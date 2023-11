Magyarországi beruházások kerülhetnek veszélybe az új bevándorlási törvény miatt

Légüres térbe lökheti a kormány rengeteg már Magyarországon dolgozó külföldit, valamint több külföldi nagyvállalatot, ha nem orvosolják az új bevándorlási törvény egyik nagy hiányosságát. Míg a korábbi szabályozás lehetővé tette a betanított szellemi munkakörökben külföldiek alkalmazását, az új törvénytervezet épp az alacsonyan és magasan kvalifikált réteg közötti csoportok helyzetét nehezíti meg. Főként a hazai SSC-kben és tudásközpontokban jelenthet problémát, hogy középfokú vagy nem szakirányú végzettségű embereket alkalmazzanak a jövőben. Szakértők szerint ha ez így marad, sem a munkavállalók, sem a cégek számára nem lesz vonzó Magyarország. Úgy látják ez akár versenyhátrányt jelenthet Magyarországnak, sok már jelenlévő, vagy az idetelepülését tervező vállalat is elhalaszthatja beruházásait. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium jelezte, hogy a részletes szabályok még változhatnak.

Hamar riadalmat keltett a nagyobb magyarországi szolgáltató cégek (Shared Service Centerek, SSC) és üzleti központokat (Business Service Center, BSC) vezetői között, hogy a kormány módosítaná a bevándorlási szabályokat. A parlamentnek bemutatott, főként a vendégmunkások és az új fizetős letelepedési, vendégbefektetői státusz miatt került a figyelem középpontjába,

azonban piaci szereplők és bevándorlási szakértők szerint jelentősen rontja a középfokú vagy nem szakirányú végzettséggel rendelkező EU-n kívüli országok állampolgárainak munkavállalási lehetőségeit.

A probléma az, hogy az egyik legjelentősebb létszámú csoport tartózkodási feltételeit rontják, abban a szektorban, amely az összes munkavállaló mintegy 2%-át foglalkoztatja, miközben az érintett cégek árbevétele meghaladja az 5, a hozzáadott értékük pedig közelíti a 6%-ot a nemzetgazdaságban. Ráadásul az ágazatban a fizetések is magasabbak, mint az átlagbérek, meghaladják a bruttó 850 ezer forintot.

„A mostani törvénytervezet ugyan számos új bevándorlási kategóriát hoz létre, azonban ezek leginkább két kategóriára vonatkozóan fogalmaznak meg speciális feltételeket: az alacsonyan képzett, jellemzően fizikai munkakörökben alkalmazott vendégmunkások behozatalára, valamint a felsőfokú végzettségűek foglalkoztatására. Így a középfokú vagy nem-szakirányú felsőfokú végzettségű munkavállalók számára a feltételek a képesítés nélküli vendégmunkásokéval vannak egybemosva és nagyon előnytelenek,

míg az előző szabályozás a munkavállalási célú tartózkodási engedélyeknél nem kötött ki ilyen szigorú végzettségre vonatkozó feltételeket, mindenkivel szemben ugyanolyan szigorú volt, de a feltételek is egyformán vonzók voltak

– közölte a Portfolio megkeresésére a Helpers Hungary üzleti és bevándorlási ügyintézési szolgáltatásokat kínáló cég.

Mint ismertették, a jelenlegi szabályzás is meghatározza, hogy harmadik országbeli munkavállalónak rendelkeznie kell a pozíció betöltéséhez szükséges képesítéssel. Ez a gyakorlatban viszont annyit jelent, hogyha felsőfokú végzettséget igényel a pozíció (2-es FEOR), akkor igazolnia kell, hogy van felsőfokú végzettsége. Míg ha csak középfokú szükséges, akkor elegendő az érettségi (3-es. 4-es FEOR).

A még hatályos rendszerben a kitételek közé tartozott, hogy a harmadik országbeli állampolgár a foglalkoztatónak kellett igazolnia, hogy munkaerőigénye van, elő-munkaszerződést kellett benyújtani, mely részletezte a munkakört, a tervezett bért, és a munkába állás időpontját, a munkaviszony időtartamát és a munkavégzés helyét. Igazolni kellett a szükséges képesítés meglétét is (ami azonban sok esetben nem egyetemi diploma, hanem pl. nyelvtudás). Az engedély érvényességi ideje maximum két év lehet, de ezt meghosszabbíthatják, további két évvel, valamint engedélyezett volt a családegyesítés a tartózkodás idejére és 3 év után letelepedési engedélyt is kérhetett az illető, ha megfelelt további feltételeknek.

Így a munkavállalók karriert tudtak építeni, tervezni tudtak és velük is a munkáltató. Érdemes még hozzátenni, hogy 3 év folyamatos magyarországi tartózkodás után jogosultak lehettek a nemzeti letelepedési engedélyre, míg most ezt a lehetőséget a vendégmunkásoktól, illetve a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyesektől elveszi az új törvény.

