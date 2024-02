A bevándorlási roham rendezését az utolsó utáni pillanatra hagyja a kormány

Két hét múlva újraindulhatnak a bevándorlási eljárások Magyarországon, az új idegenrendészeti törvény miatt azonban továbbra is sok tisztázatlan kérdés merül fel a tartózkodási engedélyekkel kapcsolatban. A már kiadott törvény végrehajtási rendelete szerint az orosz állampolgárok könnyített pályára kerülnek, míg az amerikaiak és a kínaiak nem. A szakértők szerint túl szigorú és értelmetlen követelményeket tartalmaz a szabályozás. Ez bizonytalanná teszi a már Magyarországon dolgozó külföldiek helyzetét, és sok vállalatnak nehézséget okoz új pozíciók kihirdetése. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt ígéri, hogy a következő hetekben tisztázni fogják a szabályokat, de lehet, hogy ez sokaknak már túl késő lesz.

Néhány nappal karácsony előtt szavazta meg az országgyűlés a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényt, amely a menekültek eljárásaitól kezdve a Magyarországra érkező külföldi befektetők és vendégmunkások életét százezres nagyságrendben határozza meg.

Az eredeti javaslatról leginkább épp a legutóbbi kategória miatt esett szó, mivel a kormány a több településen tüntetésekig, lakossági elégedetlenségig fajuló közhangulatot próbálta azzal csillapítani, hogy hangsúlyosan kommunikálta: „a vendégmunkások nem vehetik el a magyarok munkáját”, nagyon szigorú szabályokhoz, rövid és kötött időre lehet csak külföldieket behozni az alacsony hozzáadott értékű munkakörökbe.

A végleges törvény ennek jegyében valóban drákói szabályokat fogalmazott meg, azonban – ahogy arról korábban írtunk – a „fürdővízzel együtt önti ki a gyereket is”: már sok éve Magyarországon élő és dolgozó külföldieket is érint, valamint az őket foglalkoztató, évek óta itthon működő (akár magyar, akár külföldi tulajdonú) cégeket is veszélybe sodorja. A szabályozás ugyanis alapjaiban írja át az eddigi tartózkodási engedélyekre vonatkozó rendszert, sokszor irreális követelményeket támasztva velük szemben.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 27. Magyarországi beruházások kerülhetnek veszélybe az új bevándorlási törvény miatt

Amint arról november végi cikkünkben írtunk, az új törvény épp az alacsonyan és magasan kvalifikált réteg közötti csoportok helyzetét nehezítené meg, akik ugyan irodai, jelentős hozzáadott értékű munkát végeznek akár egy tudás- vagy szolgáltatóközpontban, de nem rendelkeznek a munkakörhöz releváns diplomával. Ezek a külföldiek lehetnek akár a szak-, akár a nyelvtudásuk miatt pótolhatatlanak, ezért

tudomásunk szerint több SSC már a bővítési terveit is elkezdte újragondolni, ha ez a kitétel megmarad.

Érthető, hogy a cégek, a bevándorlási szakértők és jogászok azóta várták, hogy a jogszabály részletszabályait tisztázó rendelet megjelenjen, amely választ adhatna arra, hogy milyen végzettségekre szerezhető a szerencsétlen nevű Magyar Kártya, amely a korábbi foglalkoztatási célú tartózkodási engedély mellett újonnan létrejövő dokumtum lesz, vagy hogy a jövedelemszerzési célú dokumentumokat felváltó vendég-önfoglalkoztatói státusz feltételei hogyan néznek ki. Valamint hogy rendezik-e több szabályozatlan csoport helyzetét az új bevándorlási kategóriák, mint a már említett, több tízezren levő közepes végzettséggel bíró irodisták, IT fejlesztők, stb..

Az új rendszerben bevezetett magyar bevándorlási lehetőségek Engedélytípus Feltételek Időtartam Megjegyzések Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély - Tényleges munkavégzés más részére, ellenérték fejében - Engedélyezett foglalkozási kör. - Legfeljebb 2 év, egy évvel meghosszabbítható, - de 3 év után nem. - További jogcímeket nem alapíthat. - Nem kaphat nemzeti tartózkodási kártyát. - Kizárt a családegyesítés. Magyar Kártya (Magas Képzettségű Munkavállaló) - Felsőfokú szakmai képesítés. - Tényleges munkavégzés vagy vezetői/tulajdonosi pozícióban. Legfeljebb 3 év, de alkalmanként három évvel meghosszabbítható. - Specifikus kategóriák (sportoló, előadóművész, filmgyártás). - Társadalmi együttélési feltételek teljesítése szükséges. - Engedélyezett a családegyesítés, - Kaphat nemzeti tartózkodási kártyát EU Kék Kártya (Magas Képzettségű Munkavállaló) - Magas szintű képzettség, felsőfokú végzettség vagy szakmai képesítés. - Megfelelő foglalkoztatási, egészségügyi és lakóhelyi feltételek. - Legalább 2 év, legfeljebb 4 év, - négy évvel meghosszabbítható. - Az EU területén történő tartózkodás engedélyezett - Engedélyezett a családegyesítés Vállalati Kártya (Vállalkozás áthelyezése) - Jogalapítású vagy betelepülési szerződés keretében működő jogi személy vezetője vagy munkavállalója. Legfeljebb 4 év, meghosszabbítható. - Engedélyezett a családegyesítés- jogosult lehet nemzeti tartózkodási kártyára. Nemzeti Kártya (Meghatározott Állampolgárság) - Szerb vagy ukrán állampolgár - Foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján tényleges munkavégzés. 180 napot meghaladó, legfeljebb 2 év, három évvel meghosszabbítható. - Más jogcímen tartózkodási engedély nem kérelmezhető. Forrás: Portfolio-összesítés

