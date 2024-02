Fazekas László: figyeljük a tőkepiacokat az új stratégiánk beruházásaihoz, nem keresünk a rezsicsökkentési rendszerből

A négy pillérből álló új stratégiánk jelentős finanszírozási igényt generál a következő tíz éves időtávon, így kedvező piaci feltételek esetén további hitel és tőkepiaci forrásbevonások várhatóak a következő években - mondta el a Portfolio-nak adott gyorsinterjúban Fazekas László. Az MVM gazdasági vezérigazgató-helyettese ma délelőtt befektetői tájékoztatót tartott az MVM Csoport hitelezőinek és befektetőinek, amelynek keretében arról is beszélt, hogy a cégcsoport konszolidált adózott eredménye 2023-ban az előzetes, még nem auditált számok alapján 372 milliárd forint lett az első félévi 209 milliárd forint után. Fazekas László összefoglalta azokat a főbb tényezőket, amelyek hozzájárultak a rekord mértékű nyereséghez, és külön hangsúlyozta, hogy "az egyetemes szolgáltatási szegmens továbbra is nullszaldós, tehát a lakossági ellátáson nincs nyereség", mert amennyi veszteséget ennek keretében elszenved a cégcsoport, annyit térít meg a költségvetés a Rezsivédelmi Alapból. A gazdasági vezérigazgató-helyettes arról a friss fejleményről is beszélt, hogy minek köszönhető a cégcsoport ESG minősítésének jelentős javulása. Külön cikkünk a befektetői tájékoztató további érdekességeiről itt olvasható

Az MVM Zrt. a mai napon befektetői tájékoztatót tartott az új stratégiájáról, illetve ennek részeként előzetes eredményeket tett közzé a 2023. év gazdálkodásáról. Mi volt az MVM célja az esemény megszervezésével?

A befektetői prezentáció fő célja az MVM hitelezőinek és befektetőinek tájékoztatása volt az MVM Csoport új stratégiájáról, az abban megfogalmazott irányokról melyek meghatározzák a Csoport jövőjét minden szempontból. Az MVM 2021 óta aktív szereplő a hazai és a nemzetközi tőkepiacokon, több alkalommal bocsátottunk ki kötvényt, ezzel nagyságrendekkel kiszélesítve az MVM számára elérhető forrásbevonási lehetőségeket.

A stratégiában bemutatott növekedési pálya jelentős finanszírozási igényt generál a következő években, így folyamatosan nyomon követjük a tőkepiacok eseményeit, és ha kedvező momentum adódik a kötvénykibocsátásra, szeretnénk készen állni.

Ehhez pedig szükséges, hogy a piaci szereplők, meglévő és potenciális befektetők megfelelő, naprakész információkkal rendelkezzenek a stratégiánkról, a gazdálkodásunkról és a pénzügyi helyzetünkről.

Melyek az MVM új stratégiájának legfőbb fókuszpontjai?

Az elfogadott új stratégiánkban négy pillérre támaszkodva kívánjuk elérni, hogy az MVM Csoport 2035-re a régió meghatározó energetikai vállalata legyen, ezáltal többet tehessen Magyarország, a hazai fogyasztók energiabiztonságáért és a sikeres energiaátmenetért is. Az új stratégia előbbi célok mellett összhangban áll a magyar kormány energia- és klímapolitikai céljaival is. Ezen négy pillér a zöld átállás, a portfolió diverzifikáció, az ügyfélorientált és adaptív szervezet és a pénzügyi kiválóság.

Magyarország energiabiztonságának szempontjából az egyik legfontosabb cél a zöld átmenet megvalósítása, melyben oroszlánrészt kell vállaljon az MVM Csoport.

Ezt segítve olyan beruházásokat tervezünk megvalósítani 2035-ig a termelő és hálózati infrastruktúrában, amelyek energetikai oldalról támogatják a magyar karbonsemlegességet és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére irányuló törekvéseket.