A tervezett magyar bevándorlási lehetőségek Engedély Típus Feltételek Időtartam Megjegyzések Foglalkoztatási célú tartózkodási engedély - Tényleges munkavégzés más részére, ellenérték fejében - Engedélyezett foglalkozási kör. Legfeljebb 2 év, egy évvel meghosszabbítható, de 3 év után nem. A további jogcímekre nem alapítható. - Nem kaphat nemzeti tartózkodási kártyát. - kizárt a családegyesítés Magyar Kártya (Magas Képzettségű Munkavállaló) - Felsőfokú szakmai képesítés. - Tényleges munkavégzés vagy vezetői/tulajdonosi pozícióban. Legfeljebb 3 év, de alkalmanként három évvel meghosszabbítható. - Specifikus kategóriák (sportoló, előadóművész, filmgyártás). - Társadalmi együttélési feltételek teljesítése szükséges. - Engedélyezett a családegyesítés, - Kaphat nemzeti tartózkodási kártyát EU Kék Kártya (Magas Képzettségű Munkavállaló) - Magas szintű képzettség, felsőfokú végzettség vagy szakmai képesítés. - Megfelelő foglalkoztatási, egészségügyi és lakóhelyi feltételek. Legalább 2 év, legfeljebb 4 év, négy évvel meghosszabbítható. - Az EU területén történő tartózkodás engedélyezett - Engedélyezett a családegyesítés Vállalati Kártya (Vállalkozás áthelyezése) - Jogalapítású vagy betelepülési szerződés keretében működő jogi személy vezetője vagy munkavállalója. Legfeljebb 4 év, meghosszabbítható. - Engedélyezett a - jogosult lehet nemzeti tartózkodási kártyára. Nemzeti Kártya (Meghatározott Állampolgárság) - Szerb vagy ukrán állampolgár - Foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján tényleges munkavégzés. 180 napot meghaladó, legfeljebb 2 év, három évvel meghosszabbítható. - Más jogcímen tartózkodási engedély nem kérelmezhető. Forrás: Portfolio-összesítés

A foglalkoztatási célú engedélynél (ami eddig képesítéstől függetlenül minden munkavállalási engedélyt magában foglalt) nem szükséges felsőfokú végzettség, de megszüntetnék a családegyesítés lehetőségét, és 2+1 évben korlátoznák a tartózkodási időt ezeknél az engedélyeknél. Így számos munkavállaló, aki jelenleg középfokú végzettséggel dolgozik (pl. a nyelvtudása miatt alkalmazzák SSC-ben vagy IT-s cégnél)

elveszíti annak lehetőségét, hogy hosszabb távra tervezzen a munkáltatójánál, vagy esetleg a családjával együtt tudjon letelepedni Magyarországon.

A szerencsétlen nevű Magyar Kártya ugyan egy hároméves, majd ugyanennyire meghosszabbítható konstrukciót kínál, de ez előírja a felsőfokú képzettséget, azon belül a magasan képzett munkavállalóknak és a vezetői, tulajdonosi pozícióban lévő kisebb cégalapítóknak szánják, de utóbbiak esetében is csak akkor alkalmazható, ha a cégtulajdonos rendelkezik releváns felsőfokú végzettséggel és emellett nem csak vezető, hanem munkát is végez a cégben. A tervezett Vállalati Kártya sem az egyszerű munkavállalóknak szól: újonnan létrehozott, vagy betelepülő cégek vezetőinek kínálják, bár az igénylés lehetőséget meghagyják munkavállalók számára is, azonban ennél is kizárt a családegyesítés.

Mint a Helpers Hungary jelezte, bíznak abban, hogy ez a jogszabályt még módosítják, orvosolva a klasszikus expatek helyzetét. Mint a szakértők közölték velünk, a rövid engedélyes idő, valamint a családegyesítés kizárása potenciálisan magas keresetű pozíciókban alkalmazott külföldieknek tenné kevésbé vonzóvá a rendszert.

Beruházásokat veszíthetünk az új szabályozáson

Hasonlóan látja ezt Csaposs Noémi, az Országos Humánmenedzsment Egyesület vezetője, aki szerint idővel komoly versenyhátrányt jelenthet, ha a szabályozást a jelenleg ismert formájában vezetik be. Ugyanis kimaradt ebből a szabályozásból az a középső réteg, amelyik már az alacsony képesítésűek felett van, de felsőfokú vagy szakirányú végzettséggel nem rendelkezik.

Az érintett, az SSC-kben, BSC-kben vagy tudásközpontokban dolgozó külföldiek magas hozzáadott értékű munkát végeznek, még ha sokszor nincs szakirányú felsőfokú végzettségük – ismertette a szakember. A Portfolio-nak elmondta, hogy ezeknél a munkaköröknél sokszor a nyelvtudás a legfontosabb, így az EU-n kívüli dolgozók azért is létfontosságúak a cégek számára, mert anyanyelvi beszélői egy ritkább nyervnek. De több olyan külföldi is betanított szellemi munkakörben dolgozik, akik más területen szereztek diplomát, de a cégek kiképezték őket egy-egy fontos feladat ellátására.

