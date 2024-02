Tovább bonyolódik a Mol és a Janaf ügye: megszólalt a Slovnaft

Portfolio 2024. február 15. 17:05

Mostanában sokat lehetett olvasni a Mol és a horvát partnercég Janaf elmérgesedő viszonyáról: a hazai olajvállalat vezetője többször is éles hangnemben szólalt fel a szerinte méltánytalanul magas horvát tranzitdíjakkal szemben, amire a Janaf több közleményben is reagált. Hivatalos szerződés hiányában nagy a bizonytalanság, hogy mikor és mennyi olajat (és mennyi pénzért) szállít az olajvezeték-üzemeltető a Mol számára, most ezzel kapcsolatban adott ki közleményt a Slovnaft, a magyar vállalat szlovákiai finomító cége.