A második pillér a portfóliónk diverzifikálása, melynek alapján szeretnénk olyan erős piaci termékportfóliót építeni, hogy egészséges egyensúly jöjjön létre a szabályozott üzletágaink és a piaci tevékenységünk között. Ennek a folyamatnak természetes része lesz, hogy bizonyos területeken tovább erősítjük a jelenlétünket és a piaci részesedésünket, ugyanakkor egyes - nem a core tevékenységünkhöz kapcsolódó - érdekeltségeinket értékesíthetjük. Fontos kiemelni, hogy a diverzifikáció részeként Magyarországon kívül több más kelet-közép-európai piacon is meghatározó piaci súllyal kívánunk rendelkezni.

A harmadik pillér az ügyfeleink elégedettségét célozza: stratégiai célunk, hogy ügyfélorientált és adaptív szervezetté váljunk, amihez elengedhetetlen a szervezetfejlesztésre nagyobb hangsúlyt helyezni. Ennek keretében mindent azért csinálunk, hogy jobb minőségű szolgáltatást nyújtsunk a teljes ügyélkörünknek, így folyamatosan fejlesztjük az ügyfélszolgálatainkat és tovább digitalizáljuk a folyamatainkat.

A negyedik pillér és CFO-ként ezzel illett volna kezdenem, a pénzügyi kiválóságról szól. Célunk az MVM Csoport nyereséges működésének fenntartása és tovább erősítése. Ezen pillér teljesítéséhez kiemelt jelentőséggel bír befektetési hitelminősítésünk, illetve az ESG-minősítésünk megőrzése és javítása.

Az MVM Csoport székháza Budapesten a III. kerületben a Szentendrei úton. Kép forrása: MVM Zrt.

A tájékoztatón elhangzottak alapján az MVM Csoport konszolidált adózott eredménye 2023-ban – az előzetes, még nem auditált számok alapján – 372 milliárd forint. Az első féléves beszámolóban 209 milliárd forint konszolidált adózott eredményt jelentett az MVM. Milyen folyamatok határozták meg a második félév eredményét? Az egyes üzleti szegmensek hogyan járultak hozzá az eredményhez?

Mielőtt beszélnék az egyes üzletágaink eredményességéről, kicsit távolabbról indítanék. Az MVM Csoport széles körben lefedi a hazai energetikát, és értelemszerűen egy komplex elvárásrendszernek kell megfelelnie. Ugyanakkor alapvetően gazdasági társaság, illetve ilyen társaságokból álló vállalatcsoport vagyunk, aminek értelemszerűen a profitorientált működés a célja, és az egyedüli részvényes is ezt várja el tőlünk. A megtermelt nyereséget – a tulajdonos döntése alapján – osztalékként kifizetve hozzájáruljunk a költségvetés bevételeihez, illetve visszaforgatjuk további értékteremtő beruházásokba. A menedzsmentnek pedig az a feladata és felelőssége, hogy a tulajdonosi elvárásokat teljesítse. Alapvetően ebben a keretben célszerű értékelni az eredményességünket.

De visszakanyarodva 2023-hoz, hogy milyen piaci trendek voltak megfigyelhetőek a piacokon, 2023-ban az európai és régiós energiapiacok fokozatosan stabilizálódtak a 2022-es sokkok után, így a második félévben is alapvetően egy nyugodtabb piaci környezetben tudtunk működni.

Az első félév tendenciái érvényesültek a teljes gazdasági évben.

Azt elsőként szeretném leszögezni, hogy az egyetemes szolgáltatási szegmens továbbra is nullszaldós, tehát a lakossági ellátáson nincs nyereség. A lakosság részére biztosított rezsicsökkentett árak fenntartása érdekében az állam szolgáltatást vásárol tőlünk és a jogszabályi rögzített rezsicsökkentett ár és a költségeink közötti különbözetet megtéríti a részünkre a Rezsivédelmi Alapból. Az eredményünk szempontjából ugyanakkor nem elhanyagolható a jelentősége, hiszen nyereséget nem, de ezzel a konstrukcióval veszteséget sem realizálunk a rezsicsökkentett árakon. A tevékenységünk viszont ennél sokkal szerteágazóbb és országhatárokon is átnyúló, így szerencsére van mivel gazdálkodnunk.

