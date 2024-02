Egyre több a lepkehimlős óvodás száma Magyarországon

Az InfoRádió információi szerint növekszik a lepkehimlővel diagnosztizált óvodások száma.

Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint ez a vírusfertőzés gyakori az óvodás korosztályban, általában enyhe tünetekkel jár, és leginkább kiütések formájában nyilvánul meg - közölte az Infostart.

A betegség egyik legismertebb jele a kiütés, amely elsősorban az arc két oldalán, néha az orrnyergen is megfigyelhető. Ez a jelenség adja a betegség nevét is, mivel a pirosodás pillangóra hasonlít. Havasi Katalin kiemelte, hogy bár a szél vagy más tényezők miatt is előfordulhat arcpirosság,

ha testszerte apró, alig viszkető kiütéseket észlelünk, nagy valószínűséggel lepkehimlőről van szó.

Gyakori tévedés, hogy csalánkiütésnek hiszik a lepkehimlőt; azonban utóbbi esetében kevésbé intenzív tünetek jelentkeznek. A fertőzés előtt néhány nappal hőemelkedés vagy enyhe láz figyelhető meg, de ezek gyakran nem keltik fel a figyelmet. A kiütések általában pár nap alatt megszűnnek. Bár súlyos eset ritka, várandós nőknek ajánlott kerülniük a fertőzött gyermekekkel való érintkezést.

Havasi Katalin szerint a lepkehimlős gyerekek sorra fertőződhetnek egy óvodai csoporton belül, mivel a betegség már a tünetek megjelenése előtt fertőző lehet. Viszont jó hír, hogy általában csak egyszer kapják el ezt a fertőzést. A lakosság többsége élete során átesik ezen a betegségen, többnyire kisgyermekkorban. Bár gyógyszeres kezelésre általában nincs szükség, ha további tünetek jelentkeznének, fontos orvoshoz fordulni – tanácsolja az egyesület elnöke.

Címlapkép forrása: Getty Images