Bár az volt a remény, hogy a több szakértő, piaci szereplő által megfogalmazott kritikák miatt némileg enyhíthetik a szabályozást,

de a másfél hete a Belügyminisztériummal társadalmi egyeztetésre bocsátott végrehajtási rendelet még szigorúbb, a bevándorlási szakértők és jogászok szerint irreális feltételekkel bővült ki.

Ilyen kitétel, hogy majd a már az új törvény alapján kiadott tartózkodási engedélyek meghosszabbításához egy gyakorlatilag az állampolgársági vizsgával azonos tartalmú, a társadalmi együttélési feltételekre vonatkozó kulturális vizsgát kell tenniük a kérelmezőknek.

Ráadásul adós maradt a tervezet azzal a listával, amely tisztázná, hogy melyik 300 foglalkozást teszik negatív listára, vagyis miket zárnak le a harmadik országok állampolgárai előtt. Ugyanígy a lajstrom sem került bele a szabályozásba, amely azokat a magas fokú végzettséget tartalmazza, amelyekre elvileg megkapható a Magyar Kártya.

Pedig pont ez a két lista lenne a legégetőbb: a január 1. és február 29. közötti időszakra minden bevándorlási ügyintézést felfüggesztettek. Így a lejáró tartózkodási engedélyeket sem lehet meghosszabbítani, igaz, itt érvényes egy április 30-ig tartó moratórium a menetközben lejáró dokumentumokra. Ezzel együtt a magyar hatóságok is figyelmeztették az érintetteket, hogy Magyarország ugyan meghosszabbította az engedélyek érvényességét, azzal ne utazzanak a schengeni övezeten belül, mert más államok lehet, hogy ezt nem fogadják el.

Ettől még március 1-jén sokaknak úgy esnek rá az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság bevándorlási ügyintézőire, hogy két héttel a kérvényük beadása előtt azt sem tudják, hogy egyáltalán mire jogosultak.

A Portfolio az ügyben megkereste a Nemzetgazdasági Minisztériumot, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a negatív listát és az engedélyezett végzettségek lajstromát heteken belül közzéteszik. Arra a visszakérdezésünkre már nem válaszoltak, hogy ahogy lapunk, úgy a tárca kapott-e jelzéseket a vállalatoktól és a szakmától, hogy a közeli március 1-jei ügyintézési határidő miatt nehéz helyzetben vannak a már engedélyesek és a foglalkoztatóik.

Az állampolgári vizsgához hasonló teszt

A legtöbbek által kritizált elem viszont – a végrehajtási rendelet alapján csak 2025-től életbe lépő – kulturális ismereti vizsga (amelynek jogi megnevezése az, hogya társadalmi együttélési feltételek teljesítése) feltételül szabása a „magyar kártya”, a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély tulajdonosainak, a vendég-önfoglalkoztatóknak, de még a vendégmunkásoknak is, ha megújítanák a dokumentumaikat.

Ahogy arra a Helpers Hungary üzleti és bevándorlási ügyintézési szolgáltatásokat kínáló cég felhívta a figyelmünket, ezt magyar nyelven kell teljesíteniük az érintetteknek, ami szerintük nem elvárható azoktól a tartózkodási engedélyesektől, akik mindössze 1-2 évet töltenek Magyarországon. Úgy látják, hogy sokszor ez azoknak sem sikerül, akik valóban állampolgársági vizsgát akarnak tenni és ezt megelőzően több mint 10 évet töltenek (az előírásoknak megfelelően) Magyarországon. A szóban forgó vizsgát viszont rövid itt töltött idő után kellene letennie minden olyan itt dolgozó vagy céget vezető külföldinek, aki a szabályozás által megengedett módon szeretné az engedélyét a megengedett plusz 1 évre meghosszabbítani.

Teljesen irreális, hogy 1-2 itt töltött és végigdolgozott év után ezt bárki teljesíteni tudná, így sem a kétkezi munkások, sem a mérnökök vagy vezetők nem tudják majd kitölteni még a megszigorított törvény által lehetővé tett időtartamot sem.

Mint a Helpers Hungary ismertette, a végrehajtási rendelettervezet mellé csatolt teszt tartalma lényegében ekvivalens az állampolgársági vizsgával. Olyan témakörökben mérnék fel a külföldiek tudását, mint Magyarország helye a Kárpát-medencében, Európában és nemzetközi szervezetekben az ország történelmének fordulópontjai, a képzőművészet, a zene és a tudomány kiemelkedő európai és magyar képviselői, az irodalom meghatározó személyiségei, vagy az Alaptörvény alapvető intézményei és az állampolgári jogok és kötelezettségek (szabadságjogok, gazdasági, szociális és kulturális jogok, állampolgári kötelezettségek és a jogok védelme).

