Kiszivárgott, milyen béremelésre készül a Lidl

A Lidl idén szeptemberben 5 százalékkal emeli a dolgozók bérét - derül ki a munkatársaknak küldött belső levélből. Ebben írnak a 2023-as emelésekről, azonban arról nem, hogy januárban nőttek volna a keresetek a cégnél. Ez azonban nem jelent reálbércsökkenést a tavalyi emelés áthúzódó hatása miatt.

A levélben - amelyet a Lidl vezetősége küldött a dolgozóknak - felidézik, hogy 2023. januárjában, illetve szeptemberben is 10-10 százalékkal emelték a béreket, de ha beleszámolják a bérszint és bérkategória-változásokat is, akkor ez 27 százalékos emelést is jelenthetett.

Idén szeptemberben emelik a fizetéseket, januári változásról nincs szó a levélben.

Megkérdeztük a Lidl-t, hogy valóban csak egyszer emelnek-e idén bért, amint válaszolnak, a cikket frissítjük.

A Lidl évközi emelései miatt nehézkesebb számolni a béremelés éves mértékével. Az idén ugyan csak szeptemberben emel a dolgozóinak a cég, de januártól szeptemberig a tavaly évközi emelés miatt így is 10 százalékkal többet kapnak a dolgozók, mint az előző év hasonló időszakában. Ez az áthúzódó hatás összességében azt eredményezi, hogy a 2024-es éves átlagos béremelkedés 8,2 százalék körüli lehet.

A nemzetgazdaságban a béremeléseket jellemzően a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése határozza meg. Ez tavaly decemberben 10, illetve 15 százalékkal emelkedett. Ennél azonban a munkaadók jellemzően óvatosabbak 2024-ben. A Hays Hungary felmérése szerint a vállalatok idén kisebb emeléseket terveznek, mint tavaly. A munkavállalók 43 százaléka idén 5 és 10 százalék közötti béremelésre számíthat.

Címlapkép forrása: Shutterstock