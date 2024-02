Vitézy Dávid: Maxi-Dubaj helyett tanuljunk Bécstől!

Portfolio 2024. február 25. 09:26

Tavaly decemberben jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter, hogy a kormány egy új városközpontot hozna létre Rákosrendező 130 hektáros állami tulajdonú területén. A grandiózus projekt előkészítése azóta már el is kezdődött. Most Vitézy Dávid, volt közlekedési államtitkár írta meg a beruházásról a véleményét az Indexen, Bécs példáját hozva fel.