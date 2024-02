Csehországban és Szlovákiában is lázadnak a gazdák, magyarok is csatlakoztak a tüntetésekhez

Az Európai Unió mezőgazdasági politikája ellen tiltakoztak csütörtökön forgalomakadályozó demonstrációkkal a négy visegrádi ország, valamint Lettország és Litvánia gazdaszervezetei. A tiltakozásokat a bolgár, a horvát, a román és a szlovén gazdák képviselői is támogatták.

A közép-kelet-európai gazdáknak kifogásaik vannak az EU Zöld Megállapodása (Green Deal) teljesítésének feltételei, valamint az adómentes mezőgazdasági termékek behozatala ellen Ukrajnából és Dél-Amerikából.

A cseh gazdák százai traktorokon és más mezőgazdasági gépeken a Szlovákiába, Lengyelországba és Németországba vezető határátkelőkre vonultak, és délelőtt rövid időre teljesen leállították, majd akadályozták a közúti forgalmat.

A helyi rendezvényeken kívül a cseh, a magyar és a szlovák gazdák képviselői találkozót tartottak a dél-morvaországi Hodonínban, hogy közösen adjanak hangot elégedetlenségüknek. Az agrárkamarák által a cseh–szlovák határátkelőhöz megszervezett tiltakozó nagygyűlésre meghívást kapott Marek Vyborny cseh és Richard Takác szlovák mezőgazdasági miniszter is.

A rendezvényre érkezett magyar gazdák „Európa, ébredj fel!” és „STOP az ukrán gabonának!” feliratú, angol nyelvű transzparensekkel, míg a szlovákok sípokkal tiltakoztak.

Szlovákiában csütörtökön számos helyszínen tartottak tiltakozó demonstrációkat a gazdák a visegrádi négyek közös rendezvényének részeként, köztük Pozsonyban is, ahol az EB képviselete elé vonultak. A szlovák agrárkamara vezetői írásban is átadták követeléseiket. A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara adatai szerint a csütörtöki tüntetésekbe országszerte mintegy négyezer gazda kapcsolódott be, ők több mint 2200 traktorral vonultak az utcákra.

Címlapkép: Cseh tiltakozók az ukrán import korlátozásáért, valamint a gazdákat ellehetetlenítő brüsszeli intézkedések elleni közös gazdademonstráción a visegrádi négyek (V4) agrárkamarái szervezésében a szlovák-cseh határon, a csehországi Hodonínban 2024. február 22-én. MTI/Illyés Tibor