Mi történt Lengyelországban? Drámaian romlott a diákok teljesítménye

A 15 évesek teljesítményromlása

Ahogy egy korábbi cikkemben írtam, a 2022-es PISA-vizsgálat Európa oktatása és hosszú távú versenyképessége szempontjából meglehetősen sokkoló híreket hozott: a korábban kiemelkedően magas eredményeket produkáló észak-európai országok tanulóinak teljesítménye nagyot zuhant. E súlyosan romló teljesítményeket produkáló oktatási rendszerek egyike a lengyel.

Ahogy az alábbi ábrák adatai mutatják, a lengyel 15 éves tanulók teljesítménye mindhárom kompetenciaterületen súlyosan romlott. Bár a lengyel közoktatatás eredményei még mindig szignifikáns mértékben magasabbak, mint a fejlett országok átlaga, ez kizárólag annak köszönhető, hogy az OECD-átlagok is romlottak.

A lengyel tanulók szövegértési eredményeinek változása a PISA-tesztekben az OECD-átlaghoz képest 2006-2022 között (OECD PISA)

A lengyel tanulók matematikai eredményeinek változása a PISA-tesztekben az OECD-átlaghoz képest 2006-2022 között (OECD PISA)

A lengyel tanulók természettudományi eredményeinek változása a PISA-tesztekben az OECD átlaghoz képest 2006-2022 között (OECD PISA)

Az egyenlőtlenségek hatása

Ha meg szeretnénk érteni a lengyel közoktatás relatív mélyrepülésének okát, először azt kell vizsgálnunk, hogy azt milyen mértékben magyarázza az egyenlőtlenségek hatása. Ehhez két tényezőt kell figyelembe vennünk:

a lengyel 15 évesek átlagos családi hátterében bekövetkezett változásokat, valamint

a lengyel iskolák hátránykompenzációs képességének változását.

Ami a tanulók családi hátterét mérő index (ESCS index) alakulását illeti, 2018 és 2022 között az – Magyarországhoz hasonlóan – Lengyelországban is jelentős mértékben javult. Mivel a családi háttér mindenhol hatást gyakorol a tanulási eredményekre, ez a változás önmagában nem teljesítményromlást, hanem éppen ellenkezőleg, az eredmények javulását kellene, hogy maga után vonja.

A 15 éves lengyel tanulók átlagos családi háttér (ESCS) indexének változása 2012-2022 között (OECD PISA)

Ezzel szemben egy másik indikátor adataiból azt látjuk, hogy a családi háttér tanulási eredményekre gyakorolt hatása Lengyelországban az elmúlt évtized során folyamatosan erősödött.

Hátránykompenzációs képesség változása Lengyelországban: a családi hattér egy pontnyi eltérése által okozott szövegértési pontszámkülönbség 2012-2022 között (OECD PISA)

A családi háttér hatásának erősödése – másképpen: az oktatás hátránykompenzációs képességének gyengülése – 2018 és 2022 között ellensúlyozta a javuló átlagos családi háttérjavulás hatását. Ennek következtében az OECD-országok átlagánál valamivel alacsonyabb, de javuló átlagos családi háttérindex és a gyengülő hátránykompenzációs képesség összegződő hatása a szövegértési teljesítményeket 2018-ban 6 ponttal, s 2022-ben is csupán 5 ponttal rontotta.

A lengyel oktatás teljesítményének beszakadása mögött tehát nem az egyenlőtlenségek erősödő hatása, hanem az oktatás minőségének romlása áll.

Ezt bizonyítja az alábbi ábrán szereplő, a mért szövegértési eredmények és az egyenlőtlenségek hatásának kiszűrése után számított szövegértés-eredmények összehasonlítása. Ez azt mutatja, hogy a családi háttér hatásának kiszűrése csupán kisimította a mért teljesítmények hullámzását. A lengyel közoktatás minősége az elmúlt évtizedben nagyon csekély mértékben ugyan, de folyamatosan romlott, s ez a romló tendencia erősödött fel 2018 után.

A mért és a családi háttér hatásának kiszűrése után számított szövegértési eredmények változása Lengyelországban 2012 és 2022 között (OECD PISA)

A romlás okai: Covid vagy oktatáspolitika?

A lengyel oktatásban zajló változások megértéséhez tehát annak kell a mélyére ásnunk, hogy mi okozta a tanulási eredmények romlása által jelzett minőségromlást. A fejlett észak-európai országok oktatásában bekövetkezett teljesítményromlás széles körben elfogadott magyarázata a Covid-járvány miatt mindenhol elrendelt iskolabezárások által okozott tanulási veszteség.

