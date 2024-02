Megjött a jelentés, amire mindenki várt: megtörhet a Magyarországon pusztító járványhelyzet

Idén február 12. és 18. között az országban 60 100 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 289 100 fő akut légúti fertőzés tüneteivel – tette közzé csütörtök reggel a Nemzeti Népegészségügyi Központ a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becsléseit. A számok nagyon magasak, de az emelkedés üteme lassul, nem kizárt, hogy hamarosan tetőzni fog a járvány.

Az alábbi első grafikon azt jelzi, hogy bár még mindig rengetegen fordulnak orvoshoz légúti fertőzéssel, az emelkedés dinamikája alacsonyabb.

Az alábbi ábra jól rávilágít arra, hogy utoljára öt évvel ezelőtt volt ilyen intenzív az influenzajárvány Magyarországon. A 2020-2023 közötti időszakot nyilván a Covid dominálta, illetve a maszkhasználat és egyéb védekezési módszerek tompa influenza szezonokat okoztak. Jól látszik az is, hogy míg öt évvel ezelőtt már bőven lecsengőben volt ilyenkor az influenzaszezon, egyelőre most növekvő tendencia dominál. A növekedés üteme ugyanakkor kevésbé dinamikus, mint múlt héten.

Egyelőre a 2023-2024-es szezont mutató lila vonal emelkedik, az emelkedés dinamikájában viszont csökkenést láthatunk. Nem kizárt, hogy a súlyos számok ellenére hamarosan elérjük a tetőzést.

Az NNK részletes adatait összefoglaló szöveg azt írja: az idei év 7. hetében tíz közigazgatási területen nőtt, kilenc területen csökkent, és egy területen nem változott (Veszprém vármegye) az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva.

A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma GyőrMoson-Sopron (1 162), Szabolcs-Szatmár-Bereg (972) és Somogy (944) vármegyében volt a legmagasabb,

Heves (218), Békés (262) vármegyében és a fővárosban (393) a legalacsonyabb.

Az alábbi első ábra jól érzékelteti, hogy bár folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma, talán az emelkedés dinamikája most enyhült egy kicsit.

Az alábbi ábra pedig azt is jelzi: az influenzaszerű tünetesek aránya az összes orvoshoz forduló betegen belül 20% fölé ugrott, de a múlthetihez képest nem emelkedett jelentősen.

Az alábbi ábra jól jelzi, hogy a kórházi megbetegedések közt most nem a Covid dominál, a világjárványt okozó vírus aránya egyre kisebb a kórházban kezeltek közt. A kórházban ápoltak közt is enyhe csökkenés figyelhető meg: most 268-an fekszenek benn súlyos légúti fertőzéssel.

Az intenzíven ápoltak számában is csökkenés látható.

