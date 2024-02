Nagyon megterheli Göd levegőjét az akkugyár

Göd levegőjét jelentős mértékben terheli a Samsung akkumulátorgyára - derül ki abból az adatsorból, amit az Átlátszó kért ki.

A gödi gyárban - a SungEel Kft. akku-feldolgozó üzemeihez hasonlóan - is a rákkeltő nehézfémek megengedett mennyiségének sokszorosa volt kimutatható, ráadásul a dolgozók mérgező anyagoknak való kitettsége az évek során folyamatosan nőtt - írja a portál. A lap kikérte Göd város és a Samsung-gyár 2021-es és 2022-es légszennyezettségi adatait, mert az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) idén januárban még nem voltak elérhetők. Arra is emlékeztetnek a cikkben, hogy azóta felkerültek az adatok az OKIR-ba is.

A legfontosabb megállapítások:

A szén-dioxid mennyisége például a 2018-as évhez képest a hétszeresére nőtt.

Az elektróda-gyártás során használt mérgező szerves oldószer, az N-metil-2-pirrolidon (NMP) kibocsátott mennyisége is kimagasló: 2019 és 2022 között összesen 88 tonna került a levegőbe Gödön. 2021-ben volt tapasztalható kiugrás: ekkor 81,468 tonna NMP távozott a gyár légszennyező pontforrásain.

A megfelelő rendelet szerint a kibocsátási határérték 2 mg/m3. Ám a gödi gyárban az NMP-t kibocsátó minden légszennyező pontforrásra a 150 mg/m3 kibocsátási határértéket írták elő.

A lap által megkérdezett szakértők azt állítják, hogy 2021-ben a levegőbe került 81,4 tonna, vízben nagyon jól oldódó NMP a gyár által kibocsátott jelentős mennyiségű vízgőzzel, illetve a csapadékkal együtt nagy távolságokba is eljuthatott.

Biológiailag gyorsan lebomló anyagról van szó, amely vizes környezetben mérgező hatású. Azt azonban a hatóságok nem vizsgálták, hogy hová és mennyi juthatott el a nagy mennyiségű, levegőbe kikerült oldószerből, s ez milyen környezeti és egészségügyi veszélyt jelentett.

A lap arról is beszámolt, hogy 2021-ben és 2022-ben hét alkalommal összesen 133 fő, majd 2023-ban újabb 44 fő fokozott expozícióját állapították meg a gödi akkugyárban. A 2021-es vizsgálatok szerint a munkahelyi levegőben a nikkel és a kobalt megengedett koncentrációja a határértékek tíz- és hússzorosa volt. Ennek ellenére a bírságok után nem működtek megfelelően a légszűrő berendezések, és nem tartották be a munkavédelmi előírásokat sem. A 2023 júniusi mérések szerint a nikkel mennyisége 250-szer nagyobb volt a megengedettnél.

A munkavédelmi vétségekért a cég 15,5 millió, 17,7 millió és 20,7 millió forintos büntetéseket kapott a kormányhivataltól, de a jelenleg hatályos törvény szerint a maximális büntetés nem lehet több 10 millió forintnál, ennél nagyobb összeget nem róhattak ki a cégre. Összesen tehát 30 milliós bírsággal úszta meg ezeket a gödi gyár. A lap ezen a ponton kitér arra, hogy 2022-ben 1631 milliárd forint árbevételt és közel 31 milliárd forint nyereséget könyvelhetett el.

Arra is emlékeztet az Átlátszó, hogy a kormány a bírságok maximális összegét 10 millió forintról 100 millió forintra emeli március 1-től. A bírság alapösszege pedig súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként ötvenezer forintról százezer forintra emelkedik; emellett a fokozott expozíciót, halálos balesetet okozó vétségekért is többet kell majd fizetniük a cégeknek.

Ezzel kapcsolatban egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium adott ki közleményt pár nappal ezelőtt. Az NGM hangsúlyozta: a munkavállalók egészségének és jogszerű foglalkoztatásának elősegítése miatt érdemben emelkednek a munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti szabálytalanságok bírságtételei 2024. március elsejétől. A munkavédelmi bírságok alsó határa munkavállalónként a duplájára, azaz 100 ezer forintra emelkedik, a felső határ a jelenlegi tízszeresére, 100 millió forintra nő. Munkabaleset vagy egészségkárosodás esetén háromszorosára, súlyos munkabaleset esetén tízszeresére, halálos munkabalesetnél húszszorosára emelkedik a bírságtétel - áll a közleményben.

Címlapkép: a gödi Samsung SDI gyár 2020. január 28-án. Forrása: MTI Fotó/Mónus Márton