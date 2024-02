Kiszivárgott: lehúz az EU két orosz oligarchát a szankciós listáról, de nem azokat, akiket a magyar kormány akart

A 27 uniós tagállami nagykövet szerdai brüsszeli ülése után csütörtökön tudott meg konkrét részleteket az illetékes diplomaták köréből a hírügynökség, így tehát

az orosz Arkady Volozs, Szergej Mndoiants és a szlovák Jozef Hambalek még a jövő hónap közepe előtt lekerülnek az uniós szankciós listáról.

Volozs az orosz Yandex alapítója és tavaly nyáron az oroszok ukrajnai háborúját barbarizmusnak nevezte, így elhatárolódott a cselekményektől. Részben emiatt, részben egyéb okok miatt a tagállami nagykövetek úgy ítélték meg, hogy jogilag gyenge az érvkészlet arra, hogy rajta hagyják a szankciós listán.

Mndoiantsnak is elvileg szoros orosz kapcsolatai vannak, hiszen a Sistema nevű konglometárumot vezeti, illetve igazgatótanácsi tagja egy olyan orosz kutatócégnek, amely külügyi és védelmi kérdésekben is tanácsokat szokott adni a Kremlnek.

Hambalek az Éjszakai Farkasok nevű orosz nacionalista motorosklub európai elnöke, amely orosz proagandát is terjeszt, mégis lehúzzák a listáról. A három személyt főként azért húzzák le, mert jogilag gyengének ítélik meg a listán tartásukat.

Azt is elmondta két forrás, hogy a magyar kormány tegnap megint megpróbálta három orosz oligarchát lehúzatni a listáról, de mivel ellenük erősek a bizonyítékok, így "erős visszautasítás" jött a többi ország felől a felvetésre.

Amint azt a Szabad Európa már tegnap megírta jól értesült forrásból és most a Reuters is, a három Putyin-közelinek tartott orosz személy a következő:

Aliser Uszmanov oligarcha, aki a múlt hónapban elvesztette a pert az Európai Bíróságon, amikor le akarta húzatni magát a listáról.

Mose Kantor oligarcha, az orosz műtrágyagyártó Acron végső tulajdonosa, és

Nyikita Mazepin, Dmitrij Mazepin üzletember Forma–1-es autóversenyző fia.

A három név (két orosz és egy szlovák) lehúzásával párhuzamosan a nagykövetek megegyeztek arról, hogy mintegy 200 magánszemélyt és intézményt felvesznek a szankciós listára, így annak teljes tartalma már mintegy 2150 elemet fog tartalmazni.

Emellett a nagykövetek egyhangúan, így tehát a magyar is, megegyeztek a 13. uniós szankciós csomagról is, a három második évfordulójának, szombatnak, a közeledtére is tekintettel.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 21. Az EU megszavazta a 13. szankciós csomagot Oroszországgal szemben

Címlapkép forrása: Getty Images