Ezt a magyarázatot akkor fogadhatjuk el, ha az egyes országok oktatáspolitikai gyakorlatában nem látunk olyan beavatkozásokat, melyekről feltételezhető, hogy azok a tanulási eredmények átmeneti vagy tartós romlását okozhatják. Ez a gyanú Lengyelországgal kapcsolatban még inkább fel kell, hogy vetődjön, mert 2015 és 2023 közötti nyolc évben ott is egy illiberális kormányzat volt hatalmon, amely nem a tanulási eredmények javítását, hanem az ideológiai és politikai céljainak érvényesítését szolgáló indoktrinációt állította oktatáspolitikája középpontjába.

A lengyel és a magyar illiberális kormányok oktatáspolitikájának összehasonlításáról szóló, Mikola Bálinttal írt tanulmányunkban és az erről szóló, nemrég megjelent írásomban azt igyekeztem bizonyítani, hogy a sokkal kisebb politikai és alkotmányos mozgástér miatt az illiberális kormányzás a lengyel közoktatásban nem járt együtt egy a magyarhoz hasonló autokratikus oktatáskormányzási rendszer létrehozásával, ezért a PiS-kormányok által okozott károk is sokkal kisebbek voltak, mint a magyar kormányzat által okozott minőségromlás a 2010 óta eltelt időszakban.

Van azonban egyetlen dolog, amely azt mutatja, hogy a PiS oktatáspolitikájának hatása az új PISA-eredményekben is tetten érhető. A 2015-ös hatalomátvétel után a lengyel illiberális kormány a korábbi sikeres oktatási reform egyetlen elemét vonta vissza, mégpedig a hagyományos 8+4-es iskolaszerkezetről a 6+3+3-as iskolaszerkezetre való átállást. Mivel a reform ezen eleme népszerűtlen volt a PiS választótáborát erősítő konzervatív pedagógusok között, a kormány visszatért a 8+4-es iskolaszerkezetre.

Ennek következtében a 2022-es PISA-mérés idején a 15 éves tanulók egy jelentős része már nem az egységes három évfolyamos alsó-középfokú iskolákban, hanem az újra a négy évfolyamos felső-középfokú iskolákban tanult, ami automatikusan és ugrásszerűen felerősítette a PISA által mért oktatási szelekciót. Mint a PISA „inklúziós indexének” néhány kelet-európai országra vonatkozó, az alábbi ábrában szereplő adatokból jól látszik, Lengyelország az erőteljesen integráló észak-európai országok csoportjából nagyon rövid idő alatt átkerült az erőteljesen szelektív közép-európai országok közé.

Az oktatási szelekció mértéke: a PISA inklúziós indexének változása Lengyelországban 2018 és 2022 között

Bár a szociális szelekció mértéke Lengyelországban a magyarországinál is nagyobb mértékben nőtt, azt is látnunk kell, hogy a szelekció mintázata a két országban nagyon más. Az iskolák közötti szelekció mértéke középfokon Lengyelországban is nagyon magas, de ott nincsenek szerkezetváltó iskolák, és a magániskolák súlya is merőben szimbolikus. Ennek következtében az egyes középfokú iskolák közötti teljesítményszakadékok ott európai összehasonlításban változatlanul alacsonyak, ezért az átlagos teljesítmények romlásában a szelekció mért erősödése valószínűleg nem játszott komoly szerepet.

Összességében tehát továbbra is az valószínűsíthető, hogy a lengyel PISA-eredmények súlyos romlásának elsődleges oka az iskolabezárás által okozott tanulási veszteség.

Lesz-e oktatáspolitikai korrekció?

Mindezt röviden összefoglalva: a lengyel közoktatás egy integráló és magas átlagos teljesítményeket produkáló skandináv teljesítményprofil helyett már egy szelektív és a fejlett országok átlagánál valamivel jobb teljesítményt produkáló rendszer felé mozdult el. Ennek következtében a lengyel oktatási teljesítményprofil 2022-ben már sokkal inkább a cseh, semmint a finn rendszer jellegzetességeit mutatja. A Covid miatt bekövetkezett teljesítményromlás lehet átmeneti, egy skandináv modellhez való visszatérés viszont tudatos oktatáspolitikai erőfeszítéseket igényelne.

A kérdés tehát az, hogy a nemrég megválasztott Tusk-kormánytól várható-e, hogy elindít egy korrekciós oktatáspolitikai programot. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Még jóval az új PISA-adatok nyilvánosságra hozatala előtt született koalíciós kormányprogram (a Tusk kabinet 100 pontja) az oktatással kapcsolatban csupán két dolgot tartalmazott:

a pedagógusok fizetésének nagyon is időszerű 30%-os emelését és

a házifeladatok kiadásának korlátozását az általános iskolai oktatásban.

Már az is látszik azonban, hogy az új lengyel kormány szinte teljes ciklusát felemészti majd a demokrácia, a jogállam és a szabad nyilvánosság helyreállítása, ami elkerülhetetlenül politikai konfliktusokat generál, ezért nem várható, hogy ebben a ciklusban a Tusk-kormány előrukkol egy olyan oktatási reformmal, amely visszavezetheti a lengyel oktatást a „skandináv” útra.

Címlapkép forrása: Getty Images