkal kapcsolatban dezinformációt terjeszt a közösségi médiában. Eközben a Putyin által támogatott hackerek olyan kritikus infrastruktúrákat vesznek célba, mint a villamosenergia-hálózatok vagy kormányzati adatbázisok, valamint orosz vadászgépek megsértik a svéd és az észt légteret.

Ebből adódóan Európának is növelnie kell védelmi kiadásait. Az európai országoknak legalább a NATO által kitűzött, a GDP 2%-át kitevő célt kell teljesíteniük. 2022 februárjában Olaf Scholz német kancellár fordulatot (Zeitenwende) hirdetett meg az ország külpolitikájában, jelezve az újrafegyverkezésre vonatkozó megújult elkötelezettséget. Közel két év telt el azonban azóta, és még mindig nem váltotta be azt az ígéretét, miszerint 100 milliárd eurót fordít az ország fegyveres erőinek modernizálására. Németország védelmi kiadásai így az előrejelzések szerint 2023-ban a GDP mindössze 1,2%-át érték el.

Több uniós forrásra is szükség van. Thierry Breton, az EU belső piacért felelős biztosa nemrégiben egy 100 milliárd eurós uniós védelmi alap létrehozását javasolta a közös védelmi beszerzések finanszírozására, valamint a fegyver- és lőszergyártás felfuttatására. Breton javaslata – amely valószínűleg élvezi szoros szövetségese, Emmanuel Macron francia elnök támogatását – ígéretes első lépésnek tekinthető.

Mivel Oroszország gazdasága eltörpül az európai mellett, az EU-tagországok könnyen tudnának annyi fegyvert gyártani, amivel mind Ukrajna, mind az EU saját védelmi szükségleteit fedezhetnék. Miután azonban az ilyen beruházások időigényesek és a tagállamok kormányainak tartós elkötelezettségét igénylik, nincs vesztegetni való idő.

Az tény, hogy Oroszország hatalmas nukleáris arzenállal rendelkezik. Ezzel szemben csak két európai országnak, Franciaországnak és az Egyesült Királyságnak van atomfegyvere.

Utóbbi ország már nem tagja az EU-nak, és nagymértékben támaszkodik az amerikai technológiára. Mivel Putyin már fenyegetőzött azzal, hogy taktikai atomfegyvereket vet be Ukrajnában, Európának ki kell dolgoznia saját nukleáris elrettentési stratégiáját. Ehhez azonban mind Franciaország, mind az Egyesült Királyság részéről hiteles kötelezettségvállalásra lenne szükség arra vonatkozóan, hogy nukleáris képességeiket olyan országok védelmére is használják, mint Észtország és Lengyelország.

Vitára okot adó módon azok az országok, amelyek az USA nukleáris védőernyője nélkül találják magukat, késztetést érezhetnek arra, hogy saját nukleáris arzenálra tegyenek szert. Ukrajna, amely a Szovjetunió felbomlása után lemondott a területén maradt nukleáris fegyverekről, a saját bőrén tapasztalhatta meg, hogy a védelmi biztosítékok nem elegendőek Oroszország elrettentéséhez. Minden atomerőművekkel és a szükséges tudományos know-how-val rendelkező országnak megvan a kapacitása arra, hogy viszonylag gyorsan saját fegyvereket fejlesszen ki. Franciaország ráadásul felajánlhatná, hogy megosztja technológiai szaktudását más európai országokkal.

Az európai újrafegyverkezés gondolata drasztikusnak tűnhet, azonban óriási a tét. Gyorsan közeledik a júniusi európai parlamenti választások időpontja, a védelem kérdésének a választók figyelmének középpontjában kell állnia.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

Philippe Legrain

Közgazdász, a London School of Economics Európai Intézetének vezető vendégkutatója. Az Open Political Economy Network (OPEN) nemzetközi think-tank alapítója. 2011-2014 között az Európai Bizottság elnökének gazdasági tanácsadója volt. Kutatásai főként az európai politikai gazdaságtannal, a migrációval és a globalizáció kérdéseivel kapcsolatosak.

