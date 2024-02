Mindenki másképp akar lottómiliárdos lenni

Lottólázban ég az ország, ilyenkor egyre többen ábrándoznak arról, hogy mit kezdenének pár milliárd forinttal. A Portfolio megkérdezte olvasóit, az eredmények szerint a potenciális nyertesek többsége diszkrét, visszafogott, de társadalmi célokra, rászorulóknak bőven adakozó, jótékonykodó milliárdos lenne. Abban viszont erősen megoszlottak a vélemények, hogy mit kezdjenek magukkal a mámoros lottóhúzás utáni hétfőn és mibe fektetnének ennyi pénzt.

Az e heti lottósorsoláson 6,45 milliárd forint a főnyeremény, ez minden idők legnagyobb nyereménye. Legalábbis folyó áron, hiszen a 2020-as 6,43 milliárd forint valójában többet ér: azóta egy erős 40%-os infláció ette a pénz értékét. Azért sok panaszra a mostani győztesnek sem lesz oka, ezzel az összeggel szépen el lehet "ketyegni". De mit kezdenének az emberek ekkora vagyonnal? A múlt héten ezt kérdeztük meg az olvasóinktól, most pedig a válaszokat ismertetjük, amelyekből kiderül, hogy nagyon megoszlanak az elképzelések, hogyan legyünk lottómilliárdosok.

Titok vagy nem titok?

A lottónyereményről szóló társasági beszélgetések első számú kérdése, hogy kinek áruljuk el a ránk szakadt szerencsét. Titkolóznánk. Csupán a válaszadók 3%-a mondta, hogy egyáltalán nem rejtegetné a nyereményét. Az emberek fele csak a szűk családdal osztaná meg a jó hírt, a negyede senkivel. Eszerint az az Egyesült Államokban elterjedt gyakorlat, miszerint a lottónyertes köteles kilépni a nyilvánosság elé, aligha lenne népszerű Magyarországon. Egy tucat válaszolóból csak egynek ragadta meg a fantáziáját az ötlet, hogy egy kisebb nyeremény "bevallása" valószínűleg sokat enyhítene a nyilvánosság problémáján.

Mértéktartás, magabiztosság

Arra is rákérdeztünk, hogy egy ekkora összeget mennyire tekintenének áldásnak az olvasóink. 41%-uk rendkívül optimista, hisznek abban, hogy ez az összeg jelentősen és kedvezően változtatná meg az életüket. Talán meglepő, hogy ennél is többen mondják, hogy nem akarnának a milliárdok miatt módosítani az életvitelükön. Vagyis a válaszolók fele a józan magabiztosságot vallja, úgy gondolják, hogy nem szédítené meg őket a hirtelen jött gazdagság. Mindössze 10 százalékuk aggódik, hogy a nagy nyereménnyel járó változásokkal rosszul járnának. Az eredmények nincsenek összhangban azzal a közhelyszerű mondással, miszerint a szerencsejátékon vagyonokat nyerők kétharmada rövid időn belül tönkremegy - de ez valószínűleg érthető.

A mértéktartás tükröződik a rövid távú tervekből is, bár figyelemre méltó, hogy a válaszok mennyire szórnak. A mostani pénzkereső tevékenységet csak 17% adná fel azonnal, ennél még azok is többen voltak (21%), akik a munkájukkal annyira elégedettek, hogy megtartanák. Sőt, további 27% változtatásokkal ugyan, de szintén folytatná a mostani pénzkereső tevékenységét. Olvasóink bő harmada néhány hét, hónap gondolkodási időt adott magának.

Friends, Family, Fools?

Rákérdeztünk arra is olvasóinknál, hogy az ismerősi körükből ki kapna a pénzből, illetve mennyit szánnának rájuk. Összességében az emberek nem különösebben adakozók. A válaszolók negyede nem, vagy legfeljebb a későbbiekben a vagyon hozamaiból ajándékozna, majdnem fele a szűk családot juttatná anyagi előnyhöz. Érdekes, de kis színfoltot képvisel az a 10%-os réteg, akik a vagyon nagy részét szétosztanák.

A válaszolók hetede minden pénzt megtartana magának, további 37% nem osztogatna többet, mint a vagyon tizede. Igaz, ez a mostani nyereményt tekintve végül is akár 600 millió forint adakozást is jelenthet - abból pedig sok mindenre jutna.