A szakértők szerint ez a követelmény azért is életszerűtlen, mert egy korábban jövedelemszerzési célú engedéllyel itt dolgozó cégvezető, aki a vállalkozását több éven át építette itthon, nehezen szakít időt arra, hogy egy ilyen szigorú vizsgára felkészüljön, ahogy egy áthelyezett nagyvállalati vezetőtől vagy munkatárstól sem várható ez el.

A Helpers Hungary arra is felhívta a figyelmünket, hogy bizonyos országokat ugyan mentesítettek ezen követelmény alól, de több olyan állam is kimaradt, ahonnan rengetegen érkeztek eddig is Magyarországra. Egyelőre a balkáni nem EU-tagországok, az Egyesült Királyság, Feröer, Georgia, a Moldovai Köztársaság, Örményország, Ukrajna és Oroszország állampolgárai kapták meg ezt a könnyítést.

Oroszország szerepeltetése eleve érdekes a listán, miután az EU sorra vetette ki a szankciót, de úgy még izgalmasabb kérdéseket vet fel, hogy az Egyesült Államok állampolgárai nem élhetnek ezzel a mentességgel.

Az USA most is Magyarország egyik legnagyobb árukereskedelmi partnere, a szolgáltatások külkereskedelmében a 2. legfontosabb szereplő, emellett hazánk 3. legnagyobb befektetője, hiszen a mintegy 100 milliárd eurós FDI állomány nagyságrendileg 10 százaléka köthető az Egyesült Államokhoz. Ráadásul épp az amerikai SSC-knél, termelő vállalatoknál szokás, hogy a cégvezetők is amerikaiak.

De ugyanígy fontos hiányzó a kivételezetti körből Kína, amellyel egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokat épít ki a kormány. Főként úgy meglepő, hogy részben éppen az indította el a vendégmunkások behozatalával a magyar bevándorlási szabályok újragondolását, hogy az újonnan épülő kínai akkumulátorgyárak munkaerőproblémáit megoldják. Ráadásul az ázsiai ország vállalatainál jellemzően nemcsak a felső-, de a középvezetői réteg is kínai személyekből áll. Egyelőre kérdés, hogy nekik mennyire jelent majd megoldást a „vállalaton belüli áthelyezés” céljára kérhető külön tartózkodásiengedély-fajta.

Mándó Tibor, idegenrendészeti ügyekkel kapcsolatos ügyintézésre, tanácsadásra és jogi képviseletre szakosodott ügyvéd szerint nem csak a nagyvállalatokat érinti majd hátrányosan ez a helyzet. „Nagyon sok kkv van, amelyik külföldi állampolgárt foglalkoztat, ezeknek meg kell hosszabbítaniuk a dolgozóik, akár az ügyvezetők engedélyeit, így előbb-utóbb mindenki szembesül ezekkel a nehezítésekkel” – mondta el a Portfolio-nak.

Ügyfélköre alapján úgy látja, hogy a vállalkozásoknak bizonytalan helyzetet teremt, hogy ha az engedélyek meghosszabbításánál szükséges lesz a vizsga, plusz terhet is jelent, ha a munkavállalók hosszas ügyintézéssel kell bajlódniuk. Mivel szerinte is szinte lehetetlen, hogy magyarul, ráadásul írásban letegyék ezeket a vizsgákat a két-három (de akár tíz) éve itt élő külföldiek, a cégek elveszíthetik munkaerejüket. A kétéves érvényességi időtartam eleve túl rövid a Foglalkoztatási célú tartózkodási engedélynél, a Magyar Kártya esetében pedig a meghosszabbítás fent említett bonyodalmai miatt a foglalkoztatóknak kedvezőtlen, hogy folyamatosan új munkaerőt kell felvenniük, majd azt betanítaniuk, ha pedig van egy jó dolgozójuk, akkor azt rövid idő alatt elveszíthetik.

Mándó Tibor szerint a Belügyminisztériumnak át kellene értékelnie a vizsga feltételeit. Szerinte is főként az irreális nehezítés, hogy írásban és magyar nyelven kell ezt megtenniük az érintetteknek.

Kérdésünkre elmondta, hogy egyelőre azokra, akik még decemberben beadták a tartózkodási engedélyük meghosszabbítására vonatkozó kérvényüket, nem az új eljárás vonatkozik, hanem az eddigi rendszer, amely nem támasztott ilyen követelményeket.

Címlapkép: Az Országos Idegenrendészeti Fõigazgatóság - országos hatáskörû, önálló költségvetési szerv Magyarországon, amely menekültügyi és idegenrendészeti ügyintézési feladatokat lát el, és a rendészetért felelõs miniszter irányítása alá tartozik - Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság hivatala a fõváros XI. kerületében, a Budafoki úton. A fotó forrása: MTI Fotó/Róka László