Egészen sok fajta beosztásnál jelentkezhet ez a probléma: jellemzően már nem programozók, informatikusok töltenek be IT-support vagy -helpdesk pozíciókat, hanem például bölcsészek, vagy érettségivel rendelkezők.

Úgy látja, hogy a törvényi szabályozás sokkal inkább végzettség alapú elvárásokat vár el a tényleges tapasztalat, vagy gyakorlati tudás helyett. Bár a törvénytervezet sok helyen nem egyértelmű, így előfordulhat, hogy például a vállalaton belüli áthelyezést lehetővé tartózkodási engedélyt nem kaphatja meg egy specifikus tudással igen, de a megfelelő diplomával vagy oklevéllel nem rendelkező szakember. Egy életközeli példa lehet, ha valaki villanyszerelő, de például robotkarok betanítását végzi egy most idetelepülő gyártócégnél.

„Ezen a területen nem arról van szó, hogy magyarok helyett alkalmaznának külföldieket, mivel minden itthoni cég elsőként magyar munkaerőt keres. Az ország is jól jár, mert itt betanított, jól kereső, itt adózó és fogyasztó külföldiekről beszélünk” – tette hozzá.

Jelezte, hogy több már jelenlévő SSC és BSC vezetője is aggódik, hogy a bevándorlási szabályokat ilyen módon szigorítják: Csaposs Noémi szerint a lépés globális versenyhátrányt jelenthet majd Magyarországnak a környező országokhoz képest is.

Ez akár elijesztheti a potenciális új beruházókat, de a meglévőket is, mert hosszútávon is jelentős bürokratikus terhet ró a cégekre, a kedvezőtlen tartózkodási feltételek mellett.

Mivel ezek szellemi munkakörök, nem is feltétlenül igényelnek fizikai jelenlétet – például Magyarországon sok amerikai, vagy ázsiai céget, ügyfeleket kiszolgáló szolgáltatási központ működik –, a meglévő szolgáltatók is áttelepülhetnek, ha indokolatlanul körülményesnek tartják a harmadik országbeli személyek foglalkoztatását.

Az Országos Humánmenedzsment Egyesület szakembere hozzátette, hogy nagyon sok külföldi diák tanul nálunk, az lenne az ország érdeke, hogy ők itt is dolgozzanak, valamint Magyarországon alapítsanak családot. „A nálunk születő gyermekek már itt járnak iskolába, megtanulnak magyarul, majd az országban vállalnak munkát” – mondta el Csaposs Noémi, aki szerint a romló demográfiai mutatók mellett ez is fontos szempont lehetne. Szerinte az is nemzeti érdek lehetne, hogy a már most a magyarországi egyetemeken tanuló külföldiek is könnyen munkába állhassanak, ha adott esetben az állam is költött a képzésükre.

Úgy látja, hogy még ha változtatásra is van szükség – bár nem jellemzők a visszaélések –, akkor azt inkább meglévő szabályok szigorúbb betartatásával, gyakoribb ellenőrzésekkel kellene.

A tervezett változtatás kiönti a gyereket is a fürdővízzel együtt

– mondta el.

Arról nem állnak rendelkezésre pontos számok, hogy milyen arányban kaptak Magyarországon munkavállalási engedélyt középfokú végzettséggel rendelkező harmadik országbeliek, de azt hangsúlyozta a szakértő, hogy sok amerikai, ázsiai is így került az országba.

Még jöhet változás

Megkerestük a foglalkoztatásért felelős Gazdaságfejlesztési Minisztériumot, hogy miért maradt ki a szabályozásból a cikkben tárgyalt réteg estében a szabályozás, illetve hogy a foglalkoztatóktól eddig milyen visszajelzéseket kaptak. Mint írták, egyelőre a minisztérium felé nem érkezett ilyen tárgyú észrevétel.

Azt is jelezték, hogy „a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvénytervezet egy kerettörvény,

a részletszabályokat a későbbiekben kiadandó végrehajtási rendeletek fogják tartalmazni.

Hangsúlyozták válaszukban, hogy „a törvény és a szabályozások szigorításának célja, hogy megvédje Magyarországot a migrációtól és megvédje a magyar munkahelyeket.”

Válaszukban azt írták, hogy világosan akarják szabályozni ugyanis, hogy ki és mennyi ideig tartózkodhat Magyarország területén, ennek szellemiségében szabályozza a törvénytervezet az érintettek munkavállalásának jogcímeit és feltételeit, illetve egyértelművé teszi, hogy vendégmunkásokat Magyarországon csak a legszigorúbb szabályok mellett lehet alkalmazni.

Sem a munkavégzés, sem más tartózkodás nem lehet korlátlan és nem hosszabbítható meg automatikusan

– zárták a Portfolio-nak küldött levelüket.

