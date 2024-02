Mégis, mi folyik a magyar boltokban? Olyan átalakulás zajlik, amire még nem volt példa

Soha nem látott kihívások tépázzák a teljes kiskereskedelmi szektort, és ezt már igazolja a legtöbb makrogazdasági mutató is. A versenyben csak az képes talpon maradni, aki tudja a megfelelő válaszokat a szektor legégetőbb kérdéseire. Ilyen többek között a szektort régóta feszítő munkaerőhiány kérdése, az egészséges piaci mechanizmusokat jelentősen megbolygató kormányzati beavatkozások, vagy épp a világgazdaságban zajló ellátási zavarok. De természetesen készülni kell a jövő kihívásaira is, így a piaci szereplőknek foglalkozniuk kell azzal, hogy milyen lehetőségeket rejt magában a gépi támogatás, illetve automatizáció, továbbá hogyan lehet a csúcsra futtatni a profitot a mesterséges intelligencia segítségével. Ha te sem akarsz lemaradni, akkor neked is a RETAIL DAY 2024 konferencián a helyed!

Nincs mese, véget értek a „békeidők” a kiskereskedelemben. A fogyasztói igények változását, a makrogazdasági helyzeten túl, megannyi attribútum fűti. Legyen szó a klasszikus, offline szereplőkről vagy a piaci tortából egyre nagyobb falatokat kiharapó online kereskedőkről, vagy ezek keverékéről, mindenki azt a modellt keresi, amivel el lehet nyerni a fogyasztókat.

Sokat mondó például, hogy a folyamatos adaptálódás a piaci helyzethez teljesen átalakítja az eddigi értékesítési csatornákat, és ez már egyértelműen látható a statisztikákban is. Nemrég számolt be arról a Pénzcentrum, hogy jelentősen zuhant a kiskereskedelmi üzletek száma az elmúlt években, 2019 eleje és tavaly június között majdnem 19 ezer üzlet zárt be, amely közel 15 százalékos mínusz, a Portfolio elemzésében pedig az okokra is rávilágított.

Mindeközben folyamatosan tör előre az online kereskedelem, a több tízezer kisebb szereplő mellett az elmúlt időszakban olyan gigászok rohanták le az európai piacokat, mint például a Temu. A kínai óriás jelenléte is jól példázza, hogy ez a piaci szegmens igencsak szabályozásra szorul, főként, hogy egyes piaci szereplők szerint ennek hiánya miatt a magyar költségvetés észre sem veszi, és 8-10 ezer milliárd forint is kieshet az áfabevételekből és a foglalkoztatással járó tb-ből.

Mindeközben a szektornak olyan generális problémákkal kell most megküzdeniük, mint például a szektort régóta feszítő munkaerőhiány kérdése, az egészséges piaci mechanizmusokat jelentősen megbolygató kormányzati beavatkozások, vagy épp a világgazdaságban zajló ellátási zavarok. De természetesen készülni kell a jövő kihívásaira is, így foglalkozniuk kell azzal, hogy milyen lehetőségeket rejt magában a gépi támogatás, illetve automatizáció, továbbá hogyan lehet a csúcsra futtatni a profitot a mesterséges intelligencia segítségével.

Nagyon örülök, hogy a kereskedelem egy másik minisztériumhoz került, mert nagyon kellene azon dolgoznunk Magyarországon, hogy a kereskedelmi szakma becsületét, értékét jobban megmutassuk, és találjunk olyan szövetségeseket, akik a kereskedelmet is értéknek tekintik, és segítenek a kereskedelmi érdeket érvényesíteni az értékláncban

- fogalmazott a szektort érintő kihívásokkal kapcsolatban a Pénzcentrumnak adott interjújában Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. elnök-ügyvezető igazgatója, aki előadóként is részt vesz a REATIL DAY 2024 konferencián.

A fentebb is említett területek tehát azonnali cselekvésre ösztönöznek, hiszen aki nem birkózik meg a kihívásokkal, az hamar lemarad az üzleti versenyben. A Portfolio Csoport éppen ezért tartja fontosnak, hogy - az elmaradhatatlan találkozás, információcsere és üzleti/baráti kapcsolatépítés mellett - a kiskereskedelmi szektor szereplői, a legfontosabb fókusztémák mellett a tágabb, az ágazatot csak közvetetten érintő, de annál fajsúlyosabb kérdésekről hallhatnának előadásokat és beszélgetéseket.

A RETAIL DAY 2024 konferencián kiemelt témáink lesznek:

Megszólalnak a retail-szektor legfontosabb döntéshozói a szakma jelenéről és jövőjéről.

A nagy- és kiskereskedelmi piacok szabályozása – Mit miért tesz az állam?

Az ideális omnichannel kereskedelem előnyei.

A vásárlói igények/magatartás kielégítése a dinamikus változások korában.

Kihívások és lehetőségek az ellátási láncok fenntartásának biztosítása érdekében.

Marketing, kommunikáció és PR a kiskereskedelemben.

AI a kiskereskedelemben: Átfogó kép, gyakorlati példákkal az iparág digitális átalakulásáról.

Retail-Tech: Digitalizáció, automatizáció, és az ESG szerepe a kiskereskedelemben.