Az eredmény jelentős része a Csoport nemzetközi tevékenységeiből adódott: a Csoport 23 országban van jelen, ezek közül a leginkább meghatározó Csehország. A cseh piac szerkezete eltérő a hazai viszonyokhoz képest, ott több szolgáltató versenyez a lakossági piacon is és a száz százalékos tulajdonunkban álló innogy ezen a piacon földgáz kiskereskedelemben piacvezető. Több mint 1,2 millió ügyfelet látunk el földgázzal, de emellett jelentős a piaci részesedésünk áramban és a CNG kutak üzemeltetésében.

A kiskereskedelemről átevezve a nagykereskedelmi portfóliónkra, a szintén nemzetközi piacokon tevékenykedő áram- és gáz nagykereskedő cégeink üzletkötései is jelentős szerepet játszottak az MVM Csoport 2023-as eredményében.

Ahogy kivette a részét ebből az eredményből a hálózatüzemeltetési üzletágunk (átvitel, elosztás, földgáztárolás) is azzal, hogy itt az eredmény egy része a konszolidálódó energiaárak miatt az üzemeltetésen átmenetinek tekinthető, a szabályozás később a tarifákon keresztül elvonja.

Mi az oka annak, hogy már az éves beszámoló elfogadása előtt közzétették az előzetes legfontosabb gazdálkodási adatokat?

Ahogy az előzőekben is említettem, a tőkepiacok számunkra nagyon fontosak és továbbra is aktív befektetői kapcsolatokra törekszünk, hiszen már ma is elérhető három kötvényünk, egy a Budapesti Értéktőzsdén, kettő pedig az Euronext Dublin értéktőzsdén, illetve kedvező piaci momentum esetén akár újabb kötvénykibocsátásra is sor kerülhet. Ebből következően a befektetők folyamatos tájékoztatása és az aktív kommunikáció szokásos piaci magatartás abban az esetben, amikor egy vállalat ilyen aktív hitel- és tőkepiaci szereplő.

Mivel az MVM részvényei még nem kerültek bevezetésre a tőzsdére, így nincs negyedéves jelentési kötelezettségünk, ugyanakkor az a célunk – mely cél egyben a befektetők elvárása is - , hogy minél gyakrabban tudjunk magunkról releváns információt megosztani a befektetőinkkel. A publikált előzetes számok kapcsán ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy azok még nem végleges és nem auditált számok.

Február elején egy rövid hírt tett közzé az MVM arról, hogy jelentősen javította ESG értékelését. Minek köszönhető a javulás?

A nemrég elfogadott új középtávú stratégiánkban kiemelt célként fogalmaztuk meg nemcsak a zöld átállást, hanem a fenntarthatósági szempontoknak való megfelelést is.

A különböző ESG minősítőket a talán túlzottan sokszínű módszertani és minőségi háttér miatt mostanában sok kritika éri, és mi sem önmagában a rating javítása miatt dolgozunk tevékenységünk fenntarthatóbbá alakításán, ezt morális kötelességünknek is tekintjük. Ugyanakkor az ESG minősítés javulása megerősített minket abban, hogy jó úton járunk.

A Sustainalytics módszertana a fenntarthatósági kockázatokat, kitettséget és a menedzsment erre adott válaszait, intézkedését méri. Az MVM az elmúlt fél-egy évben az utóbbi kategóriában tudott jelentősen erősíteni.

Nem lehet ugyanakkor egy pillanatra sem hátra dőlni, a megkezdett úton tovább kell haladni.

A hazai és nemzetközi versenytársaink átlagos ESG minősítését szeretnénk elérni és fenntartani, ez a célunk. Viszont a versenytársaink is folyamatosan fejlődnek, haladnak előre a fenntarthatósági programjaikkal, így számunkra is adott a kihívás a jövőben is.

