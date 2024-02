Kiszivárgott, milyen béremelésre készül a Lidl (frissített)

A Lidl idén szeptemberben 5 százalékkal emeli a dolgozók bérét - derül ki a munkatársaknak küldött belső levélből. Ebben írnak a 2023-as emelésekről, azonban arról nem, hogy januárban nőttek volna a keresetek a cégnél. Ez azonban nem jelent reálbércsökkenést a tavalyi emelés áthúzódó hatása miatt. Időközben a Lidl is reagált a témában feltett kérdésünkre: kiderült, hogy a bolti dolgozók márciusban is kapnak emelést.

A levélben - amelyet a Lidl vezetősége küldött a dolgozóknak - felidézik, hogy 2023. januárjában, illetve szeptemberben is 10-10 százalékkal emelték a béreket, de ha beleszámolják a bérszint és bérkategória-változásokat is, akkor ez 27 százalékos emelést is jelenthetett.

Idén szeptemberben emelik a fizetéseket, januári változásról nincs szó a levélben.

Lapunk megkérdezte a Lidl, hogy alakulnak a béremelések idén. A cég megerősítette, hogy a levélben szereplő 5 százalékos emelést a raktárakban dolgozó fizikai munkavállalókat érinti, vagyis ők valóban szeptemberben kapnak 5 százalékos emelést. Emellett azonban

az áruházi dolgozók 2024. március 1-jétől 10, míg az üzletvezetők, és az üzletvezető-helyettesek 5 százalékos béremelésben részesülnek.

A vállalat 15 hónap leforgása alatt üzleteiben immár öt, alkalommal emelt bért valamint 2023-ban minden munkavállaló részesült az esedékes bérszint-váltásában is. A bolti dolgozók átlagosan legalább 41 százalékos béremelésben részesültek tavaly január óta.

Áthúzódó hatás

A Lidl évközi emelései miatt nehézkesebb számolni a béremelés éves mértékével. Még ha idén a raktári dolgozóknak csak szeptemberben emel a cég, januártól szeptemberig a tavaly évközi emelés miatt így is 10%-kal többet kapnak a dolgozók, mint az előző év hasonló időszakában. Ez az áthúzódó hatás összességében azt eredményezi, hogy (a szeptemberi béremeléssel együtt számolva) a 2024-es éves átlagos béremelkedés 8,2% körüli lehet a raktári dolgozóknál.

A nemzetgazdaságban a béremeléseket jellemzően a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése határozza meg. Ez tavaly decemberben 15, illetve 10 százalékkal emelkedett. Ennél azonban a munkaadók jellemzően óvatosabbak 2024-ben. A Hays Hungary felmérése szerint a vállalatok idén kisebb emeléseket terveznek, mint tavaly. A munkavállalók 43 százaléka idén 5 és 10 százalék közötti béremelésre számíthat.

Címlapkép forrása: Shutterstock