Beadta a nyíregyházi akkumulátorgyár az első környezetvédelmi engedélykérelmét

Benyújtotta a nyíregyházi akkumulátorgyár építéséhez kapcsolódó első környezetvédelmi engedélykérelmét a Sunwoda Hungary, amely konkrétan tereprendezési és cölöpözési munkálatokra vonatkozik – közölte a kínai hátterű Sunwoda Hungary.

A beruházó a talaj felső termőrétegének lefejtése, a terület kiegyenlítése mellett a talajrétegek stabilizálásához és az első ütem épületeinek előkészítéséhez kérte az illetékes hatóságok hozzájárulását. A közlemény a pozitív elbírálás esetén azt vázolja, hogy az egyes ütem épületeire vonatkozó talajelőkészítő munkálatok, vagyis a cölöpözés és a mélyalapozás várhatóan tavasszal el is indulnak Nyíregyházán, a Déli Ipari Park területén.

A beruházás következő mérföldkövei a gyár környezetvédelmi dokumentációjának összeállítása és a teljes üzemre vonatkozó egységes környezethasználati engedély megszerzése. A mostani dokumentációban érintett – projekt első ütemében épülő – üzemrészekben a tervek szerint két éven belül indulhat a termelés.

Lényeges, hogy a kérelem kitér a gyár ivóvízfelhasználására is, amely maximális értéke a dokumentáció alapján nem fogja meghaladni a napi 630 köbmétert – ez egy nagyobb közintézmény átlagos napi felhasználásának felel meg – jegyzik meg.

Korábban a levegőminőségre vonatkozóan is szigorú emissziós keretrendszer alkalmazásában egyezett meg a Sunwoda Hungary és a nyíregyházi vezetés: a zöld energiatárolók gyártásával kapcsolatban sokszor említett NMP (N-metil-2-pirrolidon) kibocsátására a vállalt határérték 1,0-1,8 mg/Nm3 közötti tartományban marad pontforrásonként, ami a hazai és nemzetközi gyakorlathoz mérten is rendkívül alacsony.

Azt is kiemeli a közlemény, hogy a Sunwoda Hungary önként csatlakozik a nyíregyházi önkormányzat által – a hatósági ellenőrzési rendszer mellett – saját hatáskörben kiépítésre kerülő monitoring rendszerhez, így a talaj-, csapadék- és szennyvíz, valamint a talaj- és levegőminőségre vonatkozó adatok folyamatosan nyomon követhetőek lesznek a nyilvánosság számára, ezzel is elősegítve a hiteles és transzparens működést. A helyi önkormányzat ezzel párhuzamosan folyamatosan fejleszti a Sunwoda Hungary gyártóegységének is otthont adó nyíregyházi Déli Ipari Parkot, ahol többek között egy új szennyvíztisztító telepet is tervez létesíteni. Utóbbi 2026 második negyedévben várható átadását követően a kínai vállalat az üzem vízfelhasználását 90%-ban tisztított szennyvízből tervezi fedezni, míg a kommunális vízfelhasználás a későbbiekben is az ivóvízhálózatról kerülne kiszolgálásra.

A Sunwoda cégcsoportról és az SEVB-ről



A kínai vállalatcsoportot 1997-ben alapították, központja Sencsenben található. Az elektromos járművekhez 2008-ban kezdett el zöld energiatároló (akkumulátor) rendszereket gyártani. Termékportfóliója kiterjedt, számos energiatárolási technológiát és ahhoz kapcsolódó hardvert kínál az iparág ismert háztartási márkái számára.



A 2014-ben létrehozott, majd 2023 óta Sunwoda Mobility Energy Technology néven működő Sunwoda Electronic Vehicle Battery Co., Ltd. (SEVB) a Sunwoda Electronic Co., Ltd. leányvállalataként látja el az elektromos autózás ismert szereplőit lítium-ion technológián alapuló fejlett termékeivel. Az SEVB az e-mobilitás területén a világ 10 legnagyobb zöld energiatároló rendszereket gyártó vállalata közé tartozik.



Az SEVB 2023 júliusában jelentette be, hogy eddigi legmodernebb gyárát, egyben első európai üzemét Nyíregyházán építi fel egy 580 milliárd forintos beruházás keretében.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos. Taj Cse-hua, a Sunwoda alelnöke beszédet mond a kínai Sunwoda beruházását bejelentő sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2023. július 27-én.