Jótékonykodás

Az ország potenciális lottónyertesei alapvetően társadalmi kérdésekre fogékony emberek. Csupán 8%-uk zárkózik el mereven a jótékonykodástól, 60%-uk egyértelműen áldozna szegények, betegek vagy egyéb rászoruló csoportok támogatására.

A hirtelen jött gazdagság

A hirtelen jött gazdagság azonnali költekezési lehetőséget jelent. Ám minden pénz elkölthető: akár "csak" két fővárosi ház és két luxusautó elviheti a főnyeremény szemmel látható részét, ami után már jóval kevesebb tőke marad, hogy a hozamokból lehessen szépen élni. Úgy tűnik, olvasóink nem szédültek meg ettől a lehetőségtől. Kétharmaduk csak egy keveset, 10% alatti részt költenének el hitelkiváltásra, ingatlanra, egyéb életkörülményeket azonnal javító nagy értékű vagyontárgyra. 17%-uk még ennyit sem, csak a befeketés hozamaiból élnének. Persze itt is igaz, hogy 6,5 milliárd forintból már egy kis töredék is százmilliókat jelent, két százalékos reálkamatból pedig évente szerény 130 millió forint jutna "megélhetésre".

Fialjon a pénz!

Oké, de hosszú távon a magas életszínvonalat mégis csak a tőke befektetéséből lehet fenntartani. De hogyan fektessük be a pénzt? A korábbi kudarcos nyertesek elbeszéléseiből leginkább az a tanulság, hogy tudatos tervezés hiányában, felelőtlen döntésekkel a legnagyobb vagyon is gyorsan elporlik. Baráti kölcsönök, kockázatos befektetési tippek, a "végtelen pénz" hamis illúziója elegendő a gyors bukáshoz.

A válaszadók mintegy fele elkerülné ezt a csapdát és professzionális befektetőkhöz fordulna. Közel 40% viszont úgy gondolja, hogy ő maga is meg tudja tervezni a befektetési stratégiáját. Utóbbit azért nehéz értelmezni, mert a Portfolio olvasói valószínűleg az átlagosnál magasabb pénzügyi tudatossággal rendelkeznek, tehát sokak esetében a magabiztosságnak lehet szakmai alapja.

A befektetések közül az ingatlan a sztár. A válaszadók 80%-a említette meg, mint olyan eszközt, amibe pénzt tenne. Érdekesség, hogy a kockázatosabb részvény (közel 60%-os említési arány) népszerűbb, mint a fix passzív jövedelmet biztosító kötvény (46%), vagy az örök menedéknek számító arany (41%). Kiemelt ügyfélként profi vagyonkezelőhöz 40% fordulna, saját vállalkozásba olvasóink egyharmada fektetne. Az erősen spekulatív kriptodeviza 18%-os említési arányt kapott.

Jóval nagyobb különbségeket tárnak fel a kedvenc befeketést firtató kérdésünkre adott válaszok. Itt az ingatlant már csak a felmérésben résztvevők 30%-a említette, 18% a részvényre, 16% a privát banki vagyonkezelésre esküszik.

Fő az optimizmus!

Utolsó kérdésként azt a kérdést tettük fel, hogy mit várnak olvasóink hosszabb távon a vagyonuk gyarapításától telitalálat esetén. A hiperpesszimista választ szerencsére csak 2 százalék választotta, és talán ők is csak poénból: "Nincsenek illúzióim, valószínűleg én is elverem az összes pénzt, ahogy a nyertesek többsége." A válaszolók negyede úgy gondolta, hogy bár sok pénz elmegy, de legalább a fele 5 év múlva is megmarad. Megjegyezzük, hogy ez azért eléggé vagyonfelélő tempó, főleg úgy, hogy ennél jóval kevesebben gondolkodtak kezdeti gyors pénzköltésben. A legtöbben (37%) úgy gondolták, hogy az évtized vége felé is lesz annyi pénzük, mint a nyeremény kézhez vételekor, 29% pedig inflációt meghaladó vagyonnövekedést várna el magától.

A grafikonok forrása: Portfolio, Google spreadsheets

Címlapkép forrása: